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Четверг, 24.10.2019
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Лучшие поздравления с Днем рождения на 24 октября

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Лучшие поздравления с Днем рождения на 24 октября
07:54 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Ваша отвага порой граничит с жесткостью, однако вы терпимо относитесь к другим, непохожим на вас людям, и без труда устанавливаете контакты.

Вы благородны и стремитесь к достойной и обеспеченной жизни. Хотя вас привлекает внешний блеск, вы любите много и напряженно работать, особенно если желаете достигнуть поставленной цели.

Ваши обаяние и приветливость привлекают окружающих, и в общении вы можете проявить себя с самой лучшей стороны.

Вы на редкость проницательны и сразу угадываете смену настроений у своих собеседников. Вы ждете от них оценки ваших поступков и, убедившись в их доброжелательности, становитесь верным и преданным другом.

Хотя вы можете с успехом работать в коллективе, но нередко замыкаетесь в себе и перестаете поддерживать других, если чувствуете обиду.

 

Желаю в жизни достигать

Всего того, что сердцу мило.

И не грустить, не унывать,

Жить с оптимизмом и подрывом!

 

Чтоб в день рождения всегда

С успехом подводить итоги.

Во всех решениях выбирать

Себе счастливые дороги!

Душа чтоб пела и смеялась,

А сердце верило в мечту.

Чтоб счастье вовсе не кончалось,

А взор твой видел красоту.

 

Чтоб исполнялись все желанья —

Всё, что задумано тобой.

Успехов в каждом начинании,

Веселья в день рожденья твой!

Желаю в твой день рождения

Верить в себя и идти за мечтой,

Не поддаваться сомнениям

И сохранять позитивный настрой.

 

Желаю сил, удачи и свершений,

Желаю ярких, интересных дней,

Желаю трудностям в успехи превращений.

И про мечту не забывай — иди за ней!

Самые лучшие короткие поздравления с Днем рождения

Хочу поздравить с днем рождения!

Желаю горести не знать.

Здоровья лишь тебе, веселья

И никогда не унывать!

 

Пусть неприятности дорогу

Забудут в дом твой навсегда,

А беды, горести, тревоги

Не посещают никогда.

 

Пусть в жизни будет много света,

Удачи движется поток.

Пусть жизнь твоя цветет, как лето,

Струится счастье, как песок.

Пусть будет в жизни всё, как в сказке,

И каждый день Вам только радость принесет!

Любви, успеха, мудрости и ласки,

Здоровья, счастья, смеха без забот!

 

И исполнения всех до одного желаний,

И мира, радости, покоя и тепла.

Желаю жить с улыбкой, без разочарований,

Пусть солнце светит ярко-ярко Вам всегда!

Желаю жить всегда с успехом,

Дружить всегда со звонким смехом,

Шагать с капризною Удачей,

С достатком быть еще в придачу!

 

Забыть про суету в делах,

Не верить грусти той, что в днях,

Творить идеи и мечтанья,

Поверить в главные желанья.

 

Ценить людей родных всегда,

Прощать и верить до конца,

И жить по вере и любви,

Идти уверенно в пути!

Пусть всё получается

И мечты сбываются,

Радости, терпения,

И во всём везения!

 

И любви прям искренней,

Чтоб всё было с искрами,

И добра в уютный дом,

И удача чтоб кругом!

Пусть исполнятся все желания,

Пускай сбудутся все мечты.

От родных — теплоты, понимания

И заботы, внимания, любви.

 

А в душе и в доме — уюта.

И достатка, великих красот.

И поддержки друзей, и совета,

И еще покорения высот!

Мы вам желаем счастья в меру,

Не знать ни бед и ни хлопот.

Чтоб словно мягким, теплым пледом

Вас жизнь укрыла от забот.

 

От жизни максимум берите,

Ловите радость на лету,

Улыбки чаще всем дарите

И будет всё вам по плечу!

Красивые СМС поздравления с Днем рождения

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

 

Здоровья — крепкого, как камень;

Любви — прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.

***

У тебя сегодня день рождения.

Я хочу тебя поздравить с этим днем,

Пожелать удачи и везения,

И, конечно, радости во всём!

 

Пусть исполнятся твои желания,

И сбываются заветные мечты.

Огорченья и печали позабудутся,

Будет все, как только хочешь ты!

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