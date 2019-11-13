Всемирный день доброты 2019: самые лучшие СМС поздравления и открытки

Важно быть человеком добрым, бескорыстным, отзывчивым, дружелюбным, щедрым и открытым для других вообще по жизни, а не только в праздник, посвященный доброте. Но если вы взамен своей благодетели ждете от людей ответной доброты и благодарности за свои хорошие поступки – такое поведение уже сложно назвать настоящей добротой.
Поздравления
Доброта спасет весь мир —
Истинна известная.
В жизни серой и суровой,
Как нельзя уместная.
В день всемирный доброты,
Улыбнитесь, люди.
Пусть от солнечной улыбки
Мир добрее будет.
Давайте будем всем дарить
Добро в день доброты,
И сразу станет мир светлей,
И сбудутся мечты,
Пусть этот праздник счастье всем
И радость принесет,
Людей с открытою душой
Добро всегда найдет!
Доброта спасает жизни,
Доброта всегда нужна,
Добрым быть всегда прекрасно,
Добрых любят все всегда!
Целым миром отмечаем,
День добра, ура, ура,
От души я поздравляю,
С этим праздником тебя!
В этот день Всемирный доброты
Я тебе от сердца пожелаю,
Больше искренней любви и теплоты,
Сладких слов и нежности без края.
Никогда не бойся отдавать
Доброту и радость своим близким,
И к тебе вернется благодать,
Бог за все вознаградит с избытком!
В день всемирный доброты
Всем дари свои улыбки,
Пусть сбываются мечты,
И стираются ошибки.
Вся планета в этот день
Пусть ликует и смеется,
Раздавай добро везде,
И оно к тебе вернется!
Когда добро царит везде —
Счастливы люди на земле.
Покой в душах их и сердцах,
Минует всех печаль и страх.
Желаем радости большой,
Пусть в этот праздник доброты
У всех все будет хорошо,
Сбываются пусть все мечты!
Всемирный праздник доброты
Встречай улыбкой доброй,
И пусть исполнятся мечты
От скромной до огромной!
Ты, проявляя доброту,
Быть искренней старайся.
Даря планете красоту,
Всем мило улыбайся!
Всемирный праздник доброты,
Сердечно всех я поздравляю,
Вам мира, света, теплоты
В сердцах и душах пожелаю.
Пусть правит жизнью доброта,
Не оставляя места злости,
Всю тяжесть горестей, обид
Вы с плеч своих скорее сбросьте.
Пусть в этот день Вас не коснутся
Дела, проблемы, суета,
Желаем радостно проснуться
И пусть наполнит доброта.
Пусть мир в душе, терпенье в сердце,
И солнцем полна голова,
Для доброты откройте дверцы,
Другие подождут дела!
В День чудесный — доброты,
Я желаю, чтобы ты
В руки злости не давался,
Улыбался и смеялся!
Милосердие, доброта
Не покинут пусть тебя.
Только радость и удача,
Смех, любовь и не иначе!
Во Всемирный день доброты
Пусть все окружат Вас добром.
Исполнятся пусть все мечты,
На душе пусть станет тепло.
В день всемирной доброты,
Вам улыбок я желаю
В сердце больше теплоты,
От души Вас поздравляю.
Позабудьте все обиды,
Делайте Вы лишь добро.
Искренне всегда любите
И забудьте слово «зло»
Доброту в себе Вы берегите,
Тепло души всем дарите,
И улыбаться не стесняйтесь,
Всегда друзьями оставайтесь.
В Всемирный день доброты
Не пожалейте Вы любви,
И тогда все к Вам вернется,
Душа шире развернется.
С днем доброты душевной,
Тепла и чистоты,
Пусть будет жизнь волшебной
И полной красоты!
Желаю, чтоб крепчало
И множилось добро,
Все вмиг преображало,
По жизни рядом шло!