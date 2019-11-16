Поздравления с днем рождения 16 ноября: проза и открытки

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2 Поздравляю с чудесным праздником - днем твоего рождения! Пускай каждый новый день начинается с улыбки, шагай по жизни с высоко поднятой головой. Пускай воплощаются в жизнь все твои заветные мечты, реализуются даже самые амбициозные планы. Люби, мечтай, живи на полную!

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4 Поздравляю с днем рождения! Хочется вопреки сложившимся традициям, кроме счастья, здоровья и всего наилучшего, пожелать тебе удачи во всех твоих начинаниях и скорого свершения самых заветных твоих желаний, а вокруг были только любимые и значимые для тебя люди. Чтобы фортуна никогда не обходила тебя стороной!

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6 Поздравляю с днем рождения и хочу пожелать мыслить позитивно, мечтать красиво, любить искренне и жить роскошно. И пусть каждый день становится важной отметкой в календаре, пусть для сердца всегда играет весёлая мелодия по нотам счастья.

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8 Настало время поздравить тебя с днем рождения. Хочется пожелать здоровья, любви и добра. Пусть тебе открываются новые горизонты, в голове пусть не переводятся креативные идеи и легко покоряются новые вершины, а эмоции будут только положительными!

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10 Спешу поздравить тебя с днем рождения и пожелать всего самого наилучшего! Будь всегда на высоте и стремись к лучшему, пусть близкие всегда будут рядом с тобой, пусть удача сопровождает тебя во всех начинаниях, а любовь пусть всегда хранится в твоем сердце!

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12 От всего сердца горячо поздравляю тебя с днем рождения. Искренне желаю, чтобы удача и успех всегда были твоими верными спутниками на длинном жизненном пути. Пусть здоровье будет крепким, мысли - ясными, а радость - нескончаемой. Хочу, чтобы чувство светлого счастья всегда теплилось в твоей душе.

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14 С днем рождения тебя! Желаю побольше новых возможностей, интересных проектов и успешной их реализации. Пусть жизнь приносит тебе любовь и вдохновение. Пусть у тебя будет достаточно сил, чтобы принять их в полной мере, а главное, использовать во благо. Ну и счастья, конечно, в качестве основы всего вышеперечисленного!

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16 С днем рождения! Счастья, радости, много встреч и веселых, добрых, искренних людей, теплых чувств, чудесных снов, богатырского здоровья. Желаю долгую жизнь прожить легко, без тревог и негатива. Желаю познать вкус настоящих побед, желаю сплошных приключений, хороших друзей и чтоб на всё хватило здоровья, задора, терпенья.

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18 Поздравляю с днем рождения. Желаю считать свой возраст не по количеству лет, а по количеству счастливых дней, ярких воспоминаний, прекрасных мгновений, эмоций восторга и радости. И пусть всего этого у тебя будет больше, чем много. Здоровья, любви, успеха, материального и духовного достатка!

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