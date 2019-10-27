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День автомобилиста 2019: поздравления в стихах, прозе и открытках

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День автомобилиста 2019: поздравления в стихах, прозе и открытках
09:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

День автомобилиста отмечается в последнее воскресенье октября и это праздник не только водителей, но и всех тех, кто в силу своей деятельности как-то связан с автомобилями.

  • 1

    Кто за рулем не первый год,

    Кто знает каждый поворот,

    Того сегодня поздравляем

    И от души добра желаем.

    Пусть будет легкою дорога.

    Желаем Вам здоровья много.

    Удача будет пусть всегда.

    Ну и ни жезла, ни гвоздя!

  • 2

    Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.

  • 3

    Ни гвоздя тебе, ни жезла,

    Массажер крутой на кресло,

    Чтоб любимая машина,

    Меньше кушала бензина.

    С праздником тебя, всех благ,

    Быть все время при деньгах,

    И, конечно, при колесах,

    Быстро чтоб решать вопросы.

  • 4

    С Днём автомобилиста! Желаю, чтобы ни в жизни, ни в планах, ни в твоих маршрутах не было бездорожья, желаю абсолютной уверенности и за рулём, и в делах, желаю отличного настроения и постоянного везения в жизни. Пусть дорога вьётся гладкой лентой, пусть твой автомобиль мчит тебя прямо к мечтам.

  • 5

    Дороги ровной — без извилин,

    Погоды ясной — без дождей.

    Чтоб патрульные не тормозили.

    И верных, преданных друзей!

    Чтоб дома ждали с нетерпением,

    Чтоб пробок не было вокруг,

    Чтобы с прекрасным настроением

    Ты за рулем сидел, мой друг!

  • 6

    С Днем автомобилиста! Безупречных дорог, интересных попутчиков, идеальных маршрутов, культурных участников дорожного движения, терпения, уважения, соблюдения правил, добропорядочных стражей закона. Пусть восхитительными, удобными, безопасными будут ваши авто.

  • 7

    С Днем автомобилиста

    Тебя я поздравляю.

    Успехов и удачи

    В твоем труде желаю.

    Пускай по жизни светит

    Тебе зеленый свет,

    Пускай стучит моторчик

    Еще десятки лет.

    Пусть ровною дорогой

    Ведет тебя судьба.

    Сил, счастья и здоровья —

    Сегодня и всегда!

  • 8

    Кто за рулём, всех поздравляю,

    Без ям, дороги ровной я желаю.

    Чтобы запаска Вам не пригодилась,

    В любой мороз машина заводилась.

    Чтобы поломок Вы не знали никогда,

    Пройти Вам техосмотр не составило труда.

    Чтобы инспектор Вас не тормозил,

    Автомобиль верой и правдою служил.

    Чтоб свет горел всегда зелёный,

    И каждый ангелом был береженый.

  • 9

    Поздравляю с Днём автомобилиста и от души желаю уверенно давить на газ и тормозить только на дорогах, желаю с открытым сердцем и душой разъезжать по живописным просторам природы и наслаждаться жизнью с каждой своей поездкой. Удачи на дорогах, бодрости и оптимизма за рулём, везенья и веселья по жизни!

  • 10

    С Днём автомобилиста. Желаю, чтобы тебе везло всю дорогу, чтобы каждая твоя поездка была успешной, запоминающейся и счастливой. Пусть твоему автомобилю будут нипочём ни лужи, ни ветер, ни гололёд, пусть колёса любимой ласточки несут тебя к заветным мечтам и светлым надеждам.

  • 11

    С днем автомобилиста

    Вас я поздравляю

    Спидометр километры пусть

    Счастливые считает.

    Ровно пусть дорога

    Ложится под колеса,

    У постовых к водителям

    Не будет пусть вопросов.

    Надежных тормозов вам

    И полный бак бензина,

    В День автомобилиста

    Дороги вам счастливой.

  • 12

    С днем автомобилиста,

    Коня отмойте чисто,

    Чтобы блестел, сверкал,

    Прохожих восхищал!

    Пускай гладки дороги,

    Нет ям больших, глубоких,

    Везет машина ладно,

    Все в жизни классно, складно!

  • 13

    Поздравляю с Днём автомобилиста и желаю прекрасного здоровья тебе и твоему автомобилю, ровных и благополучных дорог, отсутствия преград на пути к целям, отличного настроения и веселья души. Пусть каждая поездка приносит пользу, удовольствие и радость.

  • 14

    Желаю я чтоб на дорогах

    Всегда без пробок ездил ты,

    Автомобиль чтоб не ломался,

    Поменьше было суеты,

    Пусть светофоры тебе дарят

    Зеленую волну всегда,

    Пусть никогда не будет штрафов,

    Дорога гладка и легка!

  • 15

    День автомобилиста — славный праздник всех владельцев авто, которые ценят и любят своих «железных коней», уделяя немало времени их состоянию и привлекательному внешнему виду. Мы поздравляем всех автомобилистов страны, независимо от престижности и возраста их автомобилей. Желаем вам большой внимательности на дорогах, удовольствия от передвижения и водительской этики со стороны единомышленников!

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