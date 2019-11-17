Прикольные поздравления с днем студента 17 ноября: проза, открытки

Желаем студентам собраться в общаге
И справить веселье, но только без драки!
Студенческий день - это повод простой
Собраться компанией дружной, большой!
Пусть каждый отправит один поздравок,
И голубь доставит его на восток!
А может на запад, на север, на юг,
Ведь много студентов хороших вокруг!
Для студента поздравок,
Прочитай внимательно,
Правды в нём почти мешок,
Вникай обстоятельно.
День студента - день разгульный,
От зари и до зари,
Побоку всем семинары -
Ты гуляй, дружок, кути!
Пиво пенное рекой,
Вобла ей подружка,
Клубы, бары, рестораны -
На полную катушку!
Припомним все: и милую общагу,
И день студента - праздник мировой,
Когда потратив деньги, как бумагу,
Мы пили водку с паюсной икрой.
На этажах и лестницах, повсюду,
Нас грела настоящая любовь,
Мы не учили, верили мы чуду,
Что препод пожалеет вновь и вновь.
Да здравствует студенческая жизнь!
Веселая, без всяких тормозов,
Так быстро пролетели эти годы,
Но каждый снова встретиться готов.
Я пью за вас, вы вечные студенты,
За гордых рыцарