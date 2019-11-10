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Воскресенье, 10.11.2019
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Нежные поздравления с днем рождения 10 ноября

Нежные поздравления с днем рождения 10 ноября
08:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Подберите самые теплые слова для ваших близких в день их рождения

Скорпионы, чей день рождения приходится на 10 ноября, независимы, уверены в себе и чрезвычайно убедительны. Сообразительный и ловкий, вы представляете собой тип динамичного, предприимчивого мечтателя с вдохновляющими и радикальными идеями. Вы любите соперничать и получаете удовольствие от любой возможности проявить себя в борьбе с возникающими проблемами. Отчаянная смелость и жесткая целеустремленность помогают двигаться вперед до тех пор, пока вы не достигнете поставленной цели. Наделенный чувством собственного достоинства и благородством, вы не идете на компромисс в том, что касается ваших принципов и идей. Борец за права человека, вы без колебаний откликаетесь на зов о помощи и готовы бороться за любое дело, которое кажется вам справедливым и достойным.

Рожденные 10 ноября подвержены хроническим формам заболеваний намного чаще, чем острым. Если у них возникает серьезная проблема со здоровьем, то это ни для кого не удивительно — они уже давно страдали по этой причине, но как-то мирились с ней до наступления кризиса. Способность сдержать в себе глубокие переживания чревата серьезными проблемами психологического плана, а в физическом отношении может привести к заболеваниям внутренних органов брюшной полости. Хорошие результаты дает общение с опытным психологом, которое в некоторых случаях жизненно необходимо. Рожденные в этот день обычно любят хорошо поесть и понимают толк в еде. Кстати, именно кухня может стать тем местом, где их дар преобразования раскроется особенно ярко. Однако рожденным 10 ноября не стоит слишком увлекаться кулинарными фантазиями и чувственными удовольствиями, особенно если их физическая нагрузка ограничена.

Рожденные 10 ноября постоянно сталкиваются с самыми серьезными изменениями как в себе самих, так и в тех материалах и продуктах, с которыми они работают. Перемены в их личности происходят крайне медленно и болезненно, часто выливаясь в настоящую борьбу, особенно на завершающем этапе. Рожденным 10 ноября иногда необходимо, подобно гусенице, годами скрываться от внешнего мира в своем коконе, чтобы в один прекрасный день превратиться в бабочку. Подобно головастику, они на заре своей жизни мало напоминают то, что из них со временем получится. Как это ни парадоксально, рожденные 10 ноября часто производят на окружающих впечатление очень постоянных и неменяющихся людей. Однако если следить за ними, как за минутной или даже часовой стрелкой, то можно заметить едва уловимые, но все же реально происходящие изменения. То же можно сказать и о работе, которой заняты рожденные 10 ноября, — они постоянно в поиске, их нельзя обвинить в том, что они годами занимаются одним и тем же.

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда.

Желаю радостных мгновений,

Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,

Улыбок добрых, озорных.

Здоровья чтоб на жизнь хватало,

Успехов чтоб не перечесть.

В твой день рождения желаю

Всех благ, что в этом мире есть.

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

С днем рожденья поздравляю

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

еще как минимум сто лет!

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляю с днем рождения!

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

Эмоций — только радостных,

Дней ярких и нетягостных,

Любви крепчайшей, смеха,

Во всех делах успеха!

Купюр в кармане крупных

И развлечений путных,

Три сотни путешествий,

Веселых сумасшествий!

Здоровья, сил душевных,

Сюрпризов ежедневных,

Тепла, добра, везения

И счастья. С днем рождения!

Дней счастливых и достатка,

Пусть здоровье бьет ключом.

А тревоги и печали

Навсегда покинут дом.

Пусть удача, словно ангел,

Летит всюду за тобой.

Чтобы сердце не тужило,

Пусть любовь сверкает в нем.

Пусть труды все станут легче,

Не иссякнет красота.

С днем рождения поздравляю.

Счастья, радости, добра!

С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы всё, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!

От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!

Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю:

Пусть мечты сбываются,

Достаток умножается.

А все горести, ненастья

Пусть скорей заменит счастье.

Пусть душа лишь молодеет,

Тело крепнет, не стареет.

Все невзгоды пролетают,

Пусть все ценят, уважают.

Жизнь твоя пускай всегда

Будет радостей полна!

Классные поздравления с днем рождения в стихах

С днем рожденья поздравляю!

Воз везенья отправляю,

Бесконечную удачу,

Счастье с радостью в придачу.

А теперь, прошу вниманья,

Посылаю пожеланья:

Встреч — желанных, рядом — милых,

В духе быть всегда и в силах,

Горы злата-серебра,

И здоровья, и добра.

Желаю счастья, здоровья, тепла

И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.

Всегда был уют и теплый был свет,

А дом чтоб родной защищен был от бед.

Светлых дней, еще везенья.

Много радости в судьбе.

Поздравляю с днем рожденья!

Счастья и любви тебе.

C днем рожденья поздравляю,

Счастья яркого желаю,

Чтобы от его лучей

Было на душе светлей!

 Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе всегда оставаться таким же бурлящим потоком радости и веселья. Смотри на жизнь с позитивом и целеустремленностью. Не бойся преград, ибо, только преодолевая их, мы осознаем, ради чего стоит жить. Имей много денег, но не поддавайся их соблазнам. Дари тепло и получай его взамен. Пусть друзья всегда придут на помощь, а враги обходят стороной. Пускай удача всегда сопутствует тебе на жизненном пути. Но самое главное — всегда оставайся собой. Еще раз с днем рождения! Всех благ!

Желаю радостью светиться,

На Дне рождения веселиться,

И в будни тоже не грустить,

А счастливо и долго жить!

Желаю крепкого здоровья,

Улыбок, преданных друзей,

Финансов полные карманы

И только добрых новостей.

И пусть беда всегда обходит

Тебя и дом твой стороной.

А радость, молодость, веселье

Останутся всегда с тобой!

В этот день тебе желаю

Море счастья и добра,

Чтоб мечты всегда сбывались.

С днем рождения тебя!

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