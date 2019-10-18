Скачать
Пятница, 18.10.2019
Дайджест главных событий 17 октября в Украине и мире
Дайджест главных событий 17 октября в Украине и мире
Разумков выступил за введение императивного мандата
Разумков выступил за введение императивного мандата
Гвоздик стал обладателем именного перстня WBC
Гвоздик стал обладателем именного перстня WBC
Приметы и обряды на 18 октября - День Харитины и Григорьев день
Приметы и обряды на 18 октября - День Харитины и Григорьев день

Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября

Смотрите фото (10)
Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
08:38 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Вы легко приспосабливаетесь к обстоятельствам, а ваше красноречие неизменно убеждает собеседников.

Вы — человек активный и привыкли не только творчески мыслить, но и воплощать свои идеи в жизнь. Если вас интересует какая-то тема, вы готовы работать с полной отдачей. Вам нужно постоянно подстегивать себя и принимать все меры, чтобы завершить начатое дело, не испытав скуки, усталости или разочарования.

Вы любите честность и прямоту в общении, но при этом обладаете изощренными дипломатическими навыками и без труда устанавливаете нужные контакты. Судя по умению решать проблемы и пониманию мотивов человеческих поступков, из вас может получиться отличный посредник или советник.

Ваши художественные способности обнаружатся и разовьются, если вы займетесь музыкой, живописью, литературой или театральным искусством. Вы умны, у вас хорошая интуиция, и потому вы вправе рассчитывать на деловой успех.

Обычно вас привлекают сильные или удачливые люди, способные по достоинству оценить вашу настойчивость и остроумие. Да вы и сами мыслите весьма глубоко и нестандартно. Но вам не стоит проявлять излишнюю критичность, бросать вызов обществу или упрямиться.

Вы ощутите эмоциональные перемены еще в самом раннем детстве, в возрасте пробуждения всех чувств. В 35 лет произойдет следующий духовный поворот: вы станете смелее и свободолюбивее, а ваши горизонты существенно расширятся.

  

Поздравляю с днем рожденья!

Счастья, радости, веселья

Пусть сегодня будет много.

И вперед ведет дорога

К исполнению желаний!

И добавлю пожеланий

Долгих и успешных лет

Без болезней и без бед.

Пусть родные будут рядом,

С добрым сердцем, нежным взглядом.

Пусть сопутствует удача!

Только так! Никак иначе!

С днем рождения поздравляю! Пожелать хочу тебе,

Чтобы не было ненастья и беды в твоей судьбе.

Пусть на сердце будет радость, а в душе — всегда светло,

Все обиды позабылись, это было и прошло.

Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет пусть уют,

Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.

Поздравляю с днем рождения!

Любви взаимной и везения,

Улыбок, солнца и тепла,

Здоровья, бодрости всегда!

 

Дружбы, счастья, море ласки,

Доброты и в жизни сказки,

Веселья, радости, успеха,

Поменьше слез, побольше смеха!

 

Во всем задуманном — удачи,

Плюс яхту, лимузин и дачу.

И денег полный котелок,

И даже личный островок!

Самые лучшие поздравления с Днем рождения

Яркого солнца, тепла и улыбок

Тебе в день рожденья хочу пожелать!

Свой жизненный путь пройти без ошибок,

Почаще смеяться, побольше мечтать!

 

Богатства, любви, вдохновения, мудрости,

Прекрасных моментов желаю тебе,

И пусть стороною обходят все трудности,

Давая дорогу счастливой судьбе!

Желаю крепкого здоровья,

Чтобы сбывались все мечты,

Улыбок чтобы было море,

Тепла и света, доброты.

 

Пускай все беды и невзгоды

Твой дом обходят стороной,

А холода и непогоды

Не нарушают твой покой.

 

Твой день рожденья — это праздник,

Начало нового пути.

И в этот день, волшебный, ясный,

Желаю счастье обрести!

Желаем удачи во всём и всегда,

Здоровья на долгие годы,

Чтоб горя и бед и не знать никогда,

И в доме хорошей погоды.

 

Пускай только радость, тепло, доброта

Вас в жизни всегда окружают.

Мечты пусть сбываются ваши всегда,

А счастье вас не забывает!

 

Печаль и тоску прогоните вы прочь,

Без всякого даже сомненья.

Пусть будет веселым и ярким сей день —

Прекраснейший ваш день рожденья!

Желаю радости, успеха,

Здоровья крепкого вагон,

Центнер любви, три тонны смеха,

Моментов счастья — миллион,

 

Событий ярких, интересных,

Друзей, проверенных в делах,

Эмоций светлых и чудесных.

И волшебства не только в снах!

Желаю море позитива

И самых преданных друзей.

Чтоб жизнь — как яркая картина,

А ты кайфуй, любуйся ей.

 

Чтоб радость, счастье и удача

К тебе толпою в гости шли,

Чтоб никакая неудача

Не встала на твоем пути!

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

 

Здоровья — крепкого, как камень;

Любви — прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.

Поздравления с Днем рождения в прозе

Поздравляю с днем рождения!

Пусть счастье окружает вас,

А жизнь будет полна везения,

Даря вам радость каждый час.

 

Пусть день наполнится теплом,

Пусть все сбываются мечты.

Пусть на душе будет светло,

Пусть будет много доброты!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, День рождение, Открытки, Пожелание, 18 октября, Поздравления с Днем рождения, Проза, Поздравления в смс, Поздравления в картинках, Смс поздравления с Днем Рождения, Праздник Дня Рождения, Поздравления с днем рождения в прозе, Поздравления с днем рождения в смс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
03 ВСК будет изучать "откуда растут корни" у каналов Медведчука
04 Еще одного экс-нардепа задержали при попытке покинуть Украину
05 Арахамия пояснил, почему Рада еще не рассмотрела незаконное обогащение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава администрации Трампа признался - давление на Украину было
У Трампа признались - давление на Украину было
Переписка Медяника: ГПУ проведет проверку
Переписка Медяника: ГПУ проведет проверку
Дело Труханова передали в ВАКС
Дело Труханова передали в ВАКС
Рецепт дня: вегетарианский суп &quot;Оранжевый&quot;
Рецепт дня: вегетарианский суп "Оранжевый"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь