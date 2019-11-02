Душевные поздравления с Днем рождения на 2 ноября в стихах и картинках

Милые и самые трогательные поздравления с Днем рождения в прозе, стихах и картинках.

Рожденные 2 ноября должны развивать в себе более глубокое понимание своей преобразующей силы, направляя ее в морально-нравственное русло. В этом плане огромное значение имеет их ответственность перед семьей, друзьями. Например, чувствительные натуры могут находиться под сильным влиянием взглядов, действий и даже тайных желаний людей, рожденных 2 ноября. Кроме того, люди, чей день рождения 2 ноября иногда стараются улучшить ту или иную ситуацию со своей точки зрения, хотя на самом деле они всего лишь вмешиваются в те области, где их участие не приветствуется. Их духовное развитие определяется умением ограничивать свое влияние, а также способностью выжидать и издалека терпеливо направлять ход событий в интересах своих родных или детей.

Тебе желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю

И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,

Тебя хранит твой ангелок!

Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,

Ну а счастье — вечно длится,

Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды!

В доме пусть царит порядок,

В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаю

И еще раз поздравляю!

Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!

Желаю крепкого здоровья,

Улыбок, преданных друзей,

Финансов полные карманы

И только добрых новостей.

И пусть беда всегда обходит

Тебя и дом твой стороной.

А радость, молодость, веселье

Останутся всегда с тобой!

В этот день тебе желаю

Море счастья и добра,

Чтоб мечты всегда сбывались.

С днем рождения тебя!

С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

Прими слова мои простые:

Желаю горы золотые,

Здоровья — воз, любви — торнадо,

В делах, на личном — всё, как надо.

В друзьях — почет, в семье — заботу,

И в удовольствие — работу.

Удачу — в добрые подруги,

Повеселиться на досуге.

Приятных слов и комплиментов,

Побед и радостных моментов,

Наград, признаний и оваций,

Желаниям — реализоваться.

И счастье в двери пусть ворвется —

Большое, яркое, как солнце —

Без стука и предупреждения.

И поздравляю с днем рождения.