Забавные поздравления и открытки с Хэллоуином 2019

Популярность Хэллоуина растет с каждым годом. Для многих стран подготовка к этому празднику породила целую индустрию, ведь украсить дом к Хэллоуину или необычно вырезать тыкву хочет практически каждый второй.
Пусть этот праздник, Хэллоуин,
Откроет вам секрет один:
За страшной маской нужно скрыться
Да в чудо-юдо нарядиться
Ради того, чтоб всех пугать,
А духов злых совсем прогнать.
Вы в тыкву свечку поместите,
Огненный взгляд ей подарите.
Кто праздник весело встречает
... тот страха вовсе не узнает.
Ребята, ярких вам картин
Увидеть в праздник Хэллоуин!
В день всех святых — наденьте маску,
Пусть нечисть Вас сама боится,
Желаю окунуться в сказку,
Всем страхам — тут же испариться!
Пусть дом Ваш ангел бережет,
А зло не перейдет порога,
Покой и мир в семье живет,
И не коснется Вас тревога!
Желаю вам вампиров не бояться,
И с ведьмой на углу не повстречаться,
Пусть вурдалаки вас не потревожат
И бесы не сидят в углу прихожей,
Пусть белый конь по комнате не скачет,
И белки не дают пинками сдачи,
И помните — вы вовсе не в аду,
А Хэллоуин — всего лишь раз в году!
Поздравляю с Хэллоуином,
Кто в костюме бабуина,
Кто в костюме приведения,
Ночка будет — удивление!
Пожелаю не грустить
И мечту осуществить!
Духов чтоб не повстречали,
Ангелы чтоб охраняли!
Хеллоуин стучится в двери.
Слышишь, половицы скрип?
Призрак маленький под дверью,
Уж от воя весь охрип.
В этот праздник, старый-добрый,
Он поздравит от души.
Со сластями добровольно
Ты расстаться поспеши!
Нечисть разная гуляет
В этот день и тут, и там.
И тебя я поздравляю,
Заходи, конфетку дам.
Мы с тобой поставим тыкву
И свечу зажжем внутри.
Люди к празднику привыкли,
Отмечают все — смотри.
Сбросим лики прилежных работников
И нацепим колпак колдуна.
Веселимся сегодня до чертиков,
И да здравствуют ночь и луна!
Все сегодня мы бесы и ведьмочки,
Жутко светятся в тыкве глаза.
Все мы нынче чуть-чуть шизофреники,
В Хэллоуин ведь иначе нельзя!
Этот праздник необычный,
Очень страшный, заграничный,
Черти, демоны, вампиры
В дверь стучат твоей квартиры!
Это Хэллоуин пришел,
Будет жуть, как хорошо,
Поздравляем с этим днем,
Все страшилки — нипочем!
Хэллоуин встречаем,
Снова маскарад,
В тыкве вырезаем
Пару дырок в ряд,
А еще улыбку —
Дьявольский оскал.
Позабудь ошибки,
Праздник ведь настал.
Пусть повсюду гномы,
Ведьмы, упыри,
Счастье в своем доме
Бережно храни.
Пусть духи злые
Обойдут ваш дом,
Звеня цепями,
Дух не тронет сон.
Рассвет наступит,
А уж с ним, уйдут в туман,
Все злые мысли
Огорчений злой дурман.
К свету и миру идти!
Радость вам встретить в пути!
Удачу и свет вам найти!
Отпугнуть вампиров страшных,
Вурдалаков, мертвецов
Я тебе желаю нынче
В хэллоуинский вечерок.
Изготовь светильник Джека
И спокойно спать ложись,
Пусть ни оборотень, ни ведьма
Не испортят тебе жизнь.
Адский праздник Хэллоуин,
Ведьмы, приведения,
С тыквы череп создадим —
Вам для поздравления!
Под окошко подойдём,
Только не пугайтесь,
За гостинцами идём —
С нами собирайтесь.
Старый праздник Хэллоуин
Постучался в двери!
Оторвёмся вместе с ним,
В чудеса поверим,
На кануне Дня Святых
Ведьмами нарядимся,
Напугаем всех живых,
Ух, мы постараемся!
Наберём мешок мы сластей,
Мы сегодня почудим
И подарим людям счастье,
В этот праздник Хэллоуин!
Что за праздник Хэллоуин?
С ним поздравить вас хотим.
Наряжайтесь побыстрей
И пойдем встречать друзей.
Всех святых сегодня ждем
С тыквой их пугать пойдем!