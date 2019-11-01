Необыкновенно красивые СМС поздравления с Днем рождения на 1 ноября

Вы стремитесь к свободе и независимости. Вы обаятельны, нравитесь людям, легко приобретаете новых друзей и обычно ведете весьма активный образ жизни. Хотя вы — человек общительный, но из- за крайней чувствительности и эмоциональности бываете неуравновешенным и, порой, эгоистичным.
Вы очень выносливы и решительны. Честность заставляет вас всегда говорить правду, пусть даже самую горькую и тяжелую. Препятствия и угрозы только закаляют вас, и вы смело бросаете вызов противникам.
Но вам нужно научиться ответственности и уважению к людям, исключающему презрение и высокомерие.
Тогда вам гарантированы поддержка и преданность. Несмотря на то, что вы привыкли к прямоте суждений и ничего не боитесь, вы можете быть очень верным и мягким.
Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.
Тебе желаю в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Я желаю от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляю с днём рождения!
Желаю самого главного в жизни — здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живёт счастье и радость. С днем рожденья!
***
Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!
С днем рожденья поздравляю
И тебе я пожелаю
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!
Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!
***
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает!
Пусть подарит день рождения
Счастье, нежность и успех,
Море ярких впечатлений,
Самый звонкий в мире смех!
И большой запас везения,
Процветания, доброты,
Чтоб не трогали сомнения
И исполнились мечты!
Желаю радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.
В твой день рождения желаю
Всех благ, что в этом мире есть.
Поздравляю с днём рождения тебя! Желаю прекрасной и удивительной жизни, океан безумной любви, бесконечного счастливого времени, только крепкого здоровья и отличного настроения.
***
Поздравленья с днем рожденья
От меня скорей прими:
Счастья, радости, везенья,
Теплоты и доброты!
Кошелек желаю полный
И здоровья через край.
Жизни путь желаю ровный,
И в семье пусть будет рай!
Спешу поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту.
Здоровья, сил, терпения,
Желаний исполнения,
Признанья, уважения,
В карьере продвижения.
В семье благополучия,
Друзья чтоб были лучшие,
Во всех делах порядка,
Во всём всегда достатка!