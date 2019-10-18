Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября

Вы — человек активный и привыкли не только творчески мыслить, но и воплощать свои идеи в жизнь. Если вас интересует какая-то тема, вы готовы работать с полной отдачей. Вам нужно постоянно подстегивать себя и принимать все меры, чтобы завершить начатое дело, не испытав скуки, усталости или разочарования.
Вы любите честность и прямоту в общении, но при этом обладаете изощренными дипломатическими навыками и без труда устанавливаете нужные контакты. Судя по умению решать проблемы и пониманию мотивов человеческих поступков, из вас может получиться отличный посредник или советник.
Ваши художественные способности обнаружатся и разовьются, если вы займетесь музыкой, живописью, литературой или театральным искусством. Вы умны, у вас хорошая интуиция, и потому вы вправе рассчитывать на деловой успех.
Обычно вас привлекают сильные или удачливые люди, способные по достоинству оценить вашу настойчивость и остроумие. Да вы и сами мыслите весьма глубоко и нестандартно. Но вам не стоит проявлять излишнюю критичность, бросать вызов обществу или упрямиться.
Вы ощутите эмоциональные перемены еще в самом раннем детстве, в возрасте пробуждения всех чувств. В 35 лет произойдет следующий духовный поворот: вы станете смелее и свободолюбивее, а ваши горизонты существенно расширятся.
Поздравляю с днем рожденья!
Счастья, радости, веселья
Пусть сегодня будет много.
И вперед ведет дорога
К исполнению желаний!
И добавлю пожеланий
Долгих и успешных лет
Без болезней и без бед.
Пусть родные будут рядом,
С добрым сердцем, нежным взглядом.
Пусть сопутствует удача!
Только так! Никак иначе!
С днем рождения поздравляю! Пожелать хочу тебе,
Чтобы не было ненастья и беды в твоей судьбе.
Пусть на сердце будет радость, а в душе — всегда светло,
Все обиды позабылись, это было и прошло.
Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет пусть уют,
Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.
Поздравляю с днем рождения!
Любви взаимной и везения,
Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья, бодрости всегда!
Дружбы, счастья, море ласки,
Доброты и в жизни сказки,
Веселья, радости, успеха,
Поменьше слез, побольше смеха!
Во всем задуманном — удачи,
Плюс яхту, лимузин и дачу.
И денег полный котелок,
И даже личный островок!
Яркого солнца, тепла и улыбок
Тебе в день рожденья хочу пожелать!
Свой жизненный путь пройти без ошибок,
Почаще смеяться, побольше мечтать!
Богатства, любви, вдохновения, мудрости,
Прекрасных моментов желаю тебе,
И пусть стороною обходят все трудности,
Давая дорогу счастливой судьбе!
Желаю крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты.
Пускай все беды и невзгоды
Твой дом обходят стороной,
А холода и непогоды
Не нарушают твой покой.
Твой день рожденья — это праздник,
Начало нового пути.
И в этот день, волшебный, ясный,
Желаю счастье обрести!
Желаем удачи во всём и всегда,
Здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед и не знать никогда,
И в доме хорошей погоды.
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!
Печаль и тоску прогоните вы прочь,
Без всякого даже сомненья.
Пусть будет веселым и ярким сей день —
Прекраснейший ваш день рожденья!
Желаю радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион,
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.
И волшебства не только в снах!
Желаю море позитива
И самых преданных друзей.
Чтоб жизнь — как яркая картина,
А ты кайфуй, любуйся ей.
Чтоб радость, счастье и удача
К тебе толпою в гости шли,
Чтоб никакая неудача
Не встала на твоем пути!
От всей души в твой день рождения
Тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.
Здоровья — крепкого, как камень;
Любви — прекрасной, как цветок;
Друзей надежных самых-самых
И денег полный кошелек.
Поздравляю с днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.
Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!