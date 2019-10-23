Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 23 октября

Вы обладаете удивительной жизнестойкостью. Вам присущи правдивость, бесстрашие и настойчивость.

Вы — человек решительным и восприимчивый. Вас глубоко затрагивает происходящее и, оценивая события, вы обычно руководствуетесь интуицией.

Эмоциональность и несомненное обаяние сочетаются у вас с самодисциплиной и незаурядной силой воли. Вы много и напряженно работаете, умеете устанавливать контакты с другими людьми, и эти социальные «сети» очень помогают вам в жизни.

И хотя по натуре вы энтузиаст и романтик, в трудное время вас выручают прагматизм и житейская смекалка. Без них вы вряд ли сумели бы преодолеть эти критические периоды.

В конфликтных ситуациях вы способны дать отпор противникам. Ваше упорство становится особенно очевидным в минуты опасности или когда у вас нет никакой другой защиты.

Вы можете казаться порывистым и беспокойным, но эта импульсивность неразрывно связана с вашей щедростью и добротой.

Как правило, вы хорошо информированы и стремитесь узнать еще больше. Вам очень хочется обратить на себя внимание других людей, и потому вам нужно постоянно развивать и воспитывать свой интеллект.

Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!

Тебе желаю в день рожденья

Любви до головокруженья,

Добра, здоровья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

Пусть сотни солнц тебе сияют,

Пусть искорки в глазах играют.

Пусть будет так, как хочешь ты,

Пусть сбудутся твои мечты!

Пускай мечты стремятся ввысь

И к лучшему изменят жизнь,

Пускай сегодня — в день рожденья

Они получат воплощенье.

Пусть ждут сюрпризы и подарки,

Пусть от объятий станет жарко,

Пусть радость, смех не иссякают,

Друзья улыбками встречают!

Пускай счастье переполняет твое сердце и каждое мгновение приносит море радости, удачу и сотни приятных сюрпризов! Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью! Улыбайся, как можно чаще, купайся в любви и получай удовольствие от жизни!

***

Желаю жизни без хлопот,

Идти смелее лишь вперед.

Чтобы в пути не знать печали,

И чтоб друзья не подкачали.

Пусть все мечты сбываются,

А новые — рождаются.

Пускай сопутствует успех.

Желаю быть счастливей всех!

Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов.

Сердце пусть согреет радость,

Процветание в жизнь ворвётся,

Все дела придут в порядок

И везение подкрадётся!

Пусть в глазах сияет счастье,

Мир подарит вдохновение

И всё сложится прекрасно —

Поздравляю с днем рождения!

Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

***

Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!