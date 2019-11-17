Прикольные поздравления с днем студента 17 ноября: проза, открытки

1 Желаем студентам собраться в общаге И справить веселье, но только без драки! Студенческий день - это повод простой Собраться компанией дружной, большой! Пусть каждый отправит один поздравок, И голубь доставит его на восток! А может на запад, на север, на юг, Ведь много студентов хороших вокруг!

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3 Для студента поздравок, Прочитай внимательно, Правды в нём почти мешок, Вникай обстоятельно. День студента - день разгульный, От зари и до зари, Побоку всем семинары - Ты гуляй, дружок, кути! Пиво пенное рекой, Вобла ей подружка, Клубы, бары, рестораны - На полную катушку!

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5 Припомним все: и милую общагу, И день студента - праздник мировой, Когда потратив деньги, как бумагу, Мы пили водку с паюсной икрой. На этажах и лестницах, повсюду, Нас грела настоящая любовь, Мы не учили, верили мы чуду, Что препод пожалеет вновь и вновь. Да здравствует студенческая жизнь! Веселая, без всяких тормозов, Так быстро пролетели эти годы, Но каждый снова встретиться готов. Я пью за вас, вы вечные студенты, За гордых рыцарей бумажных шпор, За яркие студенчества моменты, За каждый жаркий полуночный спор!

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7 На поле танки грохотали... Студенты в это время мирно спали, Проснулись и, о боже, что за ерунда, Сегодня оказалось День Студента. Веселые, красивые и умные студенты, Сегодня ставят на себе эксперименты. Кто больше выпьет из того ведра, О Господи, ну что за ерунда. Кто больше выпьет - это не предел, Теперь в общаге имущества раздел, Кто не успел до утра приползти на порог, Теперь на улице примет мой поздравок.

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9 Вот настал студентов день - Поздравлений всех не счесть! Пусть в шкафу лежит ремень - Нас ругать совсем не честь. Мы учились как могли, Старались сессии сдавать, И знаний ярки угли Готовы просто так раздать! Всего лишь день! Денек в году! Готовы мы балду гонять... Пойдем у всех на поводу: Отметим как, дадим вам знать!

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11 Веселый праздник - День Студента, В общаге всей переполох, И препод злой, как в знак презента Окажется не так уж плох: Преподнесет свой поздравок Шальным, веселым, молодым Отменит скучный свой урок. Отпразднуем, быть может, с ним?

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13 Ощущенье целостности, И объединенья Дарит День Студента всем. Всем, без исключения Кто в науке видит смысл, В жизни - свет ученья. А кому Евклида мысль - Мышления мученье. Всем я поздравок дарю И желаю счастья много. Вас, сокурсники, люблю! Все это близко мне и дорого.

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15 С днем студента! Хорошо быть молодым - Верить в лучшее и видеть перспективу. Тают неприятности, как дым, Бытие полно событий, креатива. Вперемежку и учеба, и любовь, Дружба, приключения, приколы, Пополняются ряды студентов вновь Теми, кто уже закончил школу. И восторг, и искренность в глазах, И огнем пылающее сердце. С пылкими словами на устах, Пересыпанными миндалем и перцем. Память эти годы не сотрет - Лучшее запомнится навечно: Циник, гений, лодырь, рифмоплет, И конечно же, ценитель женщин. Ловелас, повеса, хулиган, Путешественник, искатель приключений, Чуточку художник, бонвиван, Закусивший водочку печеньем. Одним словом - рядовой студент, Вгрызшийся в гранит своей науки Ненадолго - на один момент, Чтобы не сойти с ума от скуки.

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17 День студента отмечаем Друг от друга получаем И приколы, и поздравленья, К чаю - вкусное печенье. Будем же, друзья, дружны, Девушкам своим верны, Чтоб в студенческие годы, Меньше было непогоды. Чтобы мы не уставали, Чтоб на лекциях не спали, Сессию сдавали с срок, Для студентов - поздравок!

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19 В праздничный денёк, Славный вечерок, Мы сидим компашкой Щёлкаем фисташки. Запиваем их пивком, За столом сидим рядком, Вспоминаем сессию И хохочем весело. Мы студенты, мы братва, Мы кричим себе: «Ура!» Чтоб пошло веселье впрок - Получаем поздравок!

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21 Поздравляю с днем студента, Образованный народ, За различные моменты Давно всех награда ждет. Радуйтесь и веселитесь Абсолютно не спеша – Ведь представьте, что сегодня Общая свобода хороша. Конечно, вы отпразднуете шумно, Родные, будьте лишь благоразумны – У вас соседи есть, вы извинитесь дружно.

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