День автомобилиста 2019: поздравления в стихах, прозе и открытках

1 Кто за рулем не первый год, Кто знает каждый поворот, Того сегодня поздравляем И от души добра желаем. Пусть будет легкою дорога. Желаем Вам здоровья много. Удача будет пусть всегда. Ну и ни жезла, ни гвоздя!

2 Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.

3 Ни гвоздя тебе, ни жезла, Массажер крутой на кресло, Чтоб любимая машина, Меньше кушала бензина. С праздником тебя, всех благ, Быть все время при деньгах, И, конечно, при колесах, Быстро чтоб решать вопросы.

4 С Днём автомобилиста! Желаю, чтобы ни в жизни, ни в планах, ни в твоих маршрутах не было бездорожья, желаю абсолютной уверенности и за рулём, и в делах, желаю отличного настроения и постоянного везения в жизни. Пусть дорога вьётся гладкой лентой, пусть твой автомобиль мчит тебя прямо к мечтам.

5 Дороги ровной — без извилин, Погоды ясной — без дождей. Чтоб патрульные не тормозили. И верных, преданных друзей! Чтоб дома ждали с нетерпением, Чтоб пробок не было вокруг, Чтобы с прекрасным настроением Ты за рулем сидел, мой друг!

6 С Днем автомобилиста! Безупречных дорог, интересных попутчиков, идеальных маршрутов, культурных участников дорожного движения, терпения, уважения, соблюдения правил, добропорядочных стражей закона. Пусть восхитительными, удобными, безопасными будут ваши авто.

7 С Днем автомобилиста Тебя я поздравляю. Успехов и удачи В твоем труде желаю. Пускай по жизни светит Тебе зеленый свет, Пускай стучит моторчик Еще десятки лет. Пусть ровною дорогой Ведет тебя судьба. Сил, счастья и здоровья — Сегодня и всегда!

8 Кто за рулём, всех поздравляю, Без ям, дороги ровной я желаю. Чтобы запаска Вам не пригодилась, В любой мороз машина заводилась. Чтобы поломок Вы не знали никогда, Пройти Вам техосмотр не составило труда. Чтобы инспектор Вас не тормозил, Автомобиль верой и правдою служил. Чтоб свет горел всегда зелёный, И каждый ангелом был береженый.

9 Поздравляю с Днём автомобилиста и от души желаю уверенно давить на газ и тормозить только на дорогах, желаю с открытым сердцем и душой разъезжать по живописным просторам природы и наслаждаться жизнью с каждой своей поездкой. Удачи на дорогах, бодрости и оптимизма за рулём, везенья и веселья по жизни!

10 С Днём автомобилиста. Желаю, чтобы тебе везло всю дорогу, чтобы каждая твоя поездка была успешной, запоминающейся и счастливой. Пусть твоему автомобилю будут нипочём ни лужи, ни ветер, ни гололёд, пусть колёса любимой ласточки несут тебя к заветным мечтам и светлым надеждам.

11 С днем автомобилиста Вас я поздравляю Спидометр километры пусть Счастливые считает. Ровно пусть дорога Ложится под колеса, У постовых к водителям Не будет пусть вопросов. Надежных тормозов вам И полный бак бензина, В День автомобилиста Дороги вам счастливой.

12 С днем автомобилиста, Коня отмойте чисто, Чтобы блестел, сверкал, Прохожих восхищал! Пускай гладки дороги, Нет ям больших, глубоких, Везет машина ладно, Все в жизни классно, складно!

13 Поздравляю с Днём автомобилиста и желаю прекрасного здоровья тебе и твоему автомобилю, ровных и благополучных дорог, отсутствия преград на пути к целям, отличного настроения и веселья души. Пусть каждая поездка приносит пользу, удовольствие и радость.

14 Желаю я чтоб на дорогах Всегда без пробок ездил ты, Автомобиль чтоб не ломался, Поменьше было суеты, Пусть светофоры тебе дарят Зеленую волну всегда, Пусть никогда не будет штрафов, Дорога гладка и легка!