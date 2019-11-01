Красивые СМС поздравления и открытки с Хэллоуином 2019

И не коснется Вас тревога!

Покой и мир в семье живет,

А зло не перейдет порога,

Всем страхам — тут же испариться!

Пусть нечисть Вас сама боится,

В день всех святых — наденьте маску,

На Хэллоуин принято поздравлять друзей с праздником. Наиболее популярный способ – отправить другу оригинальную картинку с Хэллоуином 2019.

Духов чтоб не повстречали,

Кто в костюме приведения,

Кто в костюме бабуина,

Он поздравит от души.

В этот праздник, старый-добрый,

Уж от воя весь охрип.

7

Нечисть разная гуляет

В этот день и тут, и там.

И тебя я поздравляю,

Заходи, конфетку дам.

Мы с тобой поставим тыкву

И свечу зажжем внутри.

Люди к празднику привыкли,

Отмечают все — смотри.