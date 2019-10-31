Скачать
Четверг, 31.10.2019
"Желтый режим" на Донбассе, Столтенберг в Украине и другие главные новости Украины и мира 30 октября
Главные новости 30 октября: Столтенберг в Украине и спецрежим на Донбассе
Арктический воздух охватит всю Украину: в каких регионах выпадет снег
Арктический воздух охватит всю Украину: в каких регионах выпадет снег
Динамо - Шахтер: обзор матча Кубка Украины (Видео)
Динамо - Шахтер: обзор матча Кубка Украины (Видео)
Приметы и обряды на 31 октября – Луков день
Приметы и обряды на 31 октября – Луков день

Самые душевные и трогательные поздравления с Днем рождения на 31 октября

Смотрите фото (8)
Самые душевные и трогательные поздравления с Днем рождения на 31 октября
08:35 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Наши поздравления с днем рождения в прозе, то есть своими словами помогут вам оригинально поздравить любого человека.

Решительный и активный, вы привыкли действовать прагматически и руководствоваться четкими принципами. Оптимизм и обаяние смягчают силу ваших чувств и позволяют вам сохранять независимость.

Ваша духовная сила очевидна всем окружающим. Прямота и здравый смысл свидетельствуют о ваших стратегических способностях и умении высказывать свои идеи точно и ясно. Для вашей творческой индивидуальности очень важно самовыражение.

Однако стремление во что бы то ни стало заявить о себе способно помешать раскрытию вашего потенциала, и в случае неудачи вы можете впасть в апатию или облениться. Вы пытаетесь найти точку опоры и выстроить для себя надежный фундамент.

Поэтому в вас видят сильного человека, способного поддержать других в трудные минуты. Вы охотно помогаете людям, особенно если вас вдохновляет какая-то идея.

Но когда вас что-то тревожит или задевает, вы делаетесь жестким, холодным и замыкаетесь в себе. По натуре вы борец и, сталкиваясь с противником, ведете себя смело и бескомпромиссно. Ваше упорство усугубляется, если вы чувствуете себя беззащитным или испуганным.

 

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, неземного счастья, крепкой и страстной любви. Верных друзей тебе и незабываемых ощущений не только в этот день, а с каждым новым днем еще больше. Пусть во всех начинаниях тебе всегда сопутствует успех, а семейный очаг пусть всегда горит неугасаемым пламенем.

С днем рождения! Желаю, чтобы ваши глаза сияли от счастья, на лице всегда была улыбка, окружали вас только хорошие люди. А также желаю удачи, творческих успехов, семейного благополучия, верных друзей. Любите и будьте любимы.

***

Поздравляю с днем рождения и желаю, чтобы все начинания сопровождали вдохновение и успех. Пусть все дороги ведут к вершине, а здоровье, оптимизм, уверенность в собственных силах и поддержка близких людей станут неизменными спутниками в жизни. Благополучия и тепла Вашему дому!

Прикольные поздравления на Хэллоуин в стихах и открытках

С днем рождения! Хочется пожелать, что я с удовольствием сейчас и сделаю, самого крепкого здоровья. Если сюрпризов — то только приятных, если знакомств — то самых сердечных, если новостей — то самых долгожданных. Желаю самых высоких доходов и самых приятных расходов. Горнолыжных зим тебе, жарких океанских лет, теплых цветущих весен и яркой осени в теплой стране... И вообще, счастья круглый год на миллионы лет вперед!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю позитивного настроения, побольше радостных дней. Желаю Вам встречать каждое утро с улыбкой, верой в лучшее. Пусть у Вашей мечты будут крылья! Свершения Вам задуманных планов.

Поздравляю с днем рождения! Желаю море радости, прекрасных ощущений, светлых дней, теплых ночей, искренних улыбок вокруг, радостных вестей и верных друзей! Пусть сбываются даже самые сокровенные мечты, а чудеса будут вокруг не только в такие праздники, как твой день рождения, а всегда!

