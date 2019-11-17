День студента 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

Всех студентов, кто учился,
Даже учится сейчас.
Поздравляем с днем студента,
Вы ребята высший класс.
Пусть общага вас запомнит.
Почудите там чуть-чуть.
Зато будет, что вам вспомнить,
Улыбнуться в жизни вдруг.
Быть студентом - испытание,
И великой жизни честь.
Доброта воспоминаний,
Знаний сила, блага весть.
Быть студентом это радость -
Получить дорогу в жизнь.
Личной жизни первой сладость,
Лишь учись, студент, держись.
Поздравляю всех студентов,
С праздником известным,
Пожелаю вам моментов -
Больше интересных!
Ведь студенческие годы
Самые отрадные,
Пожелаю я вам. чтобы
Стали сессии приятными!
И в учебе вам успехов,
И удачи на зачетах,
Пожелаю я студентам
Много самых ярких взлетов!
День студента на дворе,
Молодежь резвится,
Славный праздник в январе,
Желаем веселиться!
Пусть с учебой нет проблем,
И везде стоит «зачет»,
Радуйтесь на зависть всем,
Чтоб успех ждал круглый год!
Поздравляем с днем студента,
Пускай ладится учёба,
И приятные моменты
Составляли её чтобы.
И в зачётке лишь «отлично»
Появлялось каждый день,
И стипендия прилично
Увеличилась теперь.
Рефераты, курсовые
Чтоб писались без труда,
Знания ваши большие
Смогли остаться на года.
Всем студентам пожелаю
Безграничного везенья!
Силы духа, тяги знаний
И, конечно же, терпенья.
Старательно учиться,
Заниматься, не лениться.
А сегодня всем, ребятки,
Веселиться, без оглядки!
С Днем студентов поздравляю!
Друзей надежных пожелаю,
Успехов в жизни и побед
И веселых, долгих лет.
Быть студентом - непростое дело:
Сессии, дипломы, ночь без сна.
В этот день желаю, чтобы пело
Ваше сердце. Пусть в душе весна
Красками и солнцем заиграет.
Берегите молодость свою!
Быть студентом - это каждый знает -
Жить в своем, особенном раю.
Хоть не так уж просто вам живется.
Труд большой - науки грызть гранит.
Пусть вам все и всюду удается!
Пусть журнал пятерками горит.
С Днем студента поздравляю!
Справедливо замечаю:
Быть студентом - дело чести,
Говорю без тонкой лести.
Пожелаю многих знаний,
Знать латынь без колебаний,
Стать светилами науки,
Жить активно и без скуки!
Достигать больших высот
И учиться без хлопот.
Не бояться шуток, смеха
И достичь во всем успеха!
Поздравляю с Днем студента,
Праздником веселым, ярким,
Пусть отсутствие «хвостов»
Будет радостным подарком.
Наслаждаться я желаю
Этим жизненным этапом,
Главное себя не выдать
Вам на парах громким храпом.
С Днем студента поздравляю
Вот, что я тебе желаю:
Лекций больше интересных,
Дней веселых и чудесных.
Праздник круто отмечать,
Но и пары не проспать.
Преподов лояльных тоже,
И «халява» пусть поможет.
Дорогие, с днем студента!
Пусть преследует удача,
И минует пересдача,
Сессии проходят гладко.
От учебы отдыхать,
Отрываться, молодостью наслаждаться,
Все мечты реализовать,
И родных не забывать.
Ну все, студент, готовься,
Пришел твой день сегодня.
Твой яркий шумный праздник,
Беспечный и свободный.
Ты как студент обязан
Его достойно встретить,
Желаю День студента
Я весело отметить!
Забудь на время книжки
И трудные зачеты.
О них ты вспомнишь завтра,
Сегодня вы в расчете!