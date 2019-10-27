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Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки

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Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
01:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

27 октября, в последний выходной октября, свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники.

  • 1

    Хай весело гуде мотор,

    Хай на шляху не жде затор,

    Хай неприємність обмине,

    Хай не скінчається пальне,

    Без ям хай буде завжди шлях,

    Хай не лежить на ньому цвях,

    В дорозі янгол кожну мить

    Нехай тебе, водій, хранить!

  • 2

    Водію, сьогодні твоє свято, і я хочу побажати тобі уважності на дорогах, тверезої голови, безаварійних ситуацій, адекватних пішоходів. Тримай кермо міцніше, нехай твій залізний друг служить тобі вірою і правдою. Рівних доріг тобі, автомобілісте!

  • 3

    Привітати з вашим святом хочемо

    І побажати щасливої дороги.

    А тих, хто вам у роботі допомагає –

    Машини лагодить, у рейси випускає, –

    Ми теж у це свято привітаємо,

    Працювати їм на совість побажаємо

  • 4

    Радісної дороги "з вітерцем"

    І мотора пісні рівної, чистої,

    І зміни пейзажів за вікном

    Я бажаю автомобілісту.

    Щоб машина слухалася в дорозі,

    Щоб вдома було все, як треба,

    Щоб особисті доходи зростали,

    Щоб до щастя не було перепони!

  • 5

    Вітаю вас з Днем автомобіліста! Бажаю зеленого світла на вашому прямому життєвому шляху, який незмінно призведе до щастя й успіху. Бажаю вам відсутності пробок і жезлів на шляху до цілей. Бажаю вам відмінного здоров'я і піднесеного настрою. Бажаю вам незмінного везіння за кермом і у житті.

  • 6

    Нехай в цей день всі дороги

    Ведуть лише до твоєї мети,

    І нехай щастить завжди тобі

    В їзді і в будь-якій справі!

  • 7

    Бажаю вам "зелених" світлофорів

    І добрих поліцейських на посаді,

    Щоб не зустрічали пробок і заторів

    І всі нещастя об'їжджали за версту!

  • 8

    Всіх професіоналів і любителів вітаю з вашим святом! Бажаю прямого і гладкого шляху, чіткої розмітки, повного бака і зеленого світла! Нехай ваші чотириколісні друзі завжди сито бурчать, заводяться з пів обороту і радують вас швидкою їздою. Ні цвяха вам, ні жезла!

  • 9

    Я побажаю тобі сьогодні успіху,

    Адже дорога завжди небезпеку таїть!

    І нехай на шляху не буде перешкоди,

    А негода завжди мимо обходить!

  • 10

    Вітаю з Днем автомобіліста! Бажаю тобі гладких доріг, цікавих попутників, нескладних маршрутів, великого терпіння, дотримання правил дорожнього руху і добропорядних стражів закону!

  • 11

    Тобі хочу я побажати

    Ніколи не сумувати,

    У пробках довго не стирчати,

    У ДТП не потрапляти,

    І аварій не зустрічати.

    Завжди дорогу знати,

    І постового не зустрічати.

    Права, техпаспорт не втрачати,

    У любові і щасті потопати,

    Проблем з фінансами не знати,

    І у всьому завжди перемагати!

  • 12

    Шумахер і Алонсо в шоці:

    Твоє авто бере розгін!

    І в цьому швидкості потоці

    Ти, безумовно, чемпіон!

  • 13

    Бажаю, щоб перед твоїм автомобілем летів дракон удачі і своїми величезними крилами розганяв хмари, пробки і працівників держінспекції. Вітаю тебе з Днем водія!

  • 14

    Всіх тих, чий улюблений звук – шурхіт шин,

    І тих, кого дорога надихає,

    Хто життя не мислить без машин

    Та без керма себе не уявляє, –

    У святковий день привітати ми хочемо,

    І нехай подовше свято триває,

    Удачі й щасливої дороги

    Бажаємо всім у день автомобіліста!

  • 15

    "Ні цвяха ні жезла!" - традиційно бажають водієві. І я не стану винятком. Нехай всі працівники поліції, що зустрічаються на твоєму шляху, не помічають твій автомобіль! Нехай фари твого "залізного коня" завжди світять яскраво, мотор під капотом реве впевнено, колеса ніколи не проколюються, двірники не ламаються, гальма не відмовляють і бензин не закінчується! Будь завжди в потрібному місці в потрібний час! З Днем автомобіліста тебе, друже! Зі святом!

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