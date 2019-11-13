Всемирный день доброты 2019: самые лучшие СМС поздравления и открытки

1 Важно быть человеком добрым, бескорыстным, отзывчивым, дружелюбным, щедрым и открытым для других вообще по жизни, а не только в праздник, посвященный доброте. Но если вы взамен своей благодетели ждете от людей ответной доброты и благодарности за свои хорошие поступки – такое поведение уже сложно назвать настоящей добротой. Поздравления Доброта спасет весь мир — Истинна известная. В жизни серой и суровой, Как нельзя уместная. В день всемирный доброты, Улыбнитесь, люди. Пусть от солнечной улыбки Мир добрее будет.

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3 Давайте будем всем дарить Добро в день доброты, И сразу станет мир светлей, И сбудутся мечты, Пусть этот праздник счастье всем И радость принесет, Людей с открытою душой Добро всегда найдет!

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5 Доброта спасает жизни, Доброта всегда нужна, Добрым быть всегда прекрасно, Добрых любят все всегда! Целым миром отмечаем, День добра, ура, ура, От души я поздравляю, С этим праздником тебя!

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7 В этот день Всемирный доброты Я тебе от сердца пожелаю, Больше искренней любви и теплоты, Сладких слов и нежности без края. Никогда не бойся отдавать Доброту и радость своим близким, И к тебе вернется благодать, Бог за все вознаградит с избытком!

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9 В день всемирный доброты Всем дари свои улыбки, Пусть сбываются мечты, И стираются ошибки. Вся планета в этот день Пусть ликует и смеется, Раздавай добро везде, И оно к тебе вернется!

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11 Когда добро царит везде — Счастливы люди на земле. Покой в душах их и сердцах, Минует всех печаль и страх. Желаем радости большой, Пусть в этот праздник доброты У всех все будет хорошо, Сбываются пусть все мечты!

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13 Всемирный праздник доброты Встречай улыбкой доброй, И пусть исполнятся мечты От скромной до огромной! Ты, проявляя доброту, Быть искренней старайся. Даря планете красоту, Всем мило улыбайся!

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15 Всемирный праздник доброты, Сердечно всех я поздравляю, Вам мира, света, теплоты В сердцах и душах пожелаю. Пусть правит жизнью доброта, Не оставляя места злости, Всю тяжесть горестей, обид Вы с плеч своих скорее сбросьте.

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17 Пусть в этот день Вас не коснутся Дела, проблемы, суета, Желаем радостно проснуться И пусть наполнит доброта. Пусть мир в душе, терпенье в сердце, И солнцем полна голова, Для доброты откройте дверцы, Другие подождут дела!

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19 В День чудесный — доброты, Я желаю, чтобы ты В руки злости не давался, Улыбался и смеялся! Милосердие, доброта Не покинут пусть тебя. Только радость и удача, Смех, любовь и не иначе!

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21 Во Всемирный день доброты Пусть все окружат Вас добром. Исполнятся пусть все мечты, На душе пусть станет тепло.

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23 В день всемирной доброты, Вам улыбок я желаю В сердце больше теплоты, От души Вас поздравляю. Позабудьте все обиды, Делайте Вы лишь добро. Искренне всегда любите И забудьте слово «зло»

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25 Доброту в себе Вы берегите, Тепло души всем дарите, И улыбаться не стесняйтесь, Всегда друзьями оставайтесь. В Всемирный день доброты Не пожалейте Вы любви, И тогда все к Вам вернется, Душа шире развернется.

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