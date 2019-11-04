Очень красивые и зажигательные поздравления с Днем рождения на 4 ноября

Поднятия настроения - основная цель поздравления с Днем Рождения. Прикольные стишки, забавные песенки, шутливые фразы - вот что приносит в праздник радость.

Вы — человек творческий и в то же время отнюдь не лишенный практичности. Вдохновение и идеализм сочетаются у вас с житейским здравым смыслом и желанием всегда ощущать почву под ногами. Вы проницательны, решительны и легко приспосабливаетесь к обстоятельствам.

Оригинальные идеи дают вам возможность по-новому смотреть на привычные явления. К тому же вы, как правило, находчивы и без труда придумываете простые и весьма достойные способы достижения поставленных целей.

Вы очень восприимчивы и умеете создавать гармоничную атмосферу. Впрочем, иногда вы бываете нерешительны и неверно понимаете смысл сказанного. Поэтому для вас очень важны четкая цель и бодрость духа. Тогда вы сможете сконцентрировать свою энергию и перестанете нервничать и суетиться.

Хотя у вас неплохая финансовая сметка, помните, что деньги всегда связаны с тревогой и хлопотами и что нехватка средств может отрицательно повлиять на вашу способность решать проблемы.

Иногда вы злоупотребляете своими оригинальными методами, но вдохновение и общительность помогают вам даже в этих случаях, и вы чаще всего добиваетесь успеха.

Желаю вечно улыбаться,

В золоте всегда купаться,

Друзей хороших не терять,

Которым можно доверять.

На позитивчике живи,

Тепло душевное храни.

Люби, дружи, умей прощать,

Родных ценить и уважать.

Удачу ты имей всегда,

Всё остальное — лишь вода.

Пусть этот год пройдет на «ок»,

Без сожалений и морок!

Пусть придёт к тебе удача,

Яхта, деньги, своя дача,

В холодильнике всегда,

Будет чёрная икра.

Мне сказал сегодня Джин,

Что добьёшься всех вершин.

Пусть везенье льёт ручьём,

Поздравляю с твоим днём!

В этот день твои глазёнки увидели мир, а попа поняла, что её ждут невероятные приключения. С днем рожденья тебя! Желаю вечного кайфа от жизни, любви и страсти без мордастей, поменьше проблемок и побольше деньжат!

***

Ночки черничной,

Страсти клубничной,

Любви окрылённой,

Жизни довольной.

Деньжат до небес,

Оригинальных чудес,

Ярких денёчков,

И счастья клубочек,

Идей артистичных,

Сил энергичных,

Юмора много,

Пути золотого.

Всего понемногу,

Удачу в дорогу.

Банкет без похмелья,

Тебя с днём рожденья!

С днем рождения поздравляю

И хочу тебе сказать,

Что всего-всего желаю:

Никогда не унывать,

Быть по жизни оптимистом,

Только радость замечать,

Не идти на компромиссы,

Всё от жизни получать.

Пусть всё будет просто классно:

Деньги, дети и любовь!

Знай, что жизнь всегда прекрасна,

Улыбайся вновь и вновь.

Пусть мечты сбываются,

Цели — достигаются.

Бюджет — приумножается,

Карьера — развивается.

Здоровье — укрепляется,

А дух твой — закаляется.

Проблемы пусть решаются

И впредь не появляются.

Пусть несчастья и невзгоды

Не найдут к тебе дорогу,

Беда — не ступит на порог.

Прими в подарок поздравок!

Желаю — Хеннесси в бокале,

Дороги скатертью в астрале,

Тур бесплатный в Баден-Баден

И, конечно, Геленваген!

Туфли, только чтоб от Гуччи —

Нет его в районе круче.

Сумку Дольче энд Габбана

Размером больше чемодана.

Складывать туда деньжищи —

Евро бешеные тыщи.

Франки доллары, юани —

Ладно, пусть лежат в кармане!

Много радости и счастья

Мы желаем в этот день.

Пусть невзгоды и ненастье

Навсегда уходят в тень.

Чтоб здоровье позволяло,

Чтоб баланс не подводил,

Чтоб возможность окрыляла.

И на всё хватило сил.

Чтобы бонусы от жизни

Приходили точно в срок.

Нереальную удачу

И счастливых лет поток!

Желаю жить всегда безбедно,

Ажурно, весело, волшебно,

Шагать с удачей по дорожкам,

Рыдать от счастья, но немножко.

Делиться радостью со всеми,

Ловить успех в любимом деле,

На позитиве плыть красиво.

И чтоб тебе всегда фартило.

Охапку счастья пожелаю,

Здоровых лет — большой букет,

Ведро удачи, полное до краю,

И денег на крутой кабриолет.

Большой мешок с любовью,

Канистру полную добра,

Цистерну, что объятьями полна,

А также толстого кота.

Еще воздушный шар мечтания,

Огромный дом, где есть уют,

Вагон людского обаяния

И место, где всегда все ждут!

У кого сегодня днюха?

Ну, конечно, у тебя!

Ни пера тебе, ни пуха,

Говорю сейчас, любя.

Больше денег, меньше горя,

И огромнейшей любви,

Домик прикупи у моря

И прекрасно там живи!

С днем рождения поздравляю,

Счастья, радости желаю!

В этот день тебе все можно,

Не напиться будет сложно.

Ну а что же пожелать?

Никогда не унывать,

Быть веселым, креативным

И конечно позитивным!

Поздравляю с днем рождения!

Шлю удачи килограмм,

Тонну страсти и везения,

Красоты — назло годам.

Воз успехов тяжеленный,

Да такой, что не поднять,

А ещё — немного лени,

Чтоб в труде не уставать!