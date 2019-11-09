День украинской письменности: лучшие поздравления в стихах и открытках (Фото)

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2 Вітаю, шановне людство з днем української писемності та мови! Бажаю процвітання та якомога більшого існування нашій українській мові! Нехай живе наша рідна мова! Люди, радіємо що в нас є наша, рідна українська мова!

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4 Я на рідній мові друзям щастя зичу. Хай добро хлібину кожному несе. У гостинну хату щиро всіх покличу - I вони, я певний, зрозуміють все. I вони, я певний, зрозуміють слово Де матусі ласка, батькове тепло, Де вкраїнське поле пахне барвінково, Де вкраїнська пісня встала на крило!

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6 У святковий День української писемності та мови хочу щиро побажати всім нам любити та берегти свою рідну мову. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом!

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8 Солов'ї розливаються ніжно У зеленім веснянім гаю, Син до матері каже: — Ця пісня Дуже схожа на мову твою! Посміхається мати до сина: — Пам'ятай, моє миле дитя, Рідна мова завжди солов'їна, Зігріває людей все життя! Наша мова живе й буде жити, Бо вона, ніби подих весни — Пам'ятай ти завжди про це, сину, Рідне слово теплом огорни!

9 Шановні співвітчизники! Щиро вітаємо вас із Днем української писемності та мови. Мова – це важливий чинник самовизнання нації, надійна основа розвитку країни, загартована багатовікововю історією та відточена творчістю найталановитіших українських письменників. Саме мова є душею нації, її генетичним кодом, адже у її глибинах народилося культурне надбання, яким може пишатися український народ. Без рідної мови жодна людина не здатна почуватися повноцінною частиною свого народу, його історії та культури.

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11 Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора й чиста, як гірська вода, Це України мова барвінкова, Така багата й вічно молода. Рідна мова, мов гірська вода, Рідна мова вічно молода, Рідна мова, в серці з ранніх літ Гордо лине мова у політ! Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й думи з ранніх літ, Це мова, наче пташка світанкова, Що гордо лине у політ!

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13 Мова - це історія народу. В ній відбито все його життя: Наший склад і звичаЇ, і побут З давнини й до нашого життя. Довго ти пригнічувалась, мово, - Промайнув тернистий довгий шлях, Доки стала мовою народу, Що звучить з любов"ю на вустах. Мово моя рідна, материнська! Ти співуча, ніжна і близька. Хай же дух незгасний український У житті нас завжди зігріва. Процвітай же, мово калинова, І тобі не в"янути в віках: Мелодійна українська мова - Чарівний, навік коштовний скарб!

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