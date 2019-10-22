Самые лучшие короткие поздравления с Днем рождения на 22 октября

Вы обаятельны, активны и обладаете качествами настоящего лидера. Вы — прирожденный дипломат и умеете использовать достигнутое влияние в своих интересах. Вы всегда чувствуете, на чьей стороне справедливость, и способны сохранять независимость почти в любой ситуации.
Но нерешительность, сомнения в правильности выбора или излишняя снисходительность к собственным слабостям, а также любовь к удовольствиям могут заставить вас изменить высоким идеалам.
Вам нужно научиться более жестко контролировать себя, и тогда вы сумеете раскрыть свой незаурядный потенциал.
Вы очень привязаны к дому и семье, любите комфорт и привыкли окружать себя дорогими и стильными вещами. Вы интересуетесь искусством, тонко цените красоту и испытываете потребность в самовыражении.
Вы также могли бы стать посредником или дипломатом и способствовать установлению мира и гармонии в конфликтных ситуациях. К сожалению, иногда в вас проявляется высокомерие или мелочность.
Желаю радоваться жизни
И исполнять свои мечты.
А мир пусть будет живописным —
Таким, как только хочешь ты.
Успеха, вечного везенья!
Всего-всего! И с днем рожденья!
Желаю чаще улыбаться,
Смеяться, жизнью наслаждаться.
Здоровья, счастья и тепла!
И с днем рождения тебя!
***
Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично,
Здоровья твердого, успеха,
Побольше радости и смеха!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!
***
Солнца яркого с утра,
Каждый день желаю я.
Никогда не унывать,
День с улыбки начинать.
Всех желаний исполнения,
Поздравляю с днем рождения!
С днем рождения! Силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!
***
Будь счастливей всех на свете,
Всех прекрасней на планете.
Счастья, радости, добра!
С днем рождения тебя!
Я желаю в день рождения
Счастья, радости, везения,
Сил, здоровья и любви,
Чтоб сбылись мечты твои.
***
Позитива и добра,
Пусть везет тебе всегда,
Много денег, жить без бед,
Долгих и счастливых лет!
Все, что хочется, пускай сбудется,
Что не нравится — позабудется,
Всё хорошее преумножится,
Ну а в жизни всё классно сложится.
***
С днем рожденья поздравляю!
Жить в достатке я желаю.
Мира, счастья, доброты,
Пусть исполнятся мечты.
С днем рождения поздравляю!
Всего лучшего желаю!
Пусть исполнятся мечты,
Все, которых хочешь ты!
Пусть здоровье не подводит,
В жизнь любовь и радость входит!