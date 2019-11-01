Красивые СМС поздравления и открытки с Хэллоуином 2019

На Хэллоуин принято поздравлять друзей с праздником. Наиболее популярный способ – отправить другу оригинальную картинку с Хэллоуином 2019.
В день всех святых — наденьте маску,
Пусть нечисть Вас сама боится,
Желаю окунуться в сказку,
Всем страхам — тут же испариться!
Пусть дом Ваш ангел бережет,
А зло не перейдет порога,
Покой и мир в семье живет,
И не коснется Вас тревога!
Поздравляю с Хэллоуином,
Кто в костюме бабуина,
Кто в костюме приведения,
Ночка будет — удивление!
Пожелаю не грустить
И мечту осуществить!
Духов чтоб не повстречали,
Ангелы чтоб охраняли!
Хеллоуин стучится в двери.
Слышишь, половицы скрип?
Призрак маленький под дверью,
Уж от воя весь охрип.
В этот праздник, старый-добрый,
Он поздравит от души.
Со сластями добровольно
Ты расстаться поспеши!
Нечисть разная гуляет
В этот день и тут, и там.
И тебя я поздравляю,
Заходи, конфетку дам.
Мы с тобой поставим тыкву
И свечу зажжем внутри.
Люди к празднику привыкли,
Отмечают все — смотри.
Сбросим лики прилежных работников
И нацепим колпак колдуна.
Веселимся сегодня до чертиков,
И да здравствуют ночь и луна!
Все сегодня мы бесы и ведьмочки,
Жутко светятся в тыкве глаза.
Все мы нынче чуть-чуть шизофреники,
В Хэллоуин ведь иначе нельзя!
Этот праздник необычный,
Очень страшный, заграничный,
Черти, демоны, вампиры
В дверь стучат твоей квартиры!
Это Хэллоуин пришел,
Будет жуть, как хорошо,
Поздравляем с этим днем,
Все страшилки — нипочем!
Хэллоуин встречаем,
Снова маскарад,
В тыкве вырезаем
Пару дырок в ряд,
А еще улыбку —
Дьявольский оскал.
Позабудь ошибки,
Праздник ведь настал.
Пусть повсюду гномы,
Ведьмы, упыри,
Счастье в своем доме
Бережно храни.
С Хэллоуином. Желаю весёлой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть чёрный кот никогда не перебегает тебе ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.
Пусть духи злые
Обойдут ваш дом,
Звеня цепями,
Дух не тронет сон.
Рассвет наступит,
А уж с ним, уйдут в туман,
Все злые мысли
Огорчений злой дурман.
К свету и миру идти!
Радость вам встретить в пути!
Удачу и свет вам найти!
Сегодня услышишь взмах крыльев летучей мыши, погрузишься в тот прошлый мир, в котором граф Дракула распивал людскую кровь. Желаю весёлого Хэллоуина. Попробуй побыть страшным героем тёмной стороны и хорошенько напугай всех своих друзей!
Отпугнуть вампиров страшных,
Вурдалаков, мертвецов
Я тебе желаю нынче
В хэллоуинский вечерок.
Изготовь светильник Джека
И спокойно спать ложись,
Пусть ни оборотень, ни ведьма
Не испортят тебе жизнь.
Адский праздник Хэллоуин,
Ведьмы, приведения,
С тыквы череп создадим —
Вам для поздравления!
Под окошко подойдём,
Только не пугайтесь,
За гостинцами идём —
С нами собирайтесь.
Что за праздник Хэллоуин?
С ним поздравить вас хотим.
Наряжайтесь побыстрей
И пойдем встречать друзей.
Всех святых сегодня ждем
С тыквой их пугать пойдем!
Ждет сегодня нас веселье,
Много смеха, настроенье.
Так должны мы погулять,
Чтоб всех демонов прогнать.
Чтоб жилось нам всем отлично,
Феерично, симпатично.
Ты наряд свой надевай,
Хэллоуин скорей встречай!