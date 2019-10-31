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Четверг, 31.10.2019
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Прикольные поздравления на Хэллоуин в стихах и открытках

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Прикольные поздравления на Хэллоуин в стихах и открытках
07:25 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Поздравьте с праздником Хэллоуина друзей и близких и отправляйте прикольные открытки и картинки.

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    Обязательно отправляйте друзьям и знакомым страшные и веселые, ужасные и шутливые поздравления с Хэллоуином. А мы для вас подготовили красивые картинки, открытки и конечно же поздравления в день Хэллоуина.

     

    Пусть этот праздник, Хэллоуин,

    Откроет вам секрет один:

    За страшной маской нужно скрыться

    Да в чудо-юдо нарядиться

    Ради того, чтоб всех пугать,

    А духов злых совсем прогнать.

    Вы в тыкву свечку поместите,

    Огненный взгляд ей подарите.

    Кто праздник весело встречает

    ... тот страха вовсе не узнает.

    Ребята, ярких вам картин

    Увидеть в праздник Хэллоуин!

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  • 3

    В день всех святых — наденьте маску,

    Пусть нечисть Вас сама боится,

    Желаю окунуться в сказку,

    Всем страхам — тут же испариться!

     

    Пусть дом Ваш ангел бережет,

    А зло не перейдет порога,

    Покой и мир в семье живет,

    И не коснется Вас тревога!

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  • 5

    Желаю вам вампиров не бояться,

    И с ведьмой на углу не повстречаться,

    Пусть вурдалаки вас не потревожат

    И бесы не сидят в углу прихожей,

    Пусть белый конь по комнате не скачет,

    И белки не дают пинками сдачи,

    И помните — вы вовсе не в аду,

    А Хэллоуин — всего лишь раз в году!

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    Поздравляю с Хэллоуином,

    Кто в костюме бабуина,

    Кто в костюме приведения,

    Ночка будет — удивление!

     

    Пожелаю не грустить

    И мечту осуществить!

    Духов чтоб не повстречали,

    Ангелы чтоб охраняли!

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    Хеллоуин стучится в двери.

    Слышишь, половицы скрип?

    Призрак маленький под дверью,

    Уж от воя весь охрип.

     

    В этот праздник, старый-добрый,

    Он поздравит от души.

    Со сластями добровольно

    Ты расстаться поспеши!

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  • 11

    Нечисть разная гуляет

    В этот день и тут, и там.

    И тебя я поздравляю,

    Заходи, конфетку дам.

     

    Мы с тобой поставим тыкву

    И свечу зажжем внутри.

    Люди к празднику привыкли,

    Отмечают все — смотри.

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  • 13

    Сбросим лики прилежных работников

    И нацепим колпак колдуна.

    Веселимся сегодня до чертиков,

    И да здравствуют ночь и луна!

     

    Все сегодня мы бесы и ведьмочки,

    Жутко светятся в тыкве глаза.

    Все мы нынче чуть-чуть шизофреники,

    В Хэллоуин ведь иначе нельзя!

  • 14

  • 15

    Этот праздник необычный,

    Очень страшный, заграничный,

    Черти, демоны, вампиры

    В дверь стучат твоей квартиры!

     

    Это Хэллоуин пришел,

    Будет жуть, как хорошо,

    Поздравляем с этим днем,

    Все страшилки — нипочем!

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  • 17

    Хэллоуин встречаем,

    Снова маскарад,

    В тыкве вырезаем

    Пару дырок в ряд,

    А еще улыбку —

    Дьявольский оскал.

    Позабудь ошибки,

    Праздник ведь настал.

    Пусть повсюду гномы,

    Ведьмы, упыри,

    Счастье в своем доме

    Бережно храни.

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  • 19

    Пусть духи злые

    Обойдут ваш дом,

    Звеня цепями,

    Дух не тронет сон.

    Рассвет наступит,

    А уж с ним, уйдут в туман,

    Все злые мысли

    Огорчений злой дурман.

    К свету и миру идти!

    Радость вам встретить в пути!

    Удачу и свет вам найти!

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  • 21

    Чтобы праздник Хэллоуин

    Не добавил вам седин,

    Не пускайте в душу страхи

    Из сознания глубин.

     

    Если все же жутко спать,

    Кто-то лезет к вам в кровать —

    Нужно звать друзей на помощь,

    Вместе духов изгонять.

     

    Тыква, свечка, страшный вид —

    Вот и весь ваш реквизит,

    Чтобы стал незабываем

    Поздний дружеский визит.

     

    А веселою толпой

    Можно шум поднять такой,

    Что любые злые духи

    Обойдут вас стороной!

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  • 23

    Отпугнуть вампиров страшных,

    Вурдалаков, мертвецов

    Я тебе желаю нынче

    В хэллоуинский вечерок.

     

    Изготовь светильник Джека

    И спокойно спать ложись,

    Пусть ни оборотень, ни ведьма

    Не испортят тебе жизнь.

  • 24

  • 25

    Адский праздник Хэллоуин,

    Ведьмы, приведения,

    С тыквы череп создадим —

    Вам для поздравления!

     

    Под окошко подойдём,

    Только не пугайтесь,

    За гостинцами идём —

    С нами собирайтесь.

Хэллоуин 2019: история, традиции и факты о празднике

Хэллоуин 2019: все, что нужно знать о Ночи накануне Дня всех святых

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