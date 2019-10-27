День автомобилиста 2019: поздравления в стихах, прозе и открытках

Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,
Того сегодня поздравляем
И от души добра желаем.
Пусть будет легкою дорога.
Желаем Вам здоровья много.
Удача будет пусть всегда.
Ну и ни жезла, ни гвоздя!
Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.
Ни гвоздя тебе, ни жезла,
Массажер крутой на кресло,
Чтоб любимая машина,
Меньше кушала бензина.
С праздником тебя, всех благ,
Быть все время при деньгах,
И, конечно, при колесах,
Быстро чтоб решать вопросы.
С Днём автомобилиста! Желаю, чтобы ни в жизни, ни в планах, ни в твоих маршрутах не было бездорожья, желаю абсолютной уверенности и за рулём, и в делах, желаю отличного настроения и постоянного везения в жизни. Пусть дорога вьётся гладкой лентой, пусть твой автомобиль мчит тебя прямо к мечтам.
Дороги ровной — без извилин,
Погоды ясной — без дождей.
Чтоб патрульные не тормозили.
И верных, преданных друзей!
Чтоб дома ждали с нетерпением,
Чтоб пробок не было вокруг,
Чтобы с прекрасным настроением
Ты за рулем сидел, мой друг!
С Днем автомобилиста! Безупречных дорог, интересных попутчиков, идеальных маршрутов, культурных участников дорожного движения, терпения, уважения, соблюдения правил, добропорядочных стражей закона. Пусть восхитительными, удобными, безопасными будут ваши авто.
С Днем автомобилиста
Тебя я поздравляю.
Успехов и удачи
В твоем труде желаю.
Пускай по жизни светит
Тебе зеленый свет,
Пускай стучит моторчик
Еще десятки лет.
Пусть ровною дорогой
Ведет тебя судьба.
Сил, счастья и здоровья —
Сегодня и всегда!
Кто за рулём, всех поздравляю,
Без ям, дороги ровной я желаю.
Чтобы запаска Вам не пригодилась,
В любой мороз машина заводилась.
Чтобы поломок Вы не знали никогда,
Пройти Вам техосмотр не составило труда.
Чтобы инспектор Вас не тормозил,
Автомобиль верой и правдою служил.
Чтоб свет горел всегда зелёный,
И каждый ангелом был береженый.
Поздравляю с Днём автомобилиста и от души желаю уверенно давить на газ и тормозить только на дорогах, желаю с открытым сердцем и душой разъезжать по живописным просторам природы и наслаждаться жизнью с каждой своей поездкой. Удачи на дорогах, бодрости и оптимизма за рулём, везенья и веселья по жизни!
С Днём автомобилиста. Желаю, чтобы тебе везло всю дорогу, чтобы каждая твоя поездка была успешной, запоминающейся и счастливой. Пусть твоему автомобилю будут нипочём ни лужи, ни ветер, ни гололёд, пусть колёса любимой ласточки несут тебя к заветным мечтам и светлым надеждам.
С днем автомобилиста
Вас я поздравляю
Спидометр километры пусть
Счастливые считает.
Ровно пусть дорога
Ложится под колеса,
У постовых к водителям
Не будет пусть вопросов.
Надежных тормозов вам
И полный бак бензина,
В День автомобилиста
Дороги вам счастливой.
С днем автомобилиста,
Коня отмойте чисто,
Чтобы блестел, сверкал,
Прохожих восхищал!
Пускай гладки дороги,
Нет ям больших, глубоких,
Везет машина ладно,
Все в жизни классно, складно!
Поздравляю с Днём автомобилиста и желаю прекрасного здоровья тебе и твоему автомобилю, ровных и благополучных дорог, отсутствия преград на пути к целям, отличного настроения и веселья души. Пусть каждая поездка приносит пользу, удовольствие и радость.
Желаю я чтоб на дорогах
Всегда без пробок ездил ты,
Автомобиль чтоб не ломался,
Поменьше было суеты,
Пусть светофоры тебе дарят
Зеленую волну всегда,
Пусть никогда не будет штрафов,
Дорога гладка и легка!
День автомобилиста — славный праздник всех владельцев авто, которые ценят и любят своих «железных коней», уделяя немало времени их состоянию и привлекательному внешнему виду. Мы поздравляем всех автомобилистов страны, независимо от престижности и возраста их автомобилей. Желаем вам большой внимательности на дорогах, удовольствия от передвижения и водительской этики со стороны единомышленников!