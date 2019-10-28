Самые лучшие СМС поздравления с Днем рождения на 28 октября

Вы — человек творческий, с богатой фантазией и способны выразить свое мировосприятие, особенно если научитесь истинной мудрости и овладеете искусством духовного общения.

Потребность следовать благородным идеалам свидетельствует о глубине и силе ваших чувств. Независимый и смелый, вы можете многого добиться, если поверите в свой способности и останетесь сердечным и отзывчивым.

Вы умеете преодолевать препятствия и не даете сломить себя даже в самых тяжелых ситуациях. Хотя порой вы кажетесь излишне импульсивным и неуравновешенным, ваше упорство и энергия дают основания полагать, что вы сумеете проконтролировать свои эмоции и обрести духовную перспективу.

Вы можете с успехом действовать в одиночку, но сотрудничество с коллегами пойдет вам на пользу. У вас строгие моральные принципы и твердые убеждения, но вам не следует навязывать свои пристрастия окружающим. Вы способны пойти на жертвы ради тех, кого любите, однако старайтесь не играть роль мученика.

Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

Поздравляя с днем рожденья,

Пожелать хочу веселья,

Не тужить и не грустить,

А всегда счастливо жить!

Радости, любви, достатка,

Чтоб тебе жилось лишь сладко!

Пусть здоровье лишь крепчает,

А задор не угасает!

Пусть подарит день рождения

Счастье, нежность и успех,

Море ярких впечатлений,

Самый звонкий в мире смех!

И большой запас везения,

Процветания, доброты,

Чтоб не трогали сомнения

И исполнились мечты!

Желаю радостных мгновений,

Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,

Улыбок добрых, озорных.

Здоровья чтоб на жизнь хватало,

Успехов чтоб не перечесть.

В твой день рождения желаю

Всех благ, что в этом мире есть.

Поздравляю с днём рождения тебя! Желаю прекрасной и удивительной жизни, океан безумной любви, бесконечного счастливого времени, только крепкого здоровья и отличного настроения.

***

Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.

Удача пусть сопровождает,

Здоровье будет на все сто,

Улыбок, смеха я желаю,

И пусть всё в жизни будет ок!

Поздравленья с днем рожденья

От меня скорей прими:

Счастья, радости, везенья,

Теплоты и доброты!

Кошелек желаю полный

И здоровья через край.

Жизни путь желаю ровный,

И в семье пусть будет рай!

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

Здоровья, сил, терпения,

Желаний исполнения,

Признанья, уважения,

В карьере продвижения.

В семье благополучия,

Друзья чтоб были лучшие,

Во всех делах порядка,

Во всём всегда достатка!

Поздравляю с днем рождения. Желаю крупных успехов, крепкого здоровья и надежных друзей. Пусть дом твой будет уютным, теплым и добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

***

Поздравляю с днем рождения!

Счастья, жизни долгих лет,

Пусть исполнятся стремления,

А в глазах не гаснет свет.

В сердце пусть сияет радость,

Жизнь к победам вдохновит

И большой успех приманит,

И мечты осуществит!

Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!