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Забавные поздравления и открытки с Хэллоуином 2019

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Забавные поздравления и открытки с Хэллоуином 2019
09:26 Сегодня Телеграф

Прикольные поздравления и пожелания на Хэллоуин в стихах и с помощью СМС обязательно привнесут нотки веселья и радости в эти пасмурные осенние дни.

  • 1

    Популярность Хэллоуина растет с каждым годом. Для многих стран подготовка к этому празднику породила целую индустрию, ведь украсить дом к Хэллоуину или необычно вырезать тыкву хочет практически каждый второй.

     

    Пусть этот праздник, Хэллоуин,

    Откроет вам секрет один:

    За страшной маской нужно скрыться

    Да в чудо-юдо нарядиться

    Ради того, чтоб всех пугать,

    А духов злых совсем прогнать.

    Вы в тыкву свечку поместите,

    Огненный взгляд ей подарите.

    Кто праздник весело встречает

    ... тот страха вовсе не узнает.

    Ребята, ярких вам картин

    Увидеть в праздник Хэллоуин!

  • 2

  • 3

    В день всех святых — наденьте маску,

    Пусть нечисть Вас сама боится,

    Желаю окунуться в сказку,

    Всем страхам — тут же испариться!

     

    Пусть дом Ваш ангел бережет,

    А зло не перейдет порога,

    Покой и мир в семье живет,

    И не коснется Вас тревога!

  • 4

  • 5

    Желаю вам вампиров не бояться,

    И с ведьмой на углу не повстречаться,

    Пусть вурдалаки вас не потревожат

    И бесы не сидят в углу прихожей,

    Пусть белый конь по комнате не скачет,

    И белки не дают пинками сдачи,

    И помните — вы вовсе не в аду,

    А Хэллоуин — всего лишь раз в году!

  • 6

  • 7

    Поздравляю с Хэллоуином,

    Кто в костюме бабуина,

    Кто в костюме приведения,

    Ночка будет — удивление!

     

    Пожелаю не грустить

    И мечту осуществить!

    Духов чтоб не повстречали,

    Ангелы чтоб охраняли!

  • 8

  • 9

    Хеллоуин стучится в двери.

    Слышишь, половицы скрип?

    Призрак маленький под дверью,

    Уж от воя весь охрип.

     

    В этот праздник, старый-добрый,

    Он поздравит от души.

    Со сластями добровольно

    Ты расстаться поспеши!

  • 10

  • 11

    Нечисть разная гуляет

    В этот день и тут, и там.

    И тебя я поздравляю,

    Заходи, конфетку дам.

     

    Мы с тобой поставим тыкву

    И свечу зажжем внутри.

    Люди к празднику привыкли,

    Отмечают все — смотри.

  • 12

  • 13

    Сбросим лики прилежных работников

    И нацепим колпак колдуна.

    Веселимся сегодня до чертиков,

    И да здравствуют ночь и луна!

     

    Все сегодня мы бесы и ведьмочки,

    Жутко светятся в тыкве глаза.

    Все мы нынче чуть-чуть шизофреники,

    В Хэллоуин ведь иначе нельзя!

  • 14

  • 15

    Этот праздник необычный,

    Очень страшный, заграничный,

    Черти, демоны, вампиры

    В дверь стучат твоей квартиры!

     

    Это Хэллоуин пришел,

    Будет жуть, как хорошо,

    Поздравляем с этим днем,

    Все страшилки — нипочем!

  • 16

  • 17

    Хэллоуин встречаем,

    Снова маскарад,

    В тыкве вырезаем

    Пару дырок в ряд,

    А еще улыбку —

    Дьявольский оскал.

    Позабудь ошибки,

    Праздник ведь настал.

    Пусть повсюду гномы,

    Ведьмы, упыри,

    Счастье в своем доме

    Бережно храни.

  • 18

  • 19

    Пусть духи злые

    Обойдут ваш дом,

    Звеня цепями,

    Дух не тронет сон.

    Рассвет наступит,

    А уж с ним, уйдут в туман,

    Все злые мысли

    Огорчений злой дурман.

    К свету и миру идти!

    Радость вам встретить в пути!

    Удачу и свет вам найти!

  • 20

  • 21

    Отпугнуть вампиров страшных,

    Вурдалаков, мертвецов

    Я тебе желаю нынче

    В хэллоуинский вечерок.

     

    Изготовь светильник Джека

    И спокойно спать ложись,

    Пусть ни оборотень, ни ведьма

    Не испортят тебе жизнь.

  • 22

  • 23

    Адский праздник Хэллоуин,

    Ведьмы, приведения,

    С тыквы череп создадим —

    Вам для поздравления!

     

    Под окошко подойдём,

    Только не пугайтесь,

    За гостинцами идём —

    С нами собирайтесь.

  • 24

  • 25

    Старый праздник Хэллоуин

    Постучался в двери!

    Оторвёмся вместе с ним,

    В чудеса поверим,

    На кануне Дня Святых

    Ведьмами нарядимся,

    Напугаем всех живых,

    Ух, мы постараемся!

    Наберём мешок мы сластей,

    Мы сегодня почудим

    И подарим людям счастье,

    В этот праздник Хэллоуин!

  • 26

  • 27

    Что за праздник Хэллоуин?

    С ним поздравить вас хотим.

    Наряжайтесь побыстрей

    И пойдем встречать друзей.

    Всех святых сегодня ждем

    С тыквой их пугать пойдем!

Прикольные поздравления на Хэллоуин в стихах и открытках

Лучшие поздравления в прозе на Хэллоуин 2019

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