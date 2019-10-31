Самые душевные и трогательные поздравления с Днем рождения на 31 октября

Наши поздравления с днем рождения в прозе, то есть своими словами помогут вам оригинально поздравить любого человека.

Решительный и активный, вы привыкли действовать прагматически и руководствоваться четкими принципами. Оптимизм и обаяние смягчают силу ваших чувств и позволяют вам сохранять независимость.

Ваша духовная сила очевидна всем окружающим. Прямота и здравый смысл свидетельствуют о ваших стратегических способностях и умении высказывать свои идеи точно и ясно. Для вашей творческой индивидуальности очень важно самовыражение.

Однако стремление во что бы то ни стало заявить о себе способно помешать раскрытию вашего потенциала, и в случае неудачи вы можете впасть в апатию или облениться. Вы пытаетесь найти точку опоры и выстроить для себя надежный фундамент.

Поэтому в вас видят сильного человека, способного поддержать других в трудные минуты. Вы охотно помогаете людям, особенно если вас вдохновляет какая-то идея.

Но когда вас что-то тревожит или задевает, вы делаетесь жестким, холодным и замыкаетесь в себе. По натуре вы борец и, сталкиваясь с противником, ведете себя смело и бескомпромиссно. Ваше упорство усугубляется, если вы чувствуете себя беззащитным или испуганным.

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, неземного счастья, крепкой и страстной любви. Верных друзей тебе и незабываемых ощущений не только в этот день, а с каждым новым днем еще больше. Пусть во всех начинаниях тебе всегда сопутствует успех, а семейный очаг пусть всегда горит неугасаемым пламенем.

С днем рождения! Желаю, чтобы ваши глаза сияли от счастья, на лице всегда была улыбка, окружали вас только хорошие люди. А также желаю удачи, творческих успехов, семейного благополучия, верных друзей. Любите и будьте любимы.

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Поздравляю с днем рождения и желаю, чтобы все начинания сопровождали вдохновение и успех. Пусть все дороги ведут к вершине, а здоровье, оптимизм, уверенность в собственных силах и поддержка близких людей станут неизменными спутниками в жизни. Благополучия и тепла Вашему дому!

С днем рождения! Хочется пожелать, что я с удовольствием сейчас и сделаю, самого крепкого здоровья. Если сюрпризов — то только приятных, если знакомств — то самых сердечных, если новостей — то самых долгожданных. Желаю самых высоких доходов и самых приятных расходов. Горнолыжных зим тебе, жарких океанских лет, теплых цветущих весен и яркой осени в теплой стране... И вообще, счастья круглый год на миллионы лет вперед!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов.

Поздравляю с днем рождения! Желаю море радости, прекрасных ощущений, светлых дней, теплых ночей, искренних улыбок вокруг, радостных вестей и верных друзей! Пусть сбываются даже самые сокровенные мечты, а чудеса будут вокруг не только в такие праздники, как твой день рождения, а всегда!

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С днём рождения тебя! Желаю вечного блага, всего только хорошего, нежного и воздушного. Разноцветных дней тебе, безупречных замыслов и их реализации. Пусть придёт всё желанное и необходимое. Здоровье только радует, настроение всегда будет на высокой ноте, и счастье не покидает стен твоего дома.

С днем рождения! Желаю, чтобы мечты исполнялись моментально, словно по взмаху волшебной палочки, а праздничное настроение сопровождало круглый год. Успехов во всех начинаниях, новых открытий и возможностей! Пусть всё в жизни сложится так красиво, как в сказке!

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Искренне и от всей души хочу поздравить Вас с замечательной датой — с Вашим днем рождения! Желаю Вам никогда не унывать, оставаться таким же чудесным человеком, отзывчивым и добрым, всегда дарящим позитив другим, отважным и честным! Здоровья Вам, любви, счастливой, умиротворенной и долгой жизни!

С днём твоего рождения! Я тебе желаю самых изысканных вкусов жизни, самых ярких ощущений, благовидных впечатлений, добрых помыслов и открытой дорожки к счастью. Пусть каждый день дышит по-особенному, принося удовольствие и приятные мелочи. Здоровья тебе, отрадного настроения и воплощения всех твоих целей и желаний.

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В качестве своего пожелания хочу сказать: никогда не меняйся! Ты — это луч света, волна позитива, яркость и экстравагантность. Не теряй этого! Эти качества золотые и не каждому даны. Я не желаю тебе удачи, так как это простая банальность. Я желаю тебе душевности, легкости, умиротворенности и гармонии во всех начинаниях. С твоим днем! С днем рождения!

В день рождения желаю исполнения всех желаний! Желаю быть магнитом для привлечения здоровья, удачи, карьерного роста, добрых людей на пути, верных и преданных друзей, любви во всех ее проявлениях, достатка и процветания, увлекательных путешествий и ярких впечатлений!

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С днем рождения! Хочется пожелать тебе в этом году побольше вдохновения и энергии. Пускай все, за что бы ты не взялся, имеет успешный финал. Здоровья побольше, ведь с ним ты сможешь все!

Поздравляю с днем рождения! Желаю от души всего наилучшего: счастья, радости, веселья, неземного наслаждения. Пусть все сбудутся мечты, расцветает всё там, где ты. Желаю достижения поставленных целей и тайных стремлений, в общем, счастливой и сказочной жизни!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была приятна и обогащена всевозможными великолепными событиями и замечательными свершениями. Пусть всегда будет крепким здоровье и надежным плечо преданного друга. Пусть радость постоянно тебе сопутствует, а любовь согревает даже в хмурый день. Счастья тебе — преогромнейшего!