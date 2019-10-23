Красивые СМС поздравления с Днем рождения на 23 октября

Вы — человек решительным и восприимчивый. Вас глубоко затрагивает происходящее и, оценивая события, вы обычно руководствуетесь интуицией.
Эмоциональность и несомненное обаяние сочетаются у вас с самодисциплиной и незаурядной силой воли. Вы много и напряженно работаете, умеете устанавливать контакты с другими людьми, и эти социальные «сети» очень помогают вам в жизни.
И хотя по натуре вы энтузиаст и романтик, в трудное время вас выручают прагматизм и житейская смекалка. Без них вы вряд ли сумели бы преодолеть эти критические периоды.
В конфликтных ситуациях вы способны дать отпор противникам. Ваше упорство становится особенно очевидным в минуты опасности или когда у вас нет никакой другой защиты.
Вы можете казаться порывистым и беспокойным, но эта импульсивность неразрывно связана с вашей щедростью и добротой.
Как правило, вы хорошо информированы и стремитесь узнать еще больше. Вам очень хочется обратить на себя внимание других людей, и потому вам нужно постоянно развивать и воспитывать свой интеллект.
Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи, счастья, волшебства, успеха во всех начинаниях и продолжениях, верных друзей, любви и солнечного настроения на каждый день. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с чашечки чая и радостной улыбки!
Тебе желаю в день рожденья
Любви до головокруженья,
Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Пусть сотни солнц тебе сияют,
Пусть искорки в глазах играют.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты!
Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,
Пускай сегодня — в день рожденья
Они получат воплощенье.
Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,
Друзья улыбками встречают!
Пускай счастье переполняет твое сердце и каждое мгновение приносит море радости, удачу и сотни приятных сюрпризов! Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью! Улыбайся, как можно чаще, купайся в любви и получай удовольствие от жизни!
***
Желаю жизни без хлопот,
Идти смелее лишь вперед.
Чтобы в пути не знать печали,
И чтоб друзья не подкачали.
Пусть все мечты сбываются,
А новые — рождаются.
Пускай сопутствует успех.
Желаю быть счастливей всех!
Желаю счастья, здоровья, улыбок, вдохновения, верности, восторга, яркой жизни, терпения, крутых подъемов, достатка, тепла, огня, мечты и ее исполнения, энергии, любви, опьянения от счастья, доброты, надежды, удачи, успехов и всего самого лучшего!
***
Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов.
Сердце пусть согреет радость,
Процветание в жизнь ворвётся,
Все дела придут в порядок
И везение подкрадётся!
Пусть в глазах сияет счастье,
Мир подарит вдохновение
И всё сложится прекрасно —
Поздравляю с днем рождения!
Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!
***
Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!