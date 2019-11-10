Нежные поздравления с днем рождения 10 ноября

Скорпионы, чей день рождения приходится на 10 ноября, независимы, уверены в себе и чрезвычайно убедительны. Сообразительный и ловкий, вы представляете собой тип динамичного, предприимчивого мечтателя с вдохновляющими и радикальными идеями. Вы любите соперничать и получаете удовольствие от любой возможности проявить себя в борьбе с возникающими проблемами. Отчаянная смелость и жесткая целеустремленность помогают двигаться вперед до тех пор, пока вы не достигнете поставленной цели. Наделенный чувством собственного достоинства и благородством, вы не идете на компромисс в том, что касается ваших принципов и идей. Борец за права человека, вы без колебаний откликаетесь на зов о помощи и готовы бороться за любое дело, которое кажется вам справедливым и достойным.
Рожденные 10 ноября подвержены хроническим формам заболеваний намного чаще, чем острым. Если у них возникает серьезная проблема со здоровьем, то это ни для кого не удивительно — они уже давно страдали по этой причине, но как-то мирились с ней до наступления кризиса. Способность сдержать в себе глубокие переживания чревата серьезными проблемами психологического плана, а в физическом отношении может привести к заболеваниям внутренних органов брюшной полости. Хорошие результаты дает общение с опытным психологом, которое в некоторых случаях жизненно необходимо. Рожденные в этот день обычно любят хорошо поесть и понимают толк в еде. Кстати, именно кухня может стать тем местом, где их дар преобразования раскроется особенно ярко. Однако рожденным 10 ноября не стоит слишком увлекаться кулинарными фантазиями и чувственными удовольствиями, особенно если их физическая нагрузка ограничена.
Рожденные 10 ноября постоянно сталкиваются с самыми серьезными изменениями как в себе самих, так и в тех материалах и продуктах, с которыми они работают. Перемены в их личности происходят крайне медленно и болезненно, часто выливаясь в настоящую борьбу, особенно на завершающем этапе. Рожденным 10 ноября иногда необходимо, подобно гусенице, годами скрываться от внешнего мира в своем коконе, чтобы в один прекрасный день превратиться в бабочку. Подобно головастику, они на заре своей жизни мало напоминают то, что из них со временем получится. Как это ни парадоксально, рожденные 10 ноября часто производят на окружающих впечатление очень постоянных и неменяющихся людей. Однако если следить за ними, как за минутной или даже часовой стрелкой, то можно заметить едва уловимые, но все же реально происходящие изменения. То же можно сказать и о работе, которой заняты рожденные 10 ноября, — они постоянно в поиске, их нельзя обвинить в том, что они годами занимаются одним и тем же.
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.
Желаю радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.
В твой день рождения желаю
Всех благ, что в этом мире есть.
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
С днем рожденья поздравляю
И тебе я пожелаю
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
еще как минимум сто лет!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Я желаю от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляю с днем рождения!
Спешу поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту.
Эмоций — только радостных,
Дней ярких и нетягостных,
Любви крепчайшей, смеха,
Во всех делах успеха!
Купюр в кармане крупных
И развлечений путных,
Три сотни путешествий,
Веселых сумасшествий!
Здоровья, сил душевных,
Сюрпризов ежедневных,
Тепла, добра, везения
И счастья. С днем рождения!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.
Пусть удача, словно ангел,
Летит всюду за тобой.
Чтобы сердце не тужило,
Пусть любовь сверкает в нем.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
С днем рождения поздравляю.
Счастья, радости, добра!
С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы всё, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!
От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!
Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы всё самое лучшее притягивалось в твою жизнь, чтобы тебя ценили, опекали, оберегали, всячески поддерживали и бескорыстно дарили свою любовь. Здоровья тебе, красивой мечты и надежной руки в жизненном путешествии!
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю:
Пусть мечты сбываются,
Достаток умножается.
А все горести, ненастья
Пусть скорей заменит счастье.
Пусть душа лишь молодеет,
Тело крепнет, не стареет.
Все невзгоды пролетают,
Пусть все ценят, уважают.
Жизнь твоя пускай всегда
Будет радостей полна!
С днем рожденья поздравляю!
Воз везенья отправляю,
Бесконечную удачу,
Счастье с радостью в придачу.
А теперь, прошу вниманья,
Посылаю пожеланья:
Встреч — желанных, рядом — милых,
В духе быть всегда и в силах,
Горы злата-серебра,
И здоровья, и добра.
Желаю счастья, здоровья, тепла
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.
Всегда был уют и теплый был свет,
А дом чтоб родной защищен был от бед.
Светлых дней, еще везенья.
Много радости в судьбе.
Поздравляю с днем рожденья!
Счастья и любви тебе.
C днем рожденья поздравляю,
Счастья яркого желаю,
Чтобы от его лучей
Было на душе светлей!
Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!
Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе всегда оставаться таким же бурлящим потоком радости и веселья. Смотри на жизнь с позитивом и целеустремленностью. Не бойся преград, ибо, только преодолевая их, мы осознаем, ради чего стоит жить. Имей много денег, но не поддавайся их соблазнам. Дари тепло и получай его взамен. Пусть друзья всегда придут на помощь, а враги обходят стороной. Пускай удача всегда сопутствует тебе на жизненном пути. Но самое главное — всегда оставайся собой. Еще раз с днем рождения! Всех благ!
Желаю радостью светиться,
На Дне рождения веселиться,
И в будни тоже не грустить,
А счастливо и долго жить!
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, преданных друзей,
Финансов полные карманы
И только добрых новостей.
И пусть беда всегда обходит
Тебя и дом твой стороной.
А радость, молодость, веселье
Останутся всегда с тобой!
В этот день тебе желаю
Море счастья и добра,
Чтоб мечты всегда сбывались.
С днем рождения тебя!