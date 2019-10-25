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Оригинальные поздравления с Днем рождения на 25 октября

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Оригинальные поздравления с Днем рождения на 25 октября
07:43 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Вам необходима самодисциплина, иначе импульсивность помешает вам добиться успеха.

Обаятельный и энергичный, на редкость эмоциональный, вы честолюбивы и решительны. Неудивительно, что вы беретесь за осуществление масштабных планов. Интуиция сочетается у вас с аналитическими способностями.

Вы стремитесь к самовыражению в различных сферах, не скрываете воли к власти и мечтаете о преуспевании, надеясь раскрыть свои незаурядные дарования. Вы умеете преодолевать препятствия и в случае необходимости готовы начать все с самого начала.

Иногда ваша проницательность, критика и упреки отталкивают окружающих, но вы хорошо разбираетесь в психологии и, как правило, относитесь к людям с симпатией и пониманием.

Оптимизм, потребность в свободе и желание расширить свои духовные горизонты станут основными чертами вашего характера в зрелые годы. Возможно, вам удастся выработать свою жизненную философию и пополнить запас знаний. По всей вероятности, вы также отправитесь путешествовать.

 

Желаю радости, успеха,

Здоровья крепкого вагон,

Центнер любви, три тонны смеха,

Моментов счастья — миллион,

 

Событий ярких, интересных,

Друзей, проверенных в делах,

Эмоций светлых и чудесных.

И волшебства не только в снах!

Желаю море позитива

И самых преданных друзей.

Чтоб жизнь — как яркая картина,

А ты кайфуй, любуйся ей.

 

Чтоб радость, счастье и удача

К тебе толпою в гости шли,

Чтоб никакая неудача

Не встала на твоем пути!

Красивые СМС поздравления с Днем рождения

Желаю в жизни достигать

Всего того, что сердцу мило.

И не грустить, не унывать,

Жить с оптимизмом и подрывом!

 

Чтоб в день рождения всегда

С успехом подводить итоги.

Во всех решениях выбирать

Себе счастливые дороги!

Душа чтоб пела и смеялась,

А сердце верило в мечту.

Чтоб счастье вовсе не кончалось,

А взор твой видел красоту.

 

Чтоб исполнялись все желанья —

Всё, что задумано тобой.

Успехов в каждом начинании,

Веселья в день рожденья твой!

С днем рожденья поздравляю

И при этом я желаю

Всё что можно пожелать

И что можно написать.

 

Счастья, радости, успеха,

Дом пусть будет полон смеха,

Солнечных весёлых дней

И тепла твоих друзей.

 

Много счастья, жизни яркой,

И сюрпризов, и подарков.

Пусть доход будет высок

И пусть будет всё на ок!

Пусть будет счастье и любовь,

Легко исполнятся желания,

Приходит радость вновь и вновь,

И покорятся расстояния.

 

Путь будет время для мечты,

И словно свет горит надежда,

Живи, люби и не грусти,

Тепла и жизни безмятежной.

 

Еще здоровья, долгих лет

И самых светлых дней желаю.

Хочу, чтоб жизнь была без бед,

И с днем рождения поздравляю!

Мы вам желаем счастья в меру,

Не знать ни бед и ни хлопот.

Чтоб словно мягким, теплым пледом

Вас жизнь укрыла от забот.

 

От жизни максимум берите,

Ловите радость на лету,

Улыбки чаще всем дарите

И будет всё вам по плечу!

Лучшие поздравления с Днем рождения

Пусть всё получается

И мечты сбываются,

Радости, терпения,

И во всём везения!

 

И любви прям искренней,

Чтоб всё было с искрами,

И добра в уютный дом,

И удача чтоб кругом!

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