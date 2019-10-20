Поздравления с днем рождения 20 октября в стихах и открытках

Рожденные 20 октября пристально следят за тем, что сейчас в моде, а что уже вышло из моды.

Авторитет людей, рожденных 20 октября, настолько силен, что они могут самостоятельно определять некоторые социальные тенденции, но также многие из них часто оказываются не в ладах с преобладающими общественными нормами и новыми направлениями. Их стремление быть не только принятыми, но и влиятельными в общественном окружении очень сильно. Поэтому отказ в этой сфере бьет по ним очень больно, а неудачи, трудности или задержки могут нанести урон их духу.

Рожденные 20 октября часто ведут своего рода двойную жизнь, в которой карьера делает деньги, а хобби является областью применения их творческой энергии. Нет ничего необычного в том, что люди, чей день рождения 20 октября довольно прохладно относятся к своей основной профессии, ведь романтическое сердце этих людей уводит их далеко от реальных дел. Возможно, само по себе это и является причиной их успеха; объективность и удаление явно идут им на пользу.

Люди, рожденные 20 октября, в целом состоятельны в материальном плане. У них хорошее чувство денег и финансов, поэтому они никогда не проигрывают, даже принимая участие в рискованных проектах. Они очень компетентные руководители. Парадоксально, но рожденные 20 октября уязвимы на физическом уровне. Как это ни печально, но слабое здоровье может подорвать их материальные планы, не позволяя им выполнять свои функции. Похоже, что бремя материальных забот может быть повторяющейся темой их жизни.

Какие люди, чей знак зодиака 20 октября? Они очень упрямы. Если люди, чей день рождения 20 октября на что-то настроились, их трудно остановить. Научиться признавать свои ошибки очень важно для них в процессе их развития. К счастью, рационализм этих людей развит более чем хорошо (и сопровождается эмоциональным контролем), поэтому к ним вполне можно обращаться через здравый смысл. Если рожденным 20 октября показать, как то или иное сделать лучше, причем показать по-настоящему, они в итоге примут этот способ на вооружение (хотя, может быть, не сразу).

Для рожденных 20 октября огромную роль играет внешний вид. Такие вещи, как мода, стиль, дизайн, не являются поверхностными или избитыми в их глазах, а выражают индивидуальность. Независимо от того, связана их профессия с подобными вещами напрямую или нет, они прекрасно знают о том, что именно производит сильное впечатление на окружающих, которые искренне восхищаются ими.

Поздравления

Море улыбок, добрых вестей,

Смеха, веселья, желанных гостей,

Верных друзей и огромной любви -

Вот для тебя пожелания мои.

Смело шагай по земному пути -

Смейся почаще, пореже грусти!

Новых идей и весомых побед

В твой день рождения желаю тебе.

Поздравляю с днем рождения.

Желаю радости, веселья,

Улыбок массу, много смеха

И в жизни только лишь успеха.

Желаю много денег, дачу,

Коллекцию машин в придачу.

Еще хочу я пожелать

Тебе ни дня не унывать!

От всей души я поздравляю,

Всего побольше пожелаю.

Удачи, счастья, радости, веселья -

Ведь это все же день рождения!

Пусть в сторону уйдут сомнения,

И будет чумовое настроение,

Веселье льется пусть рекой,

И силы не расстанутся с тобой!

Желаю только светлых дней,

Побольше радости и смеха.

Желаю преданных друзей,

А в начинаниях - успеха.

Любви - до самых до краёв.

Здоровья крепкого, как скалы.

Совсем чтоб не было врагов,

А денег было чтоб навалом!

Желаю много счастья,

Улыбок и везения.

Исчезнут пусть проблемы,

Плохое настроение.

Пусть каждый день встречает

Лишь радостью и смехом

И в очереди первый

Ты будешь за успехом.

Пусть крепкое здоровье

Всю жизнь не покидает,

А всякое желанье

Пусть сбыться успевает.

Пусть медленно плывут года,

Минуя все проблемы.

Не убегает, как вода,

Сквозь пальцы твое время.

Здоровье балует всегда:

Глаза пусть будут зорче,

Душа - светла и молода,

А сердце - как моторчик.

Пусть неудача никогда

Тебя не посещает.

Пусть день и ночь твоя звезда

Путь жизни освещает.

Я желаю сегодня тебе,

В этот яркий и солнечный час,

Чтоб прекрасно всё было в судьбе

Через год, через сто и сейчас.

Я желаю тебе исполнения

Твоей самой заветной мечты,

Больше радости, больше везения

И кусочек от яркой звезды.

Я тебе пожелаю здоровья,

Пожелаю любви и тепла.

И большого-большого застолья,

Чтоб запомнили все навсегда!

С днем рожденья тебя поздравляю!

Вдохновения, новых побед,

Много счастья, любви я желаю.

Пусть сильней засияет твой свет.

Только хороших и радостных дней,

Счастливых улыбок, веселых затей.

Пусть ангел-хранитель укроет крылом,

Невзгоды и беды оставь за окном.

Пусть верных людей приближает судьба,

Любви и достатка пусть будет сполна,

Здоровья родных, уваженья друзей!

Прими поздравленье от нас поскорей.

Пусть в любое время года

И в любое время дня

Будет солнечной погода,

Будут верными друзья.

Пусть глаза блестят от счастья,

От успехов и побед,

Жизнь пусть будет настоящей,

Яркой как кабриолет.

Пусть никто не огорчает,

Сил на тысячи дорог!

А здоровье пусть крепчает,

И чтоб не сыпался песок!

Пусть все исполнятся мечты,

Пусть все желают доброты,

Живет гармония во всём,

Пусть будет полной чашей дом.

Пусть жизнь течет бурной рекой,

В судьбе пусть радость будет лишь.

И без проблем всегда, легко

Все планы ты осуществишь!