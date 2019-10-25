Оригинальные поздравления с Днем рождения на 25 октября

Обаятельный и энергичный, на редкость эмоциональный, вы честолюбивы и решительны. Неудивительно, что вы беретесь за осуществление масштабных планов. Интуиция сочетается у вас с аналитическими способностями.
Вы стремитесь к самовыражению в различных сферах, не скрываете воли к власти и мечтаете о преуспевании, надеясь раскрыть свои незаурядные дарования. Вы умеете преодолевать препятствия и в случае необходимости готовы начать все с самого начала.
Иногда ваша проницательность, критика и упреки отталкивают окружающих, но вы хорошо разбираетесь в психологии и, как правило, относитесь к людям с симпатией и пониманием.
Оптимизм, потребность в свободе и желание расширить свои духовные горизонты станут основными чертами вашего характера в зрелые годы. Возможно, вам удастся выработать свою жизненную философию и пополнить запас знаний. По всей вероятности, вы также отправитесь путешествовать.
Желаю радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион,
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.
И волшебства не только в снах!
Желаю море позитива
И самых преданных друзей.
Чтоб жизнь — как яркая картина,
А ты кайфуй, любуйся ей.
Чтоб радость, счастье и удача
К тебе толпою в гости шли,
Чтоб никакая неудача
Не встала на твоем пути!
Желаю в жизни достигать
Всего того, что сердцу мило.
И не грустить, не унывать,
Жить с оптимизмом и подрывом!
Чтоб в день рождения всегда
С успехом подводить итоги.
Во всех решениях выбирать
Себе счастливые дороги!
Душа чтоб пела и смеялась,
А сердце верило в мечту.
Чтоб счастье вовсе не кончалось,
А взор твой видел красоту.
Чтоб исполнялись все желанья —
Всё, что задумано тобой.
Успехов в каждом начинании,
Веселья в день рожденья твой!
С днем рожденья поздравляю
И при этом я желаю
Всё что можно пожелать
И что можно написать.
Счастья, радости, успеха,
Дом пусть будет полон смеха,
Солнечных весёлых дней
И тепла твоих друзей.
Много счастья, жизни яркой,
И сюрпризов, и подарков.
Пусть доход будет высок
И пусть будет всё на ок!
Пусть будет счастье и любовь,
Легко исполнятся желания,
Приходит радость вновь и вновь,
И покорятся расстояния.
Путь будет время для мечты,
И словно свет горит надежда,
Живи, люби и не грусти,
Тепла и жизни безмятежной.
Еще здоровья, долгих лет
И самых светлых дней желаю.
Хочу, чтоб жизнь была без бед,
И с днем рождения поздравляю!
Мы вам желаем счастья в меру,
Не знать ни бед и ни хлопот.
Чтоб словно мягким, теплым пледом
Вас жизнь укрыла от забот.
От жизни максимум берите,
Ловите радость на лету,
Улыбки чаще всем дарите
И будет всё вам по плечу!
Пусть всё получается
И мечты сбываются,
Радости, терпения,
И во всём везения!
И любви прям искренней,
Чтоб всё было с искрами,
И добра в уютный дом,
И удача чтоб кругом!