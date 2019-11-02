Душевные поздравления с Днем рождения на 2 ноября в стихах и картинках

Рожденные 2 ноября должны развивать в себе более глубокое понимание своей преобразующей силы, направляя ее в морально-нравственное русло. В этом плане огромное значение имеет их ответственность перед семьей, друзьями. Например, чувствительные натуры могут находиться под сильным влиянием взглядов, действий и даже тайных желаний людей, рожденных 2 ноября. Кроме того, люди, чей день рождения 2 ноября иногда стараются улучшить ту или иную ситуацию со своей точки зрения, хотя на самом деле они всего лишь вмешиваются в те области, где их участие не приветствуется. Их духовное развитие определяется умением ограничивать свое влияние, а также способностью выжидать и издалека терпеливо направлять ход событий в интересах своих родных или детей.
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаю
И еще раз поздравляю!
Тебе желаю в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, преданных друзей,
Финансов полные карманы
И только добрых новостей.
И пусть беда всегда обходит
Тебя и дом твой стороной.
А радость, молодость, веселье
Останутся всегда с тобой!
В этот день тебе желаю
Море счастья и добра,
Чтоб мечты всегда сбывались.
С днем рождения тебя!
С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!
Прими слова мои простые:
Желаю горы золотые,
Здоровья — воз, любви — торнадо,
В делах, на личном — всё, как надо.
В друзьях — почет, в семье — заботу,
И в удовольствие — работу.
Удачу — в добрые подруги,
Повеселиться на досуге.
Приятных слов и комплиментов,
Побед и радостных моментов,
Наград, признаний и оваций,
Желаниям — реализоваться.
И счастье в двери пусть ворвется —
Большое, яркое, как солнце —
Без стука и предупреждения.
И поздравляю с днем рождения.