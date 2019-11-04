Очень красивые и зажигательные поздравления с Днем рождения на 4 ноября

Вы — человек творческий и в то же время отнюдь не лишенный практичности. Вдохновение и идеализм сочетаются у вас с житейским здравым смыслом и желанием всегда ощущать почву под ногами. Вы проницательны, решительны и легко приспосабливаетесь к обстоятельствам.
Оригинальные идеи дают вам возможность по-новому смотреть на привычные явления. К тому же вы, как правило, находчивы и без труда придумываете простые и весьма достойные способы достижения поставленных целей.
Вы очень восприимчивы и умеете создавать гармоничную атмосферу. Впрочем, иногда вы бываете нерешительны и неверно понимаете смысл сказанного. Поэтому для вас очень важны четкая цель и бодрость духа. Тогда вы сможете сконцентрировать свою энергию и перестанете нервничать и суетиться.
Хотя у вас неплохая финансовая сметка, помните, что деньги всегда связаны с тревогой и хлопотами и что нехватка средств может отрицательно повлиять на вашу способность решать проблемы.
Иногда вы злоупотребляете своими оригинальными методами, но вдохновение и общительность помогают вам даже в этих случаях, и вы чаще всего добиваетесь успеха.
Желаю вечно улыбаться,
В золоте всегда купаться,
Друзей хороших не терять,
Которым можно доверять.
На позитивчике живи,
Тепло душевное храни.
Люби, дружи, умей прощать,
Родных ценить и уважать.
Удачу ты имей всегда,
Всё остальное — лишь вода.
Пусть этот год пройдет на «ок»,
Без сожалений и морок!
Пусть придёт к тебе удача,
Яхта, деньги, своя дача,
В холодильнике всегда,
Будет чёрная икра.
Мне сказал сегодня Джин,
Что добьёшься всех вершин.
Пусть везенье льёт ручьём,
Поздравляю с твоим днём!
В этот день твои глазёнки увидели мир, а попа поняла, что её ждут невероятные приключения. С днем рожденья тебя! Желаю вечного кайфа от жизни, любви и страсти без мордастей, поменьше проблемок и побольше деньжат!
***
Ночки черничной,
Страсти клубничной,
Любви окрылённой,
Жизни довольной.
Деньжат до небес,
Оригинальных чудес,
Ярких денёчков,
И счастья клубочек,
Идей артистичных,
Сил энергичных,
Юмора много,
Пути золотого.
Всего понемногу,
Удачу в дорогу.
Банкет без похмелья,
Тебя с днём рожденья!
С днем рождения поздравляю
И хочу тебе сказать,
Что всего-всего желаю:
Никогда не унывать,
Быть по жизни оптимистом,
Только радость замечать,
Не идти на компромиссы,
Всё от жизни получать.
Пусть всё будет просто классно:
Деньги, дети и любовь!
Знай, что жизнь всегда прекрасна,
Улыбайся вновь и вновь.
Пусть мечты сбываются,
Цели — достигаются.
Бюджет — приумножается,
Карьера — развивается.
Здоровье — укрепляется,
А дух твой — закаляется.
Проблемы пусть решаются
И впредь не появляются.
Пусть несчастья и невзгоды
Не найдут к тебе дорогу,
Беда — не ступит на порог.
Прими в подарок поздравок!
Желаю — Хеннесси в бокале,
Дороги скатертью в астрале,
Тур бесплатный в Баден-Баден
И, конечно, Геленваген!
Туфли, только чтоб от Гуччи —
Нет его в районе круче.
Сумку Дольче энд Габбана
Размером больше чемодана.
Складывать туда деньжищи —
Евро бешеные тыщи.
Франки доллары, юани —
Ладно, пусть лежат в кармане!
Много радости и счастья
Мы желаем в этот день.
Пусть невзгоды и ненастье
Навсегда уходят в тень.
Чтоб здоровье позволяло,
Чтоб баланс не подводил,
Чтоб возможность окрыляла.
И на всё хватило сил.
Чтобы бонусы от жизни
Приходили точно в срок.
Нереальную удачу
И счастливых лет поток!
Желаю жить всегда безбедно,
Ажурно, весело, волшебно,
Шагать с удачей по дорожкам,
Рыдать от счастья, но немножко.
Делиться радостью со всеми,
Ловить успех в любимом деле,
На позитиве плыть красиво.
И чтоб тебе всегда фартило.
Охапку счастья пожелаю,
Здоровых лет — большой букет,
Ведро удачи, полное до краю,
И денег на крутой кабриолет.
Большой мешок с любовью,
Канистру полную добра,
Цистерну, что объятьями полна,
А также толстого кота.
Еще воздушный шар мечтания,
Огромный дом, где есть уют,
Вагон людского обаяния
И место, где всегда все ждут!
У кого сегодня днюха?
Ну, конечно, у тебя!
Ни пера тебе, ни пуха,
Говорю сейчас, любя.
Больше денег, меньше горя,
И огромнейшей любви,
Домик прикупи у моря
И прекрасно там живи!
С днем рождения поздравляю,
Счастья, радости желаю!
В этот день тебе все можно,
Не напиться будет сложно.
Ну а что же пожелать?
Никогда не унывать,
Быть веселым, креативным
И конечно позитивным!
Поздравляю с днем рождения!
Шлю удачи килограмм,
Тонну страсти и везения,
Красоты — назло годам.
Воз успехов тяжеленный,
Да такой, что не поднять,
А ещё — немного лени,
Чтоб в труде не уставать!