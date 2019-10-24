Лучшие поздравления с Днем рождения на 24 октября

Вы благородны и стремитесь к достойной и обеспеченной жизни. Хотя вас привлекает внешний блеск, вы любите много и напряженно работать, особенно если желаете достигнуть поставленной цели.
Ваши обаяние и приветливость привлекают окружающих, и в общении вы можете проявить себя с самой лучшей стороны.
Вы на редкость проницательны и сразу угадываете смену настроений у своих собеседников. Вы ждете от них оценки ваших поступков и, убедившись в их доброжелательности, становитесь верным и преданным другом.
Хотя вы можете с успехом работать в коллективе, но нередко замыкаетесь в себе и перестаете поддерживать других, если чувствуете обиду.
Желаю в жизни достигать
Всего того, что сердцу мило.
И не грустить, не унывать,
Жить с оптимизмом и подрывом!
Чтоб в день рождения всегда
С успехом подводить итоги.
Во всех решениях выбирать
Себе счастливые дороги!
Душа чтоб пела и смеялась,
А сердце верило в мечту.
Чтоб счастье вовсе не кончалось,
А взор твой видел красоту.
Чтоб исполнялись все желанья —
Всё, что задумано тобой.
Успехов в каждом начинании,
Веселья в день рожденья твой!
Желаю в твой день рождения
Верить в себя и идти за мечтой,
Не поддаваться сомнениям
И сохранять позитивный настрой.
Желаю сил, удачи и свершений,
Желаю ярких, интересных дней,
Желаю трудностям в успехи превращений.
И про мечту не забывай — иди за ней!
Хочу поздравить с днем рождения!
Желаю горести не знать.
Здоровья лишь тебе, веселья
И никогда не унывать!
Пусть неприятности дорогу
Забудут в дом твой навсегда,
А беды, горести, тревоги
Не посещают никогда.
Пусть в жизни будет много света,
Удачи движется поток.
Пусть жизнь твоя цветет, как лето,
Струится счастье, как песок.
Пусть будет в жизни всё, как в сказке,
И каждый день Вам только радость принесет!
Любви, успеха, мудрости и ласки,
Здоровья, счастья, смеха без забот!
И исполнения всех до одного желаний,
И мира, радости, покоя и тепла.
Желаю жить с улыбкой, без разочарований,
Пусть солнце светит ярко-ярко Вам всегда!
Желаю жить всегда с успехом,
Дружить всегда со звонким смехом,
Шагать с капризною Удачей,
С достатком быть еще в придачу!
Забыть про суету в делах,
Не верить грусти той, что в днях,
Творить идеи и мечтанья,
Поверить в главные желанья.
Ценить людей родных всегда,
Прощать и верить до конца,
И жить по вере и любви,
Идти уверенно в пути!
Пусть всё получается
И мечты сбываются,
Радости, терпения,
И во всём везения!
И любви прям искренней,
Чтоб всё было с искрами,
И добра в уютный дом,
И удача чтоб кругом!
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
От родных — теплоты, понимания
И заботы, внимания, любви.
А в душе и в доме — уюта.
И достатка, великих красот.
И поддержки друзей, и совета,
И еще покорения высот!
Мы вам желаем счастья в меру,
Не знать ни бед и ни хлопот.
Чтоб словно мягким, теплым пледом
Вас жизнь укрыла от забот.
От жизни максимум берите,
Ловите радость на лету,
Улыбки чаще всем дарите
И будет всё вам по плечу!
От всей души в твой день рождения
Тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.
Здоровья — крепкого, как камень;
Любви — прекрасной, как цветок;
Друзей надежных самых-самых
И денег полный кошелек.
***
У тебя сегодня день рождения.
Я хочу тебя поздравить с этим днем,
Пожелать удачи и везения,
И, конечно, радости во всём!
Пусть исполнятся твои желания,
И сбываются заветные мечты.
Огорченья и печали позабудутся,
Будет все, как только хочешь ты!