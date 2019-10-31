Прикольные поздравления на Хэллоуин в стихах и открытках

1 Обязательно отправляйте друзьям и знакомым страшные и веселые, ужасные и шутливые поздравления с Хэллоуином. А мы для вас подготовили красивые картинки, открытки и конечно же поздравления в день Хэллоуина. Пусть этот праздник, Хэллоуин, Откроет вам секрет один: За страшной маской нужно скрыться Да в чудо-юдо нарядиться Ради того, чтоб всех пугать, А духов злых совсем прогнать. Вы в тыкву свечку поместите, Огненный взгляд ей подарите. Кто праздник весело встречает ... тот страха вовсе не узнает. Ребята, ярких вам картин Увидеть в праздник Хэллоуин!

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3 В день всех святых — наденьте маску, Пусть нечисть Вас сама боится, Желаю окунуться в сказку, Всем страхам — тут же испариться! Пусть дом Ваш ангел бережет, А зло не перейдет порога, Покой и мир в семье живет, И не коснется Вас тревога!

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5 Желаю вам вампиров не бояться, И с ведьмой на углу не повстречаться, Пусть вурдалаки вас не потревожат И бесы не сидят в углу прихожей, Пусть белый конь по комнате не скачет, И белки не дают пинками сдачи, И помните — вы вовсе не в аду, А Хэллоуин — всего лишь раз в году!

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7 Поздравляю с Хэллоуином, Кто в костюме бабуина, Кто в костюме приведения, Ночка будет — удивление! Пожелаю не грустить И мечту осуществить! Духов чтоб не повстречали, Ангелы чтоб охраняли!

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9 Хеллоуин стучится в двери. Слышишь, половицы скрип? Призрак маленький под дверью, Уж от воя весь охрип. В этот праздник, старый-добрый, Он поздравит от души. Со сластями добровольно Ты расстаться поспеши!

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11 Нечисть разная гуляет В этот день и тут, и там. И тебя я поздравляю, Заходи, конфетку дам. Мы с тобой поставим тыкву И свечу зажжем внутри. Люди к празднику привыкли, Отмечают все — смотри.

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13 Сбросим лики прилежных работников И нацепим колпак колдуна. Веселимся сегодня до чертиков, И да здравствуют ночь и луна! Все сегодня мы бесы и ведьмочки, Жутко светятся в тыкве глаза. Все мы нынче чуть-чуть шизофреники, В Хэллоуин ведь иначе нельзя!

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15 Этот праздник необычный, Очень страшный, заграничный, Черти, демоны, вампиры В дверь стучат твоей квартиры! Это Хэллоуин пришел, Будет жуть, как хорошо, Поздравляем с этим днем, Все страшилки — нипочем!

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17 Хэллоуин встречаем, Снова маскарад, В тыкве вырезаем Пару дырок в ряд, А еще улыбку — Дьявольский оскал. Позабудь ошибки, Праздник ведь настал. Пусть повсюду гномы, Ведьмы, упыри, Счастье в своем доме Бережно храни.

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19 Пусть духи злые Обойдут ваш дом, Звеня цепями, Дух не тронет сон. Рассвет наступит, А уж с ним, уйдут в туман, Все злые мысли Огорчений злой дурман. К свету и миру идти! Радость вам встретить в пути! Удачу и свет вам найти!

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21 Чтобы праздник Хэллоуин Не добавил вам седин, Не пускайте в душу страхи Из сознания глубин. Если все же жутко спать, Кто-то лезет к вам в кровать — Нужно звать друзей на помощь, Вместе духов изгонять. Тыква, свечка, страшный вид — Вот и весь ваш реквизит, Чтобы стал незабываем Поздний дружеский визит. А веселою толпой Можно шум поднять такой, Что любые злые духи Обойдут вас стороной!

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23 Отпугнуть вампиров страшных, Вурдалаков, мертвецов Я тебе желаю нынче В хэллоуинский вечерок. Изготовь светильник Джека И спокойно спать ложись, Пусть ни оборотень, ни ведьма Не испортят тебе жизнь.

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