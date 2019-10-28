Самые лучшие СМС поздравления с Днем рождения на 28 октября

Потребность следовать благородным идеалам свидетельствует о глубине и силе ваших чувств. Независимый и смелый, вы можете многого добиться, если поверите в свой способности и останетесь сердечным и отзывчивым.
Вы умеете преодолевать препятствия и не даете сломить себя даже в самых тяжелых ситуациях. Хотя порой вы кажетесь излишне импульсивным и неуравновешенным, ваше упорство и энергия дают основания полагать, что вы сумеете проконтролировать свои эмоции и обрести духовную перспективу.
Вы можете с успехом действовать в одиночку, но сотрудничество с коллегами пойдет вам на пользу. У вас строгие моральные принципы и твердые убеждения, но вам не следует навязывать свои пристрастия окружающим. Вы способны пойти на жертвы ради тех, кого любите, однако старайтесь не играть роль мученика.
Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает!
Пусть подарит день рождения
Счастье, нежность и успех,
Море ярких впечатлений,
Самый звонкий в мире смех!
И большой запас везения,
Процветания, доброты,
Чтоб не трогали сомнения
И исполнились мечты!
Желаю радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.
В твой день рождения желаю
Всех благ, что в этом мире есть.
Поздравляю с днём рождения тебя! Желаю прекрасной и удивительной жизни, океан безумной любви, бесконечного счастливого времени, только крепкого здоровья и отличного настроения.
***
Желаю много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровье будет на все сто,
Улыбок, смеха я желаю,
И пусть всё в жизни будет ок!
Поздравленья с днем рожденья
От меня скорей прими:
Счастья, радости, везенья,
Теплоты и доброты!
Кошелек желаю полный
И здоровья через край.
Жизни путь желаю ровный,
И в семье пусть будет рай!
Спешу поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту.
Здоровья, сил, терпения,
Желаний исполнения,
Признанья, уважения,
В карьере продвижения.
В семье благополучия,
Друзья чтоб были лучшие,
Во всех делах порядка,
Во всём всегда достатка!
Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.
***
Поздравляю с днем рождения!
Счастья, жизни долгих лет,
Пусть исполнятся стремления,
А в глазах не гаснет свет.
В сердце пусть сияет радость,
Жизнь к победам вдохновит
И большой успех приманит,
И мечты осуществит!
Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!