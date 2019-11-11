Очень красивые и зажигательные поздравления с Днем рождения на 11 ноября

Поздравления с днем рождения служили своеобразными заклинаниями, которые непосредственно влияли на дальнейший ход судьбы человека. Поэтому испокон веков принято отмечать этот день в кругу только самых близких и родных людей, настроенных исключительно доброжелательно.
Пусть будет в день рождения
Побольше наслаждения,
Компания — удачной,
Зарплата — семизначной,
Энергия — безмерной,
Любовь — большой и верной,
Фигура — атлетичной,
Погода — преотличной!
Душа всегда смеется,
И счастье речкой льется.
И от судьбы подарок
Пусть будет очень ярок!
Желаю крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты.
Пускай все беды и невзгоды
Твой дом обходят стороной,
А холода и непогоды
Не нарушают твой покой.
Твой день рожденья — это праздник,
Начало нового пути.
И в этот день, волшебный, ясный,
Желаю счастье обрести!
Поздравляю с днем рождения!
Любви взаимной и везения,
Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья, бодрости всегда!
Дружбы, счастья, море ласки,
Доброты и в жизни сказки,
Веселья, радости, успеха,
Поменьше слез, побольше смеха!
Во всем задуманном — удачи,
Плюс яхту, лимузин и дачу.
И денег полный котелок,
И даже личный островок!
Желаю в жизни достигать
Всего того, что сердцу мило.
И не грустить, не унывать,
Жить с оптимизмом и подрывом!
Чтоб в день рождения всегда
С успехом подводить итоги.
Во всех решениях выбирать
Себе счастливые дороги!
С днем рожденья поздравляю!
Воз везенья отправляю,
Бесконечную удачу,
Счастье с радостью в придачу.
А теперь, прошу вниманья,
Посылаю пожеланья:
Встреч — желанных, рядом — милых,
В духе быть всегда и в силах,
Горы злата-серебра,
И здоровья, и добра.
С днем рождения поздравляю! Пожелать хочу тебе,
Чтобы не было ненастья и беды в твоей судьбе.
Пусть на сердце будет радость, а в душе — всегда светло,
Все обиды позабылись, это было и прошло.
Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет пусть уют,
Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.
С днём рождения тебя поздравляю!
Счастья большого сердечно желаю,
Гармонии в доме, в душе — целый рай,
Расслабляйся почаще и больше мечтай.
Иди напролом с удачей на «ты»,
Пусть серые будни не омрачат красоты.
Твоя жизнь от добра расцветает цветами,
Богатство сияет золотыми огнями.
Желаю чудес, чтоб случались они.
С улыбкой лучистой начинались все дни,
Глаза не встречали ни беды, ни печали,
И пусть здоровье твоё крепчает с годами.
Пусть всё получается
И мечты сбываются,
Радости, терпения,
И во всём везения!
И любви прям искренней,
Чтоб всё было с искрами,
И добра в уютный дом,
И удача чтоб кругом!
Мы вам желаем счастья в меру,
Не знать ни бед и ни хлопот.
Чтоб словно мягким, теплым пледом
Вас жизнь укрыла от забот.
От жизни максимум берите,
Ловите радость на лету,
Улыбки чаще всем дарите
И будет всё вам по плечу!
Желаю жить всегда с успехом,
Дружить всегда со звонким смехом,
Шагать с капризною Удачей,
С достатком быть еще в придачу!
Забыть про суету в делах,
Не верить грусти той, что в днях,
Творить идеи и мечтанья,
Поверить в главные желанья.
Ценить людей родных всегда,
Прощать и верить до конца,
И жить по вере и любви,
Идти уверенно в пути!