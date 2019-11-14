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Оригинальные пожелания с Днем рождения на 14 ноября в стихах и открытках

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Оригинальные пожелания с Днем рождения на 14 ноября в стихах и открытках
08:57 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Шуточные поздравления с Днем рождения поднимут настроение с утра и настроят на позитив.

  • 1

    Кто сказал, что День рождение грустный праздник? Долой уныние и пафосные слова. Мы приготовили прикольные пожелания с Днем рождения, которые развеселят и поднимут настроение каждому.

     

    Поздравляю с днем рождения

    И желаю будней сладких,

    Ароматных, как варенье,

    Ярких, будто мармеладки!

     

    Будет жизнь приятней рая —

    Будто птичье молоко,

    А ещё тебе желаю,

    Чтоб не слиплось ничего!

  • 2

  • 3

    С днём рождения! Он крадётся,

    Чтобы треснуть от души

    Тебя радостью и солнцем,

    Чемоданом для деньжищ.

     

    С чувством, толком, расстановкой

    Он макнёт тебя в успех,

    Насуёт удачи ловко

    И даст счастье без помех!

  • 4

  • 5

    Желаю веселья и легкого дня,

    И пусть не болит от вина голова.

    Желаю красивой и вечной любви.

    Радуйся жизни и не тужи!

     

    Удачи, успеха, тепла и добра.

    Здоровье и деньги, чтоб были всегда!

    Счастливой судьбы, путеводной звезды.

    Под ноги смотри и фортуну слови!

  • 6

  • 7

    Поздравляем с днем рождения!

    И желаем для тебя

    Счастья, радости, везения,

    Мира, солнца и добра.

     

    Чтоб к тебе неслись потоком

    Евро, доллары, иены.

    Ну а ты маши руками:

    «Надоели, надоели!».

  • 8

  • 9

    Пусть гремящего успеха

    Будет с горкою всегда,

    Пусть болит живот от смеха,

    Лесом топает беда.

     

    Срок пожизненный удача

    Назначает пусть тебе,

    Пусть цветет на юге дача,

    А везение – в судьбе.

     

    Жги в камине сожаленья,

    Счастье к дому приручай,

    Ярко, дерзко, без сомненья

    Каждый новый день встречай!

  • 10

  • 11

    С днем рожденья поздравляю,

    Жить тебе и не тужить,

    Всю неделю пожелаю

    Словно в отпуске прожить.

    В понедельник на работу

    Отдохнувшим приходить.

    Про усталость и зевоту

    Навсегда тебе забыть.

    Чтоб идеями полна

    Раздувалась голова.

    Чтобы скуку ты поверг

    Вторник, среду и четверг.

    Ну а в пятницу пора

    Завершать свои дела,

    В выходные отрываться,

    Веселится, расслабляться,

    В понедельник встать с утра —

    Бодро, без отходняка.

  • 12

  • 13

    Желаю здоровья и жизни богатой,

    Шикарную дачу, большую зарплату.

    Пусть в жизни всё будет лишь «Вау!» да «Ах!»,

    От счастья звенит пусть в обоих ушах.

     

    Путевку на Кипр и пальто «от Габбана».

    И премий внеплановых в оба кармана.

    Пусть будет отличным всегда настроение

    И длится неделями твой день рождения.

  • 14

  • 15

    Пусть будет жизнь твоя всегда

    Успеха, радости полна.

    И пусть горят глаза, душа!

    Свети, живи, люби себя.

     

    Не унывай, не огорчайся.

    Смотри на жизнь и улыбайся!

    Сплошного развлечения

    В этот день рождения!

  • 16

  • 17

    Поздравляю с днем рождения!

    Пусть завистники ослепнут

    От твоих побед блестящих!

    Идей и проектов — процветающих!

     

    Пусть сама удача в руки

    Упадёт, как спелый плод,

    И здоровье будет — супер,

    И подскочит вверх доход!

Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе

Наилучшие поздравления с Днем рождения в прозе

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