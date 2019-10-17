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Поздравления с Днем рождения в прозе на 17 октября

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Поздравления с Днем рождения в прозе на 17 октября
07:51 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Не забывайте, что любовь к роскоши и обеспеченной жизни — это отнюдь не самоцель, а погоня за модой или эскапизм способны оттолкнуть от вас окружающих.

Вы общительны и легко приспосабливаетесь к обстоятельствам. Новые знакомства и постоянная смена впечатлений вносят в вашу жизнь разнообразие и повышают ваш душевный тонус. У вас живой, быстрый ум, и вы постоянно стремитесь пополнить свой интеллектуальный багаж.

Вы умеете убеждать, красноречиво доказывая собственную правоту и выстраивая систему логически безупречных аргументов. Поэтому вы способны решать сложные и запутанные проблемы.

Мягкость и истинно дипломатическая обходительность помогают вам устанавливать контакты как с партнерами, так и с организациями. Но вам еще многому надо учиться. Прежде всего, вы должны побороть упрямство и мелочную расчетливость, которые в ряде случаев сводят на нет ваши усилия.

Помните, что ваша эстетическая чуткость заметно разовьется, если вы займетесь музыкой, живописью, увлечетесь театром или окружите себя красивыми, стильными и изысканными вещами.

Вы должны стать более сосредоточенным и вдумчивым. Доверяйте своей интуиции: ведь с ее помощью вы без труда преодолеете сомнения и избавитесь от подозрительности и пессимизма.

 

Поздравляю с днем рождения! Желаю море радости, прекрасных ощущений, светлых дней, теплых ночей, искренних улыбок вокруг, радостных вестей и верных друзей! Пусть сбываются даже самые сокровенные мечты, а чудеса будут вокруг не только в такие праздники, как твой день рождения, а всегда!

Искренне и от всей души хочу поздравить Вас с замечательной датой — с Вашим днем рождения! Желаю Вам никогда не унывать, оставаться таким же чудесным человеком, отзывчивым и добрым, всегда дарящим позитив другим, отважным и честным! Здоровья Вам, любви, счастливой, умиротворенной и долгой жизни!

***

В день рождения желаю исполнения всех желаний! Желаю быть магнитом для привлечения здоровья, удачи, карьерного роста, добрых людей на пути, верных и преданных друзей, любви во всех ее проявлениях, достатка и процветания, увлекательных путешествий и ярких впечатлений!

Оригинальные поздравления с днем рождения

С днём рождения тебя! Желаю вечного блага, всего только хорошего, нежного и воздушного. Разноцветных дней тебе, безупречных замыслов и их реализации. Пусть придёт всё желанное и необходимое. Здоровье только радует, настроение всегда будет на высокой ноте, и счастье не покидает стен твоего дома.

***

Поздравляю от души с днем рождения. Желаю в этот светлый и счастливый день много здоровья и безразмерного счастья, крупной удачи и веселых друзей, добрых историй и ярких эмоций, блестящих успехов и верной любви.

С днем рождения! Желаю, чтобы ваши глаза сияли от счастья, на лице всегда была улыбка, окружали вас только хорошие люди. А также желаю удачи, творческих успехов, семейного благополучия, верных друзей. Любите и будьте любимы.

***

С днем рождения! В этот день появился самый замечательный человек, которому от всей души хочется пожелать крепкого здоровья и терпенья, радости и светлых дней. Больших успехов в работе тебе и в сердечных делах. Несомненно, благополучия и везенья. Чтобы все мечты непременно осуществились, а каждый день дарил добро и радость. Крепкой семьи, любви и понимания. Чтобы удача была каждый день с тобой.

С днем рождения! Желаю, чтобы мечты исполнялись моментально, словно по взмаху волшебной палочки, а праздничное настроение сопровождало круглый год. Успехов во всех начинаниях, новых открытий и возможностей! Пусть всё в жизни сложится так красиво, как в сказке!

***

С днём твоего рождения! Я тебе желаю самых изысканных вкусов жизни, самых ярких ощущений, благовидных впечатлений, добрых помыслов и открытой дорожки к счастью. Пусть каждый день дышит по-особенному, принося удовольствие и приятные мелочи. Здоровья тебе, отрадного настроения и воплощения всех твоих целей и желаний.

Самые лучшие поздравления с Днем рождения

С днем рождения! Хочется пожелать, что я с удовольствием сейчас и сделаю, самого крепкого здоровья. Если сюрпризов — то только приятных, если знакомств — то самых сердечных, если новостей — то самых долгожданных. Желаю самых высоких доходов и самых приятных расходов. Горнолыжных зим тебе, жарких океанских лет, теплых цветущих весен и яркой осени в теплой стране... И вообще, счастья круглый год на миллионы лет вперед!

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