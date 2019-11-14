Оригинальные пожелания с Днем рождения на 14 ноября в стихах и открытках

1 Кто сказал, что День рождение грустный праздник? Долой уныние и пафосные слова. Мы приготовили прикольные пожелания с Днем рождения, которые развеселят и поднимут настроение каждому. Поздравляю с днем рождения И желаю будней сладких, Ароматных, как варенье, Ярких, будто мармеладки! Будет жизнь приятней рая — Будто птичье молоко, А ещё тебе желаю, Чтоб не слиплось ничего!

2

3 С днём рождения! Он крадётся, Чтобы треснуть от души Тебя радостью и солнцем, Чемоданом для деньжищ. С чувством, толком, расстановкой Он макнёт тебя в успех, Насуёт удачи ловко И даст счастье без помех!

4

5 Желаю веселья и легкого дня, И пусть не болит от вина голова. Желаю красивой и вечной любви. Радуйся жизни и не тужи! Удачи, успеха, тепла и добра. Здоровье и деньги, чтоб были всегда! Счастливой судьбы, путеводной звезды. Под ноги смотри и фортуну слови!

6

7 Поздравляем с днем рождения! И желаем для тебя Счастья, радости, везения, Мира, солнца и добра. Чтоб к тебе неслись потоком Евро, доллары, иены. Ну а ты маши руками: «Надоели, надоели!».

8

9 Пусть гремящего успеха Будет с горкою всегда, Пусть болит живот от смеха, Лесом топает беда. Срок пожизненный удача Назначает пусть тебе, Пусть цветет на юге дача, А везение – в судьбе. Жги в камине сожаленья, Счастье к дому приручай, Ярко, дерзко, без сомненья Каждый новый день встречай!

10

11 С днем рожденья поздравляю, Жить тебе и не тужить, Всю неделю пожелаю Словно в отпуске прожить. В понедельник на работу Отдохнувшим приходить. Про усталость и зевоту Навсегда тебе забыть. Чтоб идеями полна Раздувалась голова. Чтобы скуку ты поверг Вторник, среду и четверг. Ну а в пятницу пора Завершать свои дела, В выходные отрываться, Веселится, расслабляться, В понедельник встать с утра — Бодро, без отходняка.

12

13 Желаю здоровья и жизни богатой, Шикарную дачу, большую зарплату. Пусть в жизни всё будет лишь «Вау!» да «Ах!», От счастья звенит пусть в обоих ушах. Путевку на Кипр и пальто «от Габбана». И премий внеплановых в оба кармана. Пусть будет отличным всегда настроение И длится неделями твой день рождения.

14

15 Пусть будет жизнь твоя всегда Успеха, радости полна. И пусть горят глаза, душа! Свети, живи, люби себя. Не унывай, не огорчайся. Смотри на жизнь и улыбайся! Сплошного развлечения В этот день рождения!

16