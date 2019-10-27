Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки

1 Хай весело гуде мотор, Хай на шляху не жде затор, Хай неприємність обмине, Хай не скінчається пальне, Без ям хай буде завжди шлях, Хай не лежить на ньому цвях, В дорозі янгол кожну мить Нехай тебе, водій, хранить!

2 Водію, сьогодні твоє свято, і я хочу побажати тобі уважності на дорогах, тверезої голови, безаварійних ситуацій, адекватних пішоходів. Тримай кермо міцніше, нехай твій залізний друг служить тобі вірою і правдою. Рівних доріг тобі, автомобілісте!

3 Привітати з вашим святом хочемо І побажати щасливої дороги. А тих, хто вам у роботі допомагає – Машини лагодить, у рейси випускає, – Ми теж у це свято привітаємо, Працювати їм на совість побажаємо

4 Радісної дороги "з вітерцем" І мотора пісні рівної, чистої, І зміни пейзажів за вікном Я бажаю автомобілісту. Щоб машина слухалася в дорозі, Щоб вдома було все, як треба, Щоб особисті доходи зростали, Щоб до щастя не було перепони!

5 Вітаю вас з Днем автомобіліста! Бажаю зеленого світла на вашому прямому життєвому шляху, який незмінно призведе до щастя й успіху. Бажаю вам відсутності пробок і жезлів на шляху до цілей. Бажаю вам відмінного здоров'я і піднесеного настрою. Бажаю вам незмінного везіння за кермом і у житті.

6 Нехай в цей день всі дороги Ведуть лише до твоєї мети, І нехай щастить завжди тобі В їзді і в будь-якій справі!

7 Бажаю вам "зелених" світлофорів І добрих поліцейських на посаді, Щоб не зустрічали пробок і заторів І всі нещастя об'їжджали за версту!

8 Всіх професіоналів і любителів вітаю з вашим святом! Бажаю прямого і гладкого шляху, чіткої розмітки, повного бака і зеленого світла! Нехай ваші чотириколісні друзі завжди сито бурчать, заводяться з пів обороту і радують вас швидкою їздою. Ні цвяха вам, ні жезла!

9 Я побажаю тобі сьогодні успіху, Адже дорога завжди небезпеку таїть! І нехай на шляху не буде перешкоди, А негода завжди мимо обходить!

10 Вітаю з Днем автомобіліста! Бажаю тобі гладких доріг, цікавих попутників, нескладних маршрутів, великого терпіння, дотримання правил дорожнього руху і добропорядних стражів закону!

11 Тобі хочу я побажати Ніколи не сумувати, У пробках довго не стирчати, У ДТП не потрапляти, І аварій не зустрічати. Завжди дорогу знати, І постового не зустрічати. Права, техпаспорт не втрачати, У любові і щасті потопати, Проблем з фінансами не знати, І у всьому завжди перемагати!

12 Шумахер і Алонсо в шоці: Твоє авто бере розгін! І в цьому швидкості потоці Ти, безумовно, чемпіон!

13 Бажаю, щоб перед твоїм автомобілем летів дракон удачі і своїми величезними крилами розганяв хмари, пробки і працівників держінспекції. Вітаю тебе з Днем водія!

14 Всіх тих, чий улюблений звук – шурхіт шин, І тих, кого дорога надихає, Хто життя не мислить без машин Та без керма себе не уявляє, – У святковий день привітати ми хочемо, І нехай подовше свято триває, Удачі й щасливої дороги Бажаємо всім у день автомобіліста!