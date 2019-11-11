Очень красивые и зажигательные поздравления с Днем рождения на 11 ноября

Предлагаем вам красивые и добрые поздравления с днем рождения в стихах, которые как нельзя точнее помогут выразить вам теплые чувства к виновнику торжества.

Поздравления с днем рождения служили своеобразными заклинаниями, которые непосредственно влияли на дальнейший ход судьбы человека. Поэтому испокон веков принято отмечать этот день в кругу только самых близких и родных людей, настроенных исключительно доброжелательно.

Пусть будет в день рождения

Побольше наслаждения,

Компания — удачной,

Зарплата — семизначной,

Энергия — безмерной,

Любовь — большой и верной,

Фигура — атлетичной,

Погода — преотличной!

Душа всегда смеется,

И счастье речкой льется.

И от судьбы подарок

Пусть будет очень ярок!

Желаю крепкого здоровья,

Чтобы сбывались все мечты,

Улыбок чтобы было море,

Тепла и света, доброты.

Пускай все беды и невзгоды

Твой дом обходят стороной,

А холода и непогоды

Не нарушают твой покой.

Твой день рожденья — это праздник,

Начало нового пути.

И в этот день, волшебный, ясный,

Желаю счастье обрести!

Поздравляю с днем рождения!

Любви взаимной и везения,

Улыбок, солнца и тепла,

Здоровья, бодрости всегда!

Дружбы, счастья, море ласки,

Доброты и в жизни сказки,

Веселья, радости, успеха,

Поменьше слез, побольше смеха!

Во всем задуманном — удачи,

Плюс яхту, лимузин и дачу.

И денег полный котелок,

И даже личный островок!

Желаю в жизни достигать

Всего того, что сердцу мило.

И не грустить, не унывать,

Жить с оптимизмом и подрывом!

Чтоб в день рождения всегда

С успехом подводить итоги.

Во всех решениях выбирать

Себе счастливые дороги!

С днем рожденья поздравляю!

Воз везенья отправляю,

Бесконечную удачу,

Счастье с радостью в придачу.

А теперь, прошу вниманья,

Посылаю пожеланья:

Встреч — желанных, рядом — милых,

В духе быть всегда и в силах,

Горы злата-серебра,

И здоровья, и добра.

С днем рождения поздравляю! Пожелать хочу тебе,

Чтобы не было ненастья и беды в твоей судьбе.

Пусть на сердце будет радость, а в душе — всегда светло,

Все обиды позабылись, это было и прошло.

Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет пусть уют,

Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.

С днём рождения тебя поздравляю!

Счастья большого сердечно желаю,

Гармонии в доме, в душе — целый рай,

Расслабляйся почаще и больше мечтай.

Иди напролом с удачей на «ты»,

Пусть серые будни не омрачат красоты.

Твоя жизнь от добра расцветает цветами,

Богатство сияет золотыми огнями.

Желаю чудес, чтоб случались они.

С улыбкой лучистой начинались все дни,

Глаза не встречали ни беды, ни печали,

И пусть здоровье твоё крепчает с годами.

Пусть всё получается

И мечты сбываются,

Радости, терпения,

И во всём везения!

И любви прям искренней,

Чтоб всё было с искрами,

И добра в уютный дом,

И удача чтоб кругом!

Мы вам желаем счастья в меру,

Не знать ни бед и ни хлопот.

Чтоб словно мягким, теплым пледом

Вас жизнь укрыла от забот.

От жизни максимум берите,

Ловите радость на лету,

Улыбки чаще всем дарите

И будет всё вам по плечу!

Желаю жить всегда с успехом,

Дружить всегда со звонким смехом,

Шагать с капризною Удачей,

С достатком быть еще в придачу!

Забыть про суету в делах,

Не верить грусти той, что в днях,

Творить идеи и мечтанья,

Поверить в главные желанья.

Ценить людей родных всегда,

Прощать и верить до конца,

И жить по вере и любви,

Идти уверенно в пути!