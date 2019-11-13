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Среда, 13.11.2019
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Всемирный день доброты 2019: самые лучшие СМС поздравления и открытки

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Всемирный день доброты 2019: самые лучшие СМС поздравления и открытки
09:40 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

13 ноября, отмечается Всемирный день доброты (World Kindness Day). В этом году празднику исполняется десять лет.

  • 1

    Важно быть человеком добрым, бескорыстным, отзывчивым, дружелюбным, щедрым и открытым для других вообще по жизни, а не только в праздник, посвященный доброте. Но если вы взамен своей благодетели ждете от людей ответной доброты и благодарности за свои хорошие поступки – такое поведение уже сложно назвать настоящей добротой.

     Поздравления

    Доброта спасет весь мир —

    Истинна известная.

    В жизни серой и суровой,

    Как нельзя уместная.

     

    В день всемирный доброты,

    Улыбнитесь, люди.

    Пусть от солнечной улыбки

    Мир добрее будет.

  • 2

  • 3

    Давайте будем всем дарить

    Добро в день доброты,

    И сразу станет мир светлей,

    И сбудутся мечты,

    Пусть этот праздник счастье всем

    И радость принесет,

    Людей с открытою душой

    Добро всегда найдет!

  • 4

  • 5

    Доброта спасает жизни,

    Доброта всегда нужна,

    Добрым быть всегда прекрасно,

    Добрых любят все всегда!

     

    Целым миром отмечаем,

    День добра, ура, ура,

    От души я поздравляю,

    С этим праздником тебя!

  • 6

  • 7

    В этот день Всемирный доброты

    Я тебе от сердца пожелаю,

    Больше искренней любви и теплоты,

    Сладких слов и нежности без края.

     

    Никогда не бойся отдавать

    Доброту и радость своим близким,

    И к тебе вернется благодать,

    Бог за все вознаградит с избытком!

  • 8

  • 9

    В день всемирный доброты

    Всем дари свои улыбки,

    Пусть сбываются мечты,

    И стираются ошибки.

     

    Вся планета в этот день

    Пусть ликует и смеется,

    Раздавай добро везде,

    И оно к тебе вернется!

  • 10

  • 11

    Когда добро царит везде —

    Счастливы люди на земле.

    Покой в душах их и сердцах,

    Минует всех печаль и страх.

     

    Желаем радости большой,

    Пусть в этот праздник доброты

    У всех все будет хорошо,

    Сбываются пусть все мечты!

  • 12

  • 13

    Всемирный праздник доброты

    Встречай улыбкой доброй,

    И пусть исполнятся мечты

    От скромной до огромной!

     

    Ты, проявляя доброту,

    Быть искренней старайся.

    Даря планете красоту,

    Всем мило улыбайся!

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  • 15

    Всемирный праздник доброты,

    Сердечно всех я поздравляю,

    Вам мира, света, теплоты

    В сердцах и душах пожелаю.

     

    Пусть правит жизнью доброта,

    Не оставляя места злости,

    Всю тяжесть горестей, обид

    Вы с плеч своих скорее сбросьте.

  • 16

  • 17

    Пусть в этот день Вас не коснутся

    Дела, проблемы, суета,

    Желаем радостно проснуться

    И пусть наполнит доброта.

     

    Пусть мир в душе, терпенье в сердце,

    И солнцем полна голова,

    Для доброты откройте дверцы,

    Другие подождут дела!

  • 18

  • 19

    В День чудесный — доброты,

    Я желаю, чтобы ты

    В руки злости не давался,

    Улыбался и смеялся!

     

    Милосердие, доброта

    Не покинут пусть тебя.

    Только радость и удача,

    Смех, любовь и не иначе!

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  • 21

    Во Всемирный день доброты

    Пусть все окружат Вас добром.

    Исполнятся пусть все мечты,

    На душе пусть станет тепло.

  • 22

  • 23

    В день всемирной доброты,

    Вам улыбок я желаю

    В сердце больше теплоты,

    От души Вас поздравляю.

     

    Позабудьте все обиды,

    Делайте Вы лишь добро.

    Искренне всегда любите

    И забудьте слово «зло»

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  • 25

    Доброту в себе Вы берегите,

    Тепло души всем дарите,

    И улыбаться не стесняйтесь,

    Всегда друзьями оставайтесь.

     

    В Всемирный день доброты

    Не пожалейте Вы любви,

    И тогда все к Вам вернется,

    Душа шире развернется.

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  • 27

    С днем доброты душевной,

    Тепла и чистоты,

    Пусть будет жизнь волшебной

    И полной красоты!

     

    Желаю, чтоб крепчало

    И множилось добро,

    Все вмиг преображало,

    По жизни рядом шло!

Знаменательные события в истории: 13 ноября 2019 года

13 ноября - что можно и что категорически нельзя делать в этот день

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Доброта, Стихи, Всемирный День Доброты, Поздравления, Пожелания, День доброты, Смс-поздравления, Проза, Всемирный день доброты 2019.
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