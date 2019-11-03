Шикарные поздравления с Днем рождения в прозе на 3 ноября

Милые и самые трогательные поздравления с Днем рождения в прозе и в картинках.

Хотя вы часто относитесь к жизни прагматически, но по натуре чувствительны и эмоциональны. Обычно вы держитесь решительно и всеми способами стараетесь заявить о себе, сочетая практичность с творческим началом.

Вы достаточно чутки, однако вам нужно научиться доверять своей интуиции или первому впечатлению. Вы умны и восприимчивы, а также способны быть верным и любящим другом, но вам часто мешает упрямство.

Если вам удастся избежать излишнего беспокойства и эмоциональной нестабильности, к которым у вас есть явная склонность, то вы сможете выполнить все взятые на себя обязательства. Используйте ваше обаяние и остроумие и попробуйте обойтись без ревности и саркастических замечаний.

Обычно вам везет в финансовых делах, а когда денежные перебои все-таки случаются, они длятся недолго. Вы сможете добиться успеха, если будете много и напряженно работать. Тогда вам удастся реализовать все свои возможности.

Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!

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Поздравляем с днем рожденья! От всей души желаем много-много счастья, бодрости, здоровья, любви, красоты рассветов и закатов, вечной молодости в душе и всех благ! Пусть рядом всегда будут верные друзья, в кошельке пусть множатся деньги, а в доме цветут уют, радость, тепло и достаток!

Пусть душа расцветает с каждым днём, пусть сердце питает любовь и радость. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого и прочного здоровья, несметного и вечного богатства внутреннего мира, крупной и неизменной удачи на пути, гармонии и самой искренней любви. И пусть каждый миг, каждый день, каждый год приносит только счастье!

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Поздравляю с днём рождения и от чистого сердца хочу пожелать жить прекрасными мгновениями и искренними чувствами, каждый раз встречать счастливый рассвет и провожать чудесный закат, верить в самое лучшее и дорожить самым главным для сердца.

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

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С днем рождения! Пусть сбудутся заветные мечты и тайные желания. Пусть солнце греет своими лучами, а счастье никогда не покидает твой жизненный путь. Пусть родные всегда будут рядом, а благополучие и достаток поселятся навсегда в твоем уютном доме.

Поздравляю с днем рождения и от души желаю каждый день своей жизни встречать с улыбкой и невероятным ощущением счастья, всегда верить в себя и наслаждаться каждым мгновением. Пусть мечты твоего сердца исполняются, пусть вдохновение для души дарит любовь и удача.

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Поздравляю с днем рождения! Желаю как можно больше счастливых моментов в жизни, чтобы каждый прожитый миг приносил удовольствие, чтобы близкие люди радовали вас чаще, чем обычно. А также желаю фортуны, повернутой к вам лицом, и чтоб все позитивные мысли, которые вас посещают, сбывались!

Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный светлый день хочу пожелать чтоб в сердце всегда жили любовь, тепло и нежность, чтоб разум наполняли только хорошие мысли и идеи, чтоб в теле всегда присутствовало здоровье, а на лице улыбка. Пусть каждый день будет в радость, вместе с приятными и любимыми сердцу людьми.

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Желаю, чтобы в твоей душе всегда было равновесие, а гармония с окружающим миром делает твою жизнь легкой и счастливой. Пускай переживания будут только любовными, а страдания и разочарования не присутствуют в твоем сердце вовсе. Желаю, стабильности в жизни, чтобы в ней постоянным были и достаток, и благополучие, и счастье. Пускай сбывается и осуществляется все самое заветное и искренне желаемое. С днем рождения!

Пускай счастье переполняет твое сердце и каждое мгновение приносит море радости, удачу и сотни приятных сюрпризов! Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью! Улыбайся, как можно чаще, купайся в любви и получай удовольствие от жизни!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю стремления, завершения всех начатых дел, достижения своей цели, крепкого здоровья, бодрого духа, жизненной удачи, силы и, самое главное, никогда не опускать руки для достижения поставленных целей!

С днем рождения! В этот день появился самый замечательный человек, которому от всей души хочется пожелать крепкого здоровья и терпенья, радости и светлых дней. Больших успехов в работе тебе и в сердечных делах. Несомненно, благополучия и везенья. Чтобы все мечты непременно осуществились, а каждый день дарил добро и радость. Крепкой семьи, любви и понимания. Чтобы удача была каждый день с тобой.

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Поздравляю с днем рождения! В этот чудный и красочный день я желаю тебе здоровья, веселья, чтоб беды прошли, отступили ненастья, а в дом твой вошло огромное счастье! Любовь пусть в душе поселится навсегда. Желаю, чтоб мечты все твои исполнялись. Желаю надежды, терпения. Пусть прекрасным будет каждое мгновение. А еще щедрого тепла, изобилия во всём! Чтобы гармоничной жизнь была, а хлебосольным и уютным — дом. Прибыль, радость и везение пусть идут рядом с тобою день за днем. Доброта и верность пусть насыщают всегда дом. Улыбок тебе, радости, успеха, вдохновения, взлетов без падений и желаний исполнения!

С днем рождения! Сегодня день исполнения всех твоих желаний и мечты. Желаю тебе самого лучшего настроения, солнечных улыбок от окружающих и ещё ярче улыбки на твоём лице. Хочу пожелать встречать самых лучших людей на твоём пути, и чтобы они всегда были рядом с тобой. Пусть в этот праздник произойдёт чудо, которого ты больше всего ждёшь.

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Поздравляю с днем рождения. Хочу пожелать каждый день находить своё счастье, а оно может быть как в простых мелочах, например, в улыбке любимого человека или в кружке вкусного чая, так и в больших свершениях жизни, например, в грандиозной поездке куда-то или в смене твоего имиджа. И неважно, чем именно ты надумаешь заниматься в этот год своей жизни, главное, чтобы тебя уверенно можно было считать счастливым человеком — от самых пяток до кончиков волос! Успехов, любви, творчества, уверенности, удачи и радости!

Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

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Пусть в Вашей жизни происходят только самые прекрасные события и моменты, встречаются только самые хорошие люди, исполняются самые заветные мечты и желанья. Пусть Ваш дом будет уютным теплым гнездышком, в котором поселятся вера, надежда и любовь, а все невзгоды, печали и проблемы навсегда забудут к нему дорогу!