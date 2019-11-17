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День студента 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

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День студента 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
06:57 Сегодня Телеграф

Мы собрали для вас самые яркие поздравления с днем студента!

  • 1

    Всех студентов, кто учился,

    Даже учится сейчас.

    Поздравляем с днем студента,

    Вы ребята высший класс.

     

    Пусть общага вас запомнит.

    Почудите там чуть-чуть.

    Зато будет, что вам вспомнить,

    Улыбнуться в жизни вдруг.

     

    Быть студентом - испытание,

    И великой жизни честь.

    Доброта воспоминаний,

    Знаний сила, блага весть.

     

    Быть студентом это радость -

    Получить дорогу в жизнь.

    Личной жизни первой сладость,

    Лишь учись, студент, держись.

  • 2

  • 3

    Поздравляю всех студентов,

    С праздником известным,

    Пожелаю вам моментов -

    Больше интересных!

     

    Ведь студенческие годы

    Самые отрадные,

    Пожелаю я вам. чтобы

    Стали сессии приятными!

     

    И в учебе вам успехов,

    И удачи на зачетах,

    Пожелаю я студентам

    Много самых ярких взлетов!

  • 4

  • 5

    День студента на дворе,

    Молодежь резвится,

    Славный праздник в январе,

    Желаем веселиться!

     

    Пусть с учебой нет проблем,

    И везде стоит «зачет»,

    Радуйтесь на зависть всем,

    Чтоб успех ждал круглый год!

  • 6

  • 7

    Поздравляем с днем студента,

    Пускай ладится учёба,

    И приятные моменты

    Составляли её чтобы.

     

    И в зачётке лишь «отлично»

    Появлялось каждый день,

    И стипендия прилично

    Увеличилась теперь.

     

    Рефераты, курсовые

    Чтоб писались без труда,

    Знания ваши большие

    Смогли остаться на года.

  • 8

  • 9

    Всем студентам пожелаю

    Безграничного везенья!

    Силы духа, тяги знаний

    И, конечно же, терпенья.

     

    Старательно учиться,

    Заниматься, не лениться.

    А сегодня всем, ребятки,

    Веселиться, без оглядки!

     

    С Днем студентов поздравляю!

    Друзей надежных пожелаю,

    Успехов в жизни и побед

    И веселых, долгих лет.

  • 10

  • 11

    Быть студентом - непростое дело:

    Сессии, дипломы, ночь без сна.

    В этот день желаю, чтобы пело

    Ваше сердце. Пусть в душе весна

     

    Красками и солнцем заиграет.

    Берегите молодость свою!

    Быть студентом - это каждый знает -

    Жить в своем, особенном раю.

     

    Хоть не так уж просто вам живется.

    Труд большой - науки грызть гранит.

    Пусть вам все и всюду удается!

    Пусть журнал пятерками горит.

  • 12

  • 13

    С Днем студента поздравляю!

    Справедливо замечаю:

    Быть студентом - дело чести,

    Говорю без тонкой лести.

     

    Пожелаю многих знаний,

    Знать латынь без колебаний,

    Стать светилами науки,

    Жить активно и без скуки!

     

    Достигать больших высот

    И учиться без хлопот.

    Не бояться шуток, смеха

    И достичь во всем успеха!

  • 14

  • 15

    Поздравляю с Днем студента,

    Праздником веселым, ярким,

    Пусть отсутствие «хвостов»

    Будет радостным подарком.

     

    Наслаждаться я желаю

    Этим жизненным этапом,

    Главное себя не выдать

    Вам на парах громким храпом.

  • 16

  • 17

    С Днем студента поздравляю

    Вот, что я тебе желаю:

    Лекций больше интересных,

    Дней веселых и чудесных.

     

    Праздник круто отмечать,

    Но и пары не проспать.

    Преподов лояльных тоже,

    И «халява» пусть поможет.

  • 18

  • 19

    Дорогие, с днем студента!

    Пусть преследует удача,

    И минует пересдача,

    Сессии проходят гладко.

     

    От учебы отдыхать,

    Отрываться, молодостью наслаждаться,

    Все мечты реализовать,

    И родных не забывать.

  • 20

  • 21

    Ну все, студент, готовься,

    Пришел твой день сегодня.

    Твой яркий шумный праздник,

    Беспечный и свободный.

     

    Ты как студент обязан

    Его достойно встретить,

    Желаю День студента

    Я весело отметить!

     

    Забудь на время книжки

    И трудные зачеты.

    О них ты вспомнишь завтра,

    Сегодня вы в расчете!

День студента 2019: когда отмечают в Украине, история и традиции праздника

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Поздравления, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, 17 ноября, Поздравления с Днем студента, День студента 2019.
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