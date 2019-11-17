День студента 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

Получить дорогу в жизнь.

Быть студентом это радость -

Улыбнуться в жизни вдруг.

Зато будет, что вам вспомнить,

Даже учится сейчас.

Всех студентов, кто учился,

И удачи на зачетах,

И в учебе вам успехов,

Пожелаю я вам. чтобы

Чтоб успех ждал круглый год!

Радуйтесь на зависть всем,

И везде стоит «зачет»,

Пусть с учебой нет проблем,

День студента на дворе,

Смогли остаться на года.

Чтоб писались без труда,

Появлялось каждый день,

И в зачётке лишь «отлично»

Составляли её чтобы.

И веселых, долгих лет.

Успехов в жизни и побед

А сегодня всем, ребятки,

И, конечно же, терпенья.

11

Быть студентом - непростое дело:

Сессии, дипломы, ночь без сна.

В этот день желаю, чтобы пело

Ваше сердце. Пусть в душе весна

Красками и солнцем заиграет.

Берегите молодость свою!

Быть студентом - это каждый знает -

Жить в своем, особенном раю.

Хоть не так уж просто вам живется.

Труд большой - науки грызть гранит.

Пусть вам все и всюду удается!

Пусть журнал пятерками горит.