Самые лучшие короткие поздравления с Днем рождения на 22 октября

Вы умеете убеждать, хорошо разбираетесь в психологии и считаетесь человеком с легким характером.

Вы обаятельны, активны и обладаете качествами настоящего лидера. Вы — прирожденный дипломат и умеете использовать достигнутое влияние в своих интересах. Вы всегда чувствуете, на чьей стороне справедливость, и способны сохранять независимость почти в любой ситуации.

Но нерешительность, сомнения в правильности выбора или излишняя снисходительность к собственным слабостям, а также любовь к удовольствиям могут заставить вас изменить высоким идеалам.

Вам нужно научиться более жестко контролировать себя, и тогда вы сумеете раскрыть свой незаурядный потенциал.

Вы очень привязаны к дому и семье, любите комфорт и привыкли окружать себя дорогими и стильными вещами. Вы интересуетесь искусством, тонко цените красоту и испытываете потребность в самовыражении.

Вы также могли бы стать посредником или дипломатом и способствовать установлению мира и гармонии в конфликтных ситуациях. К сожалению, иногда в вас проявляется высокомерие или мелочность.

Желаю радоваться жизни

И исполнять свои мечты.

А мир пусть будет живописным —

Таким, как только хочешь ты.

Успеха, вечного везенья!

Всего-всего! И с днем рожденья!

Желаю чаще улыбаться,

Смеяться, жизнью наслаждаться.

Здоровья, счастья и тепла!

И с днем рождения тебя!

***

Пусть в жизни будет все отлично,

Тепло, светло и гармонично,

Здоровья твердого, успеха,

Побольше радости и смеха!

Пусть в жизни будет больше ярких красок,

Приятных встреч, уютных вечеров.

Пусть каждый день проходит не напрасно,

А дарит, счастье, радость и любовь!

***

Солнца яркого с утра,

Каждый день желаю я.

Никогда не унывать,

День с улыбки начинать.

Всех желаний исполнения,

Поздравляю с днем рождения!

С днем рождения! Силы и здоровья,

Долгих лет, успеха и везения,

Мирного, душевного покоя

И мечты заветной исполнения!

***

Будь счастливей всех на свете,

Всех прекрасней на планете.

Счастья, радости, добра!

С днем рождения тебя!

Я желаю в день рождения

Счастья, радости, везения,

Сил, здоровья и любви,

Чтоб сбылись мечты твои.

***

Позитива и добра,

Пусть везет тебе всегда,

Много денег, жить без бед,

Долгих и счастливых лет!

Все, что хочется, пускай сбудется,

Что не нравится — позабудется,

Всё хорошее преумножится,

Ну а в жизни всё классно сложится.

***

С днем рожденья поздравляю!

Жить в достатке я желаю.

Мира, счастья, доброты,

Пусть исполнятся мечты.

С днем рождения поздравляю!

Всего лучшего желаю!

Пусть исполнятся мечты,

Все, которых хочешь ты!

Пусть здоровье не подводит,

В жизнь любовь и радость входит!