***

С днём рождения тебя! Желаю вечного блага, всего только хорошего, нежного и воздушного. Разноцветных дней тебе, безупречных замыслов и их реализации. Пусть придёт всё желанное и необходимое. Здоровье только радует, настроение всегда будет на высокой ноте, и счастье не покидает стен твоего дома.

С днем рождения! Желаю, чтобы мечты исполнялись моментально, словно по взмаху волшебной палочки, а праздничное настроение сопровождало круглый год. Успехов во всех начинаниях, новых открытий и возможностей! Пусть всё в жизни сложится так красиво, как в сказке!

***

Искренне и от всей души хочу поздравить Вас с замечательной датой — с Вашим днем рождения! Желаю Вам никогда не унывать, оставаться таким же чудесным человеком, отзывчивым и добрым, всегда дарящим позитив другим, отважным и честным! Здоровья Вам, любви, счастливой, умиротворенной и долгой жизни!

С днём твоего рождения! Я тебе желаю самых изысканных вкусов жизни, самых ярких ощущений, благовидных впечатлений, добрых помыслов и открытой дорожки к счастью. Пусть каждый день дышит по-особенному, принося удовольствие и приятные мелочи. Здоровья тебе, отрадного настроения и воплощения всех твоих целей и желаний.

***

В качестве своего пожелания хочу сказать: никогда не меняйся! Ты — это луч света, волна позитива, яркость и экстравагантность. Не теряй этого! Эти качества золотые и не каждому даны. Я не желаю тебе удачи, так как это простая банальность. Я желаю тебе душевности, легкости, умиротворенности и гармонии во всех начинаниях. С твоим днем! С днем рождения!

В день рождения желаю исполнения всех желаний! Желаю быть магнитом для привлечения здоровья, удачи, карьерного роста, добрых людей на пути, верных и преданных друзей, любви во всех ее проявлениях, достатка и процветания, увлекательных путешествий и ярких впечатлений!

***

С днем рождения! Хочется пожелать тебе в этом году побольше вдохновения и энергии. Пускай все, за что бы ты не взялся, имеет успешный финал. Здоровья побольше, ведь с ним ты сможешь все!

Роскошные СМС поздравления с Днем рождения

Поздравляю с днем рождения! Желаю от души всего наилучшего: счастья, радости, веселья, неземного наслаждения. Пусть все сбудутся мечты, расцветает всё там, где ты. Желаю достижения поставленных целей и тайных стремлений, в общем, счастливой и сказочной жизни!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была приятна и обогащена всевозможными великолепными событиями и замечательными свершениями. Пусть всегда будет крепким здоровье и надежным плечо преданного друга. Пусть радость постоянно тебе сопутствует, а любовь согревает даже в хмурый день. Счастья тебе — преогромнейшего!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, День рождение, Открытки, Пожелание, Поздравления с Днем рождения, Проза, 31 октября, Поздравления в смс, Поздравления в картинках, Смс поздравления с Днем Рождения, Праздник Дня Рождения, Поздравления с днем рождения в прозе, Поздравления с днем рождения в смс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусные грибы: почему шампиньоны стоить чаще употреблять в пищу
02 Гороскоп на завтра, 31 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Пятов просто смотрел: Сидорчук забил невероятный гол Шахтеру (Видео)
04 Народные рецепты против боли в коленях
05 Иванке Трамп - 38: как отмечает день рождения одна из самых богатых американок (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе за сутки 19 вражеских обстрелов
На Донбассе за сутки 19 вражеских обстрелов
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в саммит G7
Конгресс США принял важную резолюцию по России
ВАКС вынес первый приговор
ВАКС вынес первый приговор
Чародейная Велесова Ночь - с 31 октября на 1 ноября: традиции, приметы и обряды
Чародейная Велесова Ночь - с 31 октября на 1 ноября: традиции, приметы и обряды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь