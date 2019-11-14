Оригинальные пожелания с Днем рождения на 14 ноября в стихах и открытках

Кто сказал, что День рождение грустный праздник? Долой уныние и пафосные слова. Мы приготовили прикольные пожелания с Днем рождения, которые развеселят и поднимут настроение каждому.
Поздравляю с днем рождения
И желаю будней сладких,
Ароматных, как варенье,
Ярких, будто мармеладки!
Будет жизнь приятней рая —
Будто птичье молоко,
А ещё тебе желаю,
Чтоб не слиплось ничего!
С днём рождения! Он крадётся,
Чтобы треснуть от души
Тебя радостью и солнцем,
Чемоданом для деньжищ.
С чувством, толком, расстановкой
Он макнёт тебя в успех,
Насуёт удачи ловко
И даст счастье без помех!
Желаю веселья и легкого дня,
И пусть не болит от вина голова.
Желаю красивой и вечной любви.
Радуйся жизни и не тужи!
Удачи, успеха, тепла и добра.
Здоровье и деньги, чтоб были всегда!
Счастливой судьбы, путеводной звезды.
Под ноги смотри и фортуну слови!
Поздравляем с днем рождения!
И желаем для тебя
Счастья, радости, везения,
Мира, солнца и добра.
Чтоб к тебе неслись потоком
Евро, доллары, иены.
Ну а ты маши руками:
«Надоели, надоели!».
Пусть гремящего успеха
Будет с горкою всегда,
Пусть болит живот от смеха,
Лесом топает беда.
Срок пожизненный удача
Назначает пусть тебе,
Пусть цветет на юге дача,
А везение – в судьбе.
Жги в камине сожаленья,
Счастье к дому приручай,
Ярко, дерзко, без сомненья
Каждый новый день встречай!
С днем рожденья поздравляю,
Жить тебе и не тужить,
Всю неделю пожелаю
Словно в отпуске прожить.
В понедельник на работу
Отдохнувшим приходить.
Про усталость и зевоту
Навсегда тебе забыть.
Чтоб идеями полна
Раздувалась голова.
Чтобы скуку ты поверг
Вторник, среду и четверг.
Ну а в пятницу пора
Завершать свои дела,
В выходные отрываться,
Веселится, расслабляться,
В понедельник встать с утра —
Бодро, без отходняка.
Желаю здоровья и жизни богатой,
Шикарную дачу, большую зарплату.
Пусть в жизни всё будет лишь «Вау!» да «Ах!»,
От счастья звенит пусть в обоих ушах.
Путевку на Кипр и пальто «от Габбана».
И премий внеплановых в оба кармана.
Пусть будет отличным всегда настроение
И длится неделями твой день рождения.
Пусть будет жизнь твоя всегда
Успеха, радости полна.
И пусть горят глаза, душа!
Свети, живи, люби себя.
Не унывай, не огорчайся.
Смотри на жизнь и улыбайся!
Сплошного развлечения
В этот день рождения!
Поздравляю с днем рождения!
Пусть завистники ослепнут
От твоих побед блестящих!
Идей и проектов — процветающих!
Пусть сама удача в руки
Упадёт, как спелый плод,
И здоровье будет — супер,
И подскочит вверх доход!