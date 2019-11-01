Забавные поздравления и открытки с Хэллоуином 2019

... тот страха вовсе не узнает.

Вы в тыкву свечку поместите,

А духов злых совсем прогнать.

Ради того, чтоб всех пугать,

Да в чудо-юдо нарядиться

За страшной маской нужно скрыться

Откроет вам секрет один:

Популярность Хэллоуина растет с каждым годом. Для многих стран подготовка к этому празднику породила целую индустрию, ведь украсить дом к Хэллоуину или необычно вырезать тыкву хочет практически каждый второй.

И не коснется Вас тревога!

Покой и мир в семье живет,

А зло не перейдет порога,

Всем страхам — тут же испариться!

Пусть нечисть Вас сама боится,

В день всех святых — наденьте маску,

А Хэллоуин — всего лишь раз в году!

И помните — вы вовсе не в аду,

И белки не дают пинками сдачи,

Пусть белый конь по комнате не скачет,

И бесы не сидят в углу прихожей,

Пусть вурдалаки вас не потревожат

И с ведьмой на углу не повстречаться,

Желаю вам вампиров не бояться,

Духов чтоб не повстречали,

Кто в костюме приведения,

Кто в костюме бабуина,

Он поздравит от души.

В этот праздник, старый-добрый,

Уж от воя весь охрип.

11

Нечисть разная гуляет

В этот день и тут, и там.

И тебя я поздравляю,

Заходи, конфетку дам.

Мы с тобой поставим тыкву

И свечу зажжем внутри.

Люди к празднику привыкли,

Отмечают все — смотри.