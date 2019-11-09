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Суббота, 09.11.2019
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День украинской письменности: лучшие поздравления в стихах и открытках (Фото)

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День украинской письменности: лучшие поздравления в стихах и открытках (Фото)
10:17 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Мы собрали для вас самые красивые поздравления в день родного языка.

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  • 2

    Вітаю, шановне людство з днем української писемності та мови!

    Бажаю процвітання та якомога більшого існування нашій українській мові! Нехай живе наша рідна мова! Люди, радіємо що в нас є наша, рідна українська мова!

  • 3

     

  • 4

    Я на рідній мові друзям щастя зичу.

    Хай добро хлібину кожному несе.

    У гостинну хату щиро всіх покличу -

    I вони, я певний, зрозуміють все.

    I вони, я певний, зрозуміють слово

    Де матусі ласка, батькове тепло,

    Де вкраїнське поле пахне барвінково,

    Де вкраїнська пісня встала на крило!

  • 5

     

  • 6

    У святковий День української писемності та мови хочу щиро побажати всім нам любити та берегти свою рідну мову. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом!

  • 7

  • 8

    Солов'ї розливаються ніжно

    У зеленім веснянім гаю,

    Син до матері каже: — Ця пісня

    Дуже схожа на мову твою!

    Посміхається мати до сина:

    — Пам'ятай, моє миле дитя,

    Рідна мова завжди солов'їна,

    Зігріває людей все життя!

    Наша мова живе й буде жити,

    Бо вона, ніби подих весни —

    Пам'ятай ти завжди про це, сину,

    Рідне слово теплом огорни!

  • 9

    Шановні співвітчизники!

    Щиро вітаємо вас із Днем української писемності та мови.

    Мова – це важливий чинник самовизнання нації, надійна основа розвитку країни, загартована багатовікововю історією та відточена творчістю найталановитіших українських письменників. Саме мова є душею нації, її генетичним кодом, адже у її глибинах народилося культурне надбання, яким може пишатися український народ. Без рідної мови жодна людина не здатна почуватися повноцінною частиною свого народу, його історії та культури.

  • 10

  • 11

    Велична, щедра і прекрасна мова.

    Прозора й чиста, як гірська вода,

    Це України мова барвінкова,

    Така багата й вічно молода.

    Рідна мова, мов гірська вода,

    Рідна мова вічно молода,

    Рідна мова, в серці з ранніх літ

    Гордо лине мова у політ!

    Вона, як ніжна пісня колискова,

    Заходить в серце й думи з ранніх літ,

    Це мова, наче пташка світанкова,

    Що гордо лине у політ!

  • 12

  • 13

    Мова - це історія народу.

    В ній відбито все його життя:

    Наший склад і звичаЇ, і побут

    З давнини й до нашого життя.

    Довго ти пригнічувалась, мово, -

    Промайнув тернистий довгий шлях,

    Доки стала мовою народу,

    Що звучить з любов"ю на вустах.

    Мово моя рідна, материнська!

    Ти співуча, ніжна і близька.

    Хай же дух незгасний український

    У житті нас завжди зігріва.

    Процвітай же, мово калинова,

    І тобі не в"янути в віках:

    Мелодійна українська мова -

    Чарівний, навік коштовний скарб!

  • 14

  • 15

    Як ти звучиш калиново-дубово,

    Рідна моя,Українська мово!

    Слово м’яке, оксамитове, байкове,

    Слово є дідове, слово є батькове.

    Білодідове, Сивоконеве,

    Чорноволове вже узаконене.

    В соннім спокої вогонь твій ледь бився.

    Але страху я тоді натерпівся!

    З тої халепи не вийшли б ми зроду.

    Кляпи, здавалось, в ротах у народу.

    Та щоб підняти тебе із гробовищ,

    Стали до ґерцю Жулинський, Грабович.

    Щоб воскресити тебе з домовини,

    В діло пішли каменюки й дубини.

    Вороне чорний! Даремно ти крячеш.

    Ріднеє слово жиє і є - бачиш!

    Рідна моя українськая мова

    Житиме вічно - кльова, фірмова!

Сегодня отмечают День украинской письменности и языка

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