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Необыкновенно красивые СМС поздравления с Днем рождения на 1 ноября

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Необыкновенно красивые СМС поздравления с Днем рождения на 1 ноября
08:56 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Вам нравится находиться в центре внимания, и вы склонны забывать о других людях.

Вы стремитесь к свободе и независимости. Вы обаятельны, нравитесь людям, легко приобретаете новых друзей и обычно ведете весьма активный образ жизни. Хотя вы — человек общительный, но из- за крайней чувствительности и эмоциональности бываете неуравновешенным и, порой, эгоистичным.

Вы очень выносливы и решительны. Честность заставляет вас всегда говорить правду, пусть даже самую горькую и тяжелую. Препятствия и угрозы только закаляют вас, и вы смело бросаете вызов противникам.

Но вам нужно научиться ответственности и уважению к людям, исключающему презрение и высокомерие.

Тогда вам гарантированы поддержка и преданность. Несмотря на то, что вы привыкли к прямоте суждений и ничего не боитесь, вы можете быть очень верным и мягким.

 

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

 

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!

 

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляю с днём рождения!

Желаю самого главного в жизни — здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живёт счастье и радость. С днем рожденья!

***

Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

Роскошные СМС поздравления с Днем рождения

С днем рожденья поздравляю

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

 

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!

Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

***

Поздравляя с днем рожденья,

Пожелать хочу веселья,

Не тужить и не грустить,

А всегда счастливо жить!

 

Радости, любви, достатка,

Чтоб тебе жилось лишь сладко!

Пусть здоровье лишь крепчает,

А задор не угасает!

Пусть подарит день рождения

Счастье, нежность и успех,

Море ярких впечатлений,

Самый звонкий в мире смех!

 

И большой запас везения,

Процветания, доброты,

Чтоб не трогали сомнения

И исполнились мечты!

Желаю радостных мгновений,

Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,

Улыбок добрых, озорных.

 

Здоровья чтоб на жизнь хватало,

Успехов чтоб не перечесть.

В твой день рождения желаю

Всех благ, что в этом мире есть.

Поздравляю с днём рождения тебя! Желаю прекрасной и удивительной жизни, океан безумной любви, бесконечного счастливого времени, только крепкого здоровья и отличного настроения.

***

Поздравленья с днем рожденья

От меня скорей прими:

Счастья, радости, везенья,

Теплоты и доброты!

 

Кошелек желаю полный

И здоровья через край.

Жизни путь желаю ровный,

И в семье пусть будет рай!

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

 

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

Самые душевные и трогательные поздравления с Днем рождения

Здоровья, сил, терпения,

Желаний исполнения,

Признанья, уважения,

В карьере продвижения.

 

В семье благополучия,

Друзья чтоб были лучшие,

Во всех делах порядка,

Во всём всегда достатка!

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