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Красивые СМС поздравления и открытки с Хэллоуином 2019

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Красивые СМС поздравления и открытки с Хэллоуином 2019
18:46 Сегодня Телеграф

В этот праздник украинцы надевают костюмы, делают необычные макияжи и украшают свои дома.

  • 1

    На Хэллоуин принято поздравлять друзей с праздником. Наиболее популярный способ – отправить другу оригинальную картинку с Хэллоуином 2019.

     

    В день всех святых — наденьте маску,

    Пусть нечисть Вас сама боится,

    Желаю окунуться в сказку,

    Всем страхам — тут же испариться!

     

    Пусть дом Ваш ангел бережет,

    А зло не перейдет порога,

    Покой и мир в семье живет,

    И не коснется Вас тревога!

  • 2

  • 3

    Поздравляю с Хэллоуином,

    Кто в костюме бабуина,

    Кто в костюме приведения,

    Ночка будет — удивление!

     

    Пожелаю не грустить

    И мечту осуществить!

    Духов чтоб не повстречали,

    Ангелы чтоб охраняли!

  • 4

  • 5

    Хеллоуин стучится в двери.

    Слышишь, половицы скрип?

    Призрак маленький под дверью,

    Уж от воя весь охрип.

     

    В этот праздник, старый-добрый,

    Он поздравит от души.

    Со сластями добровольно

    Ты расстаться поспеши!

  • 6

  • 7

    Нечисть разная гуляет

    В этот день и тут, и там.

    И тебя я поздравляю,

    Заходи, конфетку дам.

     

    Мы с тобой поставим тыкву

    И свечу зажжем внутри.

    Люди к празднику привыкли,

    Отмечают все — смотри.

  • 8

  • 9

    Сбросим лики прилежных работников

    И нацепим колпак колдуна.

    Веселимся сегодня до чертиков,

    И да здравствуют ночь и луна!

     

    Все сегодня мы бесы и ведьмочки,

    Жутко светятся в тыкве глаза.

    Все мы нынче чуть-чуть шизофреники,

    В Хэллоуин ведь иначе нельзя!

  • 10

  • 11

    Этот праздник необычный,

    Очень страшный, заграничный,

    Черти, демоны, вампиры

    В дверь стучат твоей квартиры!

     

    Это Хэллоуин пришел,

    Будет жуть, как хорошо,

    Поздравляем с этим днем,

    Все страшилки — нипочем!

  • 12

  • 13

    Хэллоуин встречаем,

    Снова маскарад,

    В тыкве вырезаем

    Пару дырок в ряд,

    А еще улыбку —

    Дьявольский оскал.

    Позабудь ошибки,

    Праздник ведь настал.

    Пусть повсюду гномы,

    Ведьмы, упыри,

    Счастье в своем доме

    Бережно храни.

  • 14

  • 15

    С Хэллоуином. Желаю весёлой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть чёрный кот никогда не перебегает тебе ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.

  • 16

  • 17

    Пусть духи злые

    Обойдут ваш дом,

    Звеня цепями,

    Дух не тронет сон.

    Рассвет наступит,

    А уж с ним, уйдут в туман,

    Все злые мысли

    Огорчений злой дурман.

    К свету и миру идти!

    Радость вам встретить в пути!

    Удачу и свет вам найти!

  • 18

  • 19

    Сегодня услышишь взмах крыльев летучей мыши, погрузишься в тот прошлый мир, в котором граф Дракула распивал людскую кровь. Желаю весёлого Хэллоуина. Попробуй побыть страшным героем тёмной стороны и хорошенько напугай всех своих друзей!

  • 20

  • 21

    Отпугнуть вампиров страшных,

    Вурдалаков, мертвецов

    Я тебе желаю нынче

    В хэллоуинский вечерок.

     

    Изготовь светильник Джека

    И спокойно спать ложись,

    Пусть ни оборотень, ни ведьма

    Не испортят тебе жизнь.

  • 22

  • 23

    Адский праздник Хэллоуин,

    Ведьмы, приведения,

    С тыквы череп создадим —

    Вам для поздравления!

     

    Под окошко подойдём,

    Только не пугайтесь,

    За гостинцами идём —

    С нами собирайтесь.

  • 24

  • 25

    Что за праздник Хэллоуин?

    С ним поздравить вас хотим.

    Наряжайтесь побыстрей

    И пойдем встречать друзей.

    Всех святых сегодня ждем

    С тыквой их пугать пойдем!

  • 26

  • 27

    Ждет сегодня нас веселье,

    Много смеха, настроенье.

    Так должны мы погулять,

    Чтоб всех демонов прогнать.

     

    Чтоб жилось нам всем отлично,

    Феерично, симпатично.

    Ты наряд свой надевай,

    Хэллоуин скорей встречай!

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