Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября

Вы легко приспосабливаетесь к обстоятельствам, а ваше красноречие неизменно убеждает собеседников.

Вы — человек активный и привыкли не только творчески мыслить, но и воплощать свои идеи в жизнь. Если вас интересует какая-то тема, вы готовы работать с полной отдачей. Вам нужно постоянно подстегивать себя и принимать все меры, чтобы завершить начатое дело, не испытав скуки, усталости или разочарования.

Вы любите честность и прямоту в общении, но при этом обладаете изощренными дипломатическими навыками и без труда устанавливаете нужные контакты. Судя по умению решать проблемы и пониманию мотивов человеческих поступков, из вас может получиться отличный посредник или советник.

Ваши художественные способности обнаружатся и разовьются, если вы займетесь музыкой, живописью, литературой или театральным искусством. Вы умны, у вас хорошая интуиция, и потому вы вправе рассчитывать на деловой успех.

Обычно вас привлекают сильные или удачливые люди, способные по достоинству оценить вашу настойчивость и остроумие. Да вы и сами мыслите весьма глубоко и нестандартно. Но вам не стоит проявлять излишнюю критичность, бросать вызов обществу или упрямиться.

Вы ощутите эмоциональные перемены еще в самом раннем детстве, в возрасте пробуждения всех чувств. В 35 лет произойдет следующий духовный поворот: вы станете смелее и свободолюбивее, а ваши горизонты существенно расширятся.

Поздравляю с днем рожденья!

Счастья, радости, веселья

Пусть сегодня будет много.

И вперед ведет дорога

К исполнению желаний!

И добавлю пожеланий

Долгих и успешных лет

Без болезней и без бед.

Пусть родные будут рядом,

С добрым сердцем, нежным взглядом.

Пусть сопутствует удача!

Только так! Никак иначе!

С днем рождения поздравляю! Пожелать хочу тебе,

Чтобы не было ненастья и беды в твоей судьбе.

Пусть на сердце будет радость, а в душе — всегда светло,

Все обиды позабылись, это было и прошло.

Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет пусть уют,

Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.

Поздравляю с днем рождения!

Любви взаимной и везения,

Улыбок, солнца и тепла,

Здоровья, бодрости всегда!

Дружбы, счастья, море ласки,

Доброты и в жизни сказки,

Веселья, радости, успеха,

Поменьше слез, побольше смеха!

Во всем задуманном — удачи,

Плюс яхту, лимузин и дачу.

И денег полный котелок,

И даже личный островок!

Яркого солнца, тепла и улыбок

Тебе в день рожденья хочу пожелать!

Свой жизненный путь пройти без ошибок,

Почаще смеяться, побольше мечтать!

Богатства, любви, вдохновения, мудрости,

Прекрасных моментов желаю тебе,

И пусть стороною обходят все трудности,

Давая дорогу счастливой судьбе!

Желаю крепкого здоровья,

Чтобы сбывались все мечты,

Улыбок чтобы было море,

Тепла и света, доброты.

Пускай все беды и невзгоды

Твой дом обходят стороной,

А холода и непогоды

Не нарушают твой покой.

Твой день рожденья — это праздник,

Начало нового пути.

И в этот день, волшебный, ясный,

Желаю счастье обрести!

Желаем удачи во всём и всегда,

Здоровья на долгие годы,

Чтоб горя и бед и не знать никогда,

И в доме хорошей погоды.

Пускай только радость, тепло, доброта

Вас в жизни всегда окружают.

Мечты пусть сбываются ваши всегда,

А счастье вас не забывает!

Печаль и тоску прогоните вы прочь,

Без всякого даже сомненья.

Пусть будет веселым и ярким сей день —

Прекраснейший ваш день рожденья!

Желаю радости, успеха,

Здоровья крепкого вагон,

Центнер любви, три тонны смеха,

Моментов счастья — миллион,

Событий ярких, интересных,

Друзей, проверенных в делах,

Эмоций светлых и чудесных.

И волшебства не только в снах!

Желаю море позитива

И самых преданных друзей.

Чтоб жизнь — как яркая картина,

А ты кайфуй, любуйся ей.

Чтоб радость, счастье и удача

К тебе толпою в гости шли,

Чтоб никакая неудача

Не встала на твоем пути!

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

Здоровья — крепкого, как камень;

Любви — прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.

Поздравляю с днем рождения!

Пусть счастье окружает вас,

А жизнь будет полна везения,

Даря вам радость каждый час.

Пусть день наполнится теплом,

Пусть все сбываются мечты.

Пусть на душе будет светло,

Пусть будет много доброты!