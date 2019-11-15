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Шикарные поздравления с Днем рождения на 15 ноября

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Шикарные поздравления с Днем рождения на 15 ноября
09:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Именинник в день рождения заслуживает лучших и трогательных слов!

Предлагаем вам красивые и добрые поздравления с днем рождения в стихах, которые как нельзя точнее помогут выразить вам теплые чувства к виновнику торжества.

 

День рождения — лучший праздник!

Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,

Добра, здоровья и любви.

 

Желаем море впечатлений,

Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья,

Сегодня, завтра, каждый день!

 

Искрится на лице улыбка,

И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для Вас

Приятные звучат слова!

Поздравляю, обнимаю,

В день рожденья пожелаю:

Радости, улыбок море,

Чтобы обходило горе.

 

Много смеха, много счастья,

Неземной любви и страсти,

Чтобы жизнь была подарком.

Каждый день пусть будет ярким!

Пусть не только день рожденья,

Каждый день как праздник будет,

Счастье в щечку поцелует,

Навсегда тебя полюбит!

 

Пусть здоровье будет крепким,

Чтоб о нем не вспоминать,

Пусть всегда найдутся силы

Жить, творить, любить, мечтать!

День рождения наступил,

Мы желаем много сил.

Счастья, радости, добра,

И душевного тепла.

 

Крепкого здоровья,

Жить всегда с любовью.

Мужества, терпения,

Удачи и везения.

 

Пусть мечты сбываются,

Проблемы разрешаются.

Достатка, вдохновения,

Любви и уважения.

Трогательные поздравления с Днем рождения дедушке

Желаю счастья в день рождения,

Уюта в доме, процветания

И искромётного везения,

Чтобы сбывались все желания.

 

Любой мечты осуществления,

Улыбок в праздники и в будни,

Чтобы везло в любом стремлении

Все дни и каждую минуту!

Желаем радости, везения,

Улыбок, счастья и тепла.

Пусть светлым будет настроение,

Всегда успешными — дела.

 

Здоровья, сил и вдохновения!

Пусть полной чашей будет дом.

Примите наши поздравления

Вот этим искренним стихом!

Желаю, никогда не унывать

И каждый новый день встречать с улыбкой,

Всё лучшее от жизни этой брать

И в опыт превращать свои ошибки!

 

Пусть будут рядом лучшие друзья,

Что руку помощи протянут, не жалея,

И любящая, добрая семья

Всегда своей заботой обогреет!

 

Пусть всё придёт, о чём мечтаешь ты —

Любовь и верность, счастье и достаток,

Как в дивном сне, исполнятся мечты,

И будет жизнь на чудеса богатой!

Смеха, радости и счастья,

Море солнца и тепла!

Чтоб без бед и без ненастья

Жизнь твоя всегда была.

 

Чтоб удача и везенье

Охраняли твой порог,

Заполняло чтоб веселье

В доме каждый уголок!

Летят часы, сменяются года,

Но в этот миг притормозит пусть время,

И пусть горит счастливая звезда,

Твой чудный освещая день рожденья.

 

Пусть всё, что загадаешь ты сейчас,

Исполнится, препятствий не встречая,

И будет в сердце радости запас,

И дома ждут всегда с горячим чаем.

 

К успеху пусть протянутся мосты,

Не будет в жизни зла и огорчений,

Согреется душа от доброты,

От трогательных, радостных мгновений!

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю:

Пусть мечты сбываются,

Достаток умножается.

 

А все горести, ненастья

Пусть скорей заменит счастье.

Пусть душа лишь молодеет,

Тело крепнет, не стареет.

 

Все невзгоды пролетают,

Пусть все ценят, уважают.

Жизнь твоя пускай всегда

Будет радостей полна!

Наилучшие поздравления с Днем рождения в прозе

Мы поздравляем с днем рожденья

И от души спешим желать

Лишь счастья, радости, везенья,

Идти вперед, не унывать!

 

Здоровья, смеха и успеха,

Чудес, подарков, красоты,

Не спотыкаться о помехи,

И пусть все сбудутся мечты!

 

Чтобы всегда водился в доме

С деньгами толстый кошелек.

Дела всегда чтоб — на подъеме,

А от работы — только прок!

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