Самые лучшие поздравления с Днем рождения на 16 октября

Порой вами овладевают нерешительность и медлительность, которые могут помешать реализации вашего незаурядного потенциала.

Вы — человек обаятельный, чуткий и привыкший много работать. Вы бываете весьма решительным. Интуиция сочетается у вас с деловитостью, и, если вас интересует какой-нибудь проект или поставленная перед вами задача, вы действуете без колебаний.

Вы обладаете пытливым и проницательным умом. У вас настоящий ораторский дар, и вы — отличный собеседник. К тому же, вы — прирожденный дипломат и умеете устанавливать контакты с самыми разными людьми. Вы любите роскошь и комфорт.

Однако вам не следует потакать собственным слабостям или бросаться из крайности в крайность. Вы неустанно выдвигаете творческие идеи, у вас масса планов, и когда вы начинаете действовать, то стремитесь их осуществить и добиться впечатляющих результатов.

При всем своем дружелюбии и общительности вы очень эмоциональны и живо откликаетесь на драматические события.

Да и само ваше мировосприятие отнюдь не лишено драматизма. Вы мечтаете о любви и понимании, поэтому вам надо развивать творческие способности.

Но иногда вам хочется отойти в сторону и замкнуться в себе. Вы чувствуете себя виноватым, и все вокруг начинает вас раздражать.

Преодолеть подобный кризис вам удастся, лишь когда вы соедините практичность с духовностью. К вам вернется временно утраченная гармония, и вы обретете должное психологическое равновесие.

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю:

Пусть мечты сбываются,

Достаток умножается.

А все горести, ненастья

Пусть скорей заменит счастье.

Пусть душа лишь молодеет,

Тело крепнет, не стареет.

Все невзгоды пролетают,

Пусть все ценят, уважают.

Жизнь твоя пускай всегда

Будет радостей полна!

Поздравляю тебя с днем рождения!

И желаю вселенского счастья,

Жить в любви, доброте, наслаждении

И с бедой никогда не встречаться.

В океане из смеха и радости

Каждый день, непременно, купаться,

Чтобы жизнь была яркой и сладостной,

И успех не надумал кончаться.

Чтобы все исполнялись желания,

И удача бы рядом бежала,

Был достаток, тепло, понимание,

И всего в этой жизни хватало!

Желаю счастья в день рождения,

Уюта в доме, процветания

И искромётного везения,

Чтобы сбывались все желания.

Любой мечты осуществления,

Улыбок в праздники и в будни,

Чтобы везло в любом стремлении

Все дни и каждую минуту!

Душа чтоб пела и смеялась,

А сердце верило в мечту.

Чтоб счастье вовсе не кончалось,

А взор твой видел красоту.

Чтоб исполнялись все желанья —

Всё, что задумано тобой.

Успехов в каждом начинании,

Веселья в день рожденья твой!

Хочу поздравить с днем рождения!

Желаю горести не знать.

Здоровья лишь тебе, веселья

И никогда не унывать!

Пусть неприятности дорогу

Забудут в дом твой навсегда,

А беды, горести, тревоги

Не посещают никогда.

Пусть в жизни будет много света,

Удачи движется поток.

Пусть жизнь твоя цветет, как лето,

Струится счастье, как песок.

Пусть будет в жизни всё, как в сказке,

И каждый день Вам только радость принесет!

Любви, успеха, мудрости и ласки,

Здоровья, счастья, смеха без забот!

И исполнения всех до одного желаний,

И мира, радости, покоя и тепла.

Желаю жить с улыбкой, без разочарований,

Пусть солнце светит ярко-ярко Вам всегда!

Желаю жить всегда с успехом,

Дружить всегда со звонким смехом,

Шагать с капризною Удачей,

С достатком быть еще в придачу!

Забыть про суету в делах,

Не верить грусти той, что в днях,

Творить идеи и мечтанья,

Поверить в главные желанья.

Ценить людей родных всегда,

Прощать и верить до конца,

И жить по вере и любви,

Идти уверенно в пути!

Мы вам желаем счастья в меру,

Не знать ни бед и ни хлопот.

Чтоб словно мягким, теплым пледом

Вас жизнь укрыла от забот.

От жизни максимум берите,

Ловите радость на лету,

Улыбки чаще всем дарите

И будет всё вам по плечу!

Прими сегодня поздравления,

Удачи, радости, везения,

Улыбок море, счастья, красоты,

Пусть все твои исполнятся мечты.

Заботой близкие пусть окружают,

В семье всегда будет покой,

Внимание, тепло и процветание,

Пусть будут рядышком с тобой!

Здоровья крепкого на долгие года,

Желаю я вдобавок,

Подарки пусть радуют тебя,

И денежных прибавок!

С днем рождения поздравляем,

Счастья, радости желаем,

Много сил, эмоций, смеха

И во всех делах — успеха!

Наилучших впечатлений

Вам всегда от Дней Рождений,

Лучших, преданных друзей,

Чтоб жилось Вам веселей!

Очи Ваши, чтоб сияли,

Свет лазурный излучали,

Жизнь, чтоб долгою была,

А в душе — «весна» была!

С днем рожденья поздравляю!

Счастья, радости желаю.

Чтобы сбывались все мечты,

И всех радовала ты!

Красоты тебе и ласки,

И жилось чтобы, как в сказке,

В доме пусть будет достаток,

А в делах всегда порядок!