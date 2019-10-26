Поздравления с днем рождения 26 октября: стихи и открытки

Рожденные 26 октября – прекрасные организаторы-

Рожденные 26 октября обладают талантом к реформаторству, реорганизации и управлению любыми структурами, клубами, спортивными командами, религиозными конфессиями, компаниями и даже крупными политическими партиями. Обычно занимающие руководящую должность или по крайней мере выполняющие обязанности главного консультанта, рожденные в этот день способны объединить все силы в один слаженный механизм. Несмотря на умение действовать самостоятельно, они по-настоящему проявляются в коллективной работе.

Обычно рожденным 26 октября удается наложить свой отпечаток на любое общественное начинание, при этом они ставят интересы коллектива на первое место. Вместе с тем они не хотят приносить в жертву свои личные цели или желания и пытаются найти возможность связать свой успех с успехом всего коллектива.

Рожденным 26 октября хорошо известно, что такое власть и как она действует в обществе. Люди, чей день рождения 26 октября умеют обращаться с деньгами и часто ищут возможность улучшения своего финансового положения с помощью символических отношений со своими организациями. Если они занимают должность исполнительного директора, то используют мудрую стратегию долгосрочных инвестиций и сбережений. Очень редко они предпринимают шаги, способные поставить в опасное положение заранее спланированные проекты их группы, и если понадобится пожертвовать чем-то действительно серьезным, они готовы к этому, если по-настоящему верят в свое дело.

Какие люди, чей знак зодиака 26 октября? Являясь очень сильными личностями, рожденные 26 октября могут производить впечатление бесстрашных людей. Иногда они проявляют неосторожность, но обычно их эмоции и действия хорошо контролируются и направляются. Некоторые люди, чей день рождения 26 октября возводят самоконтроль в божественную степень и становятся апатичными, а может быть, даже черствыми при выражении эмоций или слабостей на публике. На самом деле для них было бы лучше, если бы все происходило наоборот, неуязвимость подтверждает наличие препятствия, и от нее постепенно следует избавляться.

Рожденные 26 октября – прекрасные организаторы. Занимая руководящую должность, они могут изменить все сверху донизу, несмотря на открытое неприятие окружающих. Как правило, недоверие к нововведениям сменяется пониманием, так как эти люди могут убедительно доказать, что их методы хороши. Может быть, им сложнее объяснить преимущества на примере человеческих отношений. Детям этих людей не позавидуешь – они привыкли к жесткому руководству и не умеют выстроить свою личную жизнь.

Поздравления

С днем рождения! Желаю любви, счастья, веселья, радости, удачи, здоровья, терпения, сил, веры, надежды, искренности, волшебства, внимательности, красоты, яркости, и чтобы все, кто пожелал тебе хорошее в твой день рождения, был рядом с тобой все дни в году, а не только сегодня.

Поздравляю Вас с днем рождения и желаю успехов в работе и личной жизни! Веселых праздников, интересных путешествий, преданных друзей и всегда-всегда хорошего настроения и готовности к новым подвигам. Пусть по жизни Вам встречаются люди, которые будут Вас ценить и любить!

Поздравляю с днем рождения! Хочу пожелать, чтобы бодрость наполняла тебя, а улыбка блистала в глаза всему стоящему на пути и валила наповал. Чтобы вдохновение всегда было при тебе, а желаемое, всегда настигало в самые неожиданные моменты, и любые твои мечты исполнялись, несмотря ни на что!

Желаю, чтоб твое сердце улыбалось и не маялось от грусти. Пусть каждая минутка будет украшена солнечными и яркими цветами и согрета доброй лаской судьбы. А еще пусть с тобой рядышком всегда будут самые дорогие люди, с которыми веселей топать по жизненной тропинке.

В день рождения я спешу пожелать Вам постоянного терпения, взаимного добра, крепкого здоровья, настоящей любви, всеобщего уважения, позитива и оптимизма! Чтоб всё в жизни шло по плану, а лишь поездки за границу были спонтанными, неожиданными и по нескольку раз в год!

Поздравляю с днём рождения и пожелать хочу, чтобы в твоей жизни всегда горел зелёный свет к успеху, чтобы по течению не встречалось подводных камней и водоворотов печали, чтобы судьба чередовала тишь да гладь счастливых дней, бури страстных эмоций и фееричного настроения.

В этот чудный день, в день твоего рождения хочу пожелать тебе ярких звёзд мечты и тёплых лучей радости. Пусть под рукой всегда будет зонтик от дождя неудач, пусть сердце твоё поёт в любую погоду.

Поздравляю с днем рождения и хочу пожелать тебе большого и постоянного счастья. Я выпью за твоё здоровье, твой успех и твою любовь, и пусть эти три спутника всегда будут с тобой. Ещё пожелаю достатка в жизни и удачи на каждом пути. Никогда в себе не сомневайся и уверенно следуй за своими мечтами.

Поздравляю с таким особенным и незабываемым праздником, как день рождения! Пускай в твоей жизни всегда светит солнце удачи, тебя всегда ведет звезда благополучия, денежный дождь льет не переставая, шторм пусть бушует только в любовных отношениях, а каждый день наполняется ярчайшими, как радуга событиями!

Пусть в этот день все дорогие люди разделят радость с тобой, пусть наполнится твой дом волшебным настроением и счастьем, пусть твой день рождения станет поводом для исполнения сокровенной мечты. Желаю, чтобы как мёд была сладкая твоя жизнь и липкая удача.