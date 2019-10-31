Лучшие поздравления в прозе на Хэллоуин 2019

1 В разгар вечеринок по теме Хэллоуина мы публикуем поздравления, которые подарят хорошее настроение и создадут соответствующую атмосферу. С Хэллоуином! Желаю не скрывать страхов, веселиться до потери сознания, смеяться до слез, танцевать до головокружения, достать всех скелетов из шкафов, быть страшно красивым существом, принести в жертву тыкву, дурачиться до ужаса. Безобразной удачи и кошмарного везения!

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3 Настал день мистики и чудес! Сегодня оживает вся нечистая сила, а значит, жди мелких пакостей и веселых шалостей. Пусть в этот день приоткроется таинственная завеса, правильный и логичный материальный мир заполнится неведомыми существами и на каждом углу подстерегают неожиданности и сюрпризы.

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5 С Хэллоуином. Пусть сегодня будет страшно весело и жутко интересно. Желаю летать по просторам радости милым привидением, желаю мчаться к счастью на скоростной метле, желаю "попить" кровушки у врагов, желаю оторваться на полную и запугать до мурашек всех вокруг.

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7 Желаю страшного, но в то же время весёлого Хэллоуина. Пусть сегодня будет до жути интересно, пусть каждое мгновение таит в себе интригу, страсть, задор и страх. Желаю яркого праздника в отличной компании. И пусть уже завтра все тёмные силы и такие же мысли покинут тебя и твою жизнь. А пока — бу! Прячься, нечисть уже здесь.

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9 С Хэллоуином. Желаю страшно красивой и счастливой жизни, до жути приятных и удивительных встреч, до мозга костей прекрасных и радостных чувств, эмоций, ощущений. Пусть монстры и кикиморы, духи и все силы нечисти летают себе и веселятся в эту ночь, а ты всем сердцем верь во всё доброе и светлое, вопреки всем суевериям и приметам.

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11 С Хэллоуином. Желаю весёлой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть чёрный кот никогда не перебегает тебе ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.

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13 Пусть вся нечисть проходит мимо, а семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, не сильно пугающих тыкв! Чтобы в твоем арсенале было полно конфет и сладостей!

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15 Сегодня услышишь взмах крыльев летучей мыши, погрузишься в тот прошлый мир, в котором граф Дракула распивал людскую кровь. Желаю весёлого Хэллоуина. Попробуй побыть страшным героем тёмной стороны и хорошенько напугай всех своих друзей!

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17 Желаю весёлого Хэллоуина и устрашительного настроения. Пусть в карманах будет много сладостей и вкусностей, пусть сердце будоражат ноты трепета и жути, пусть вечер пройдёт в кругу любимых друзей, пусть этот праздник оставит массу впечатлений и потрясных эмоций.

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19 С Хэллоуином. Желаю яркого и весёлого, фееричного и устрашающего, захватывающего и непредсказуемого, удивительного и до ужаса интересного праздника. И вопреки всем жутким поверьям я желаю, чтобы твоя тыква превратилась в роскошную карету, которая домчит тебя к звёздам счастья и удачи!

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21 Пусть Хэллоуин принесёт безудержное веселье, таинственные приключения, чудные минуты шуток, забавные истории, шквал радостных эмоций и ураган страстей. Желаю этот вечер провести в приятной компании и с интересной импровизацией дивных затей.

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23 Поздравляю всех с кануном Дня всех святых! Пусть ярче светят ваши тыквы-фонарики, отгоняя все зло и нечисть от родных домов и провожая заплутавшие души в чистилище. Пусть дух Хэллоуина обойдет стороной каждого, не узнав под потрясающими костюмами и масками. Веселитесь, отдыхайте, радуйтесь, набирайтесь впечатлений, приятно пугайтесь! И пусть все сладости будут ваши!

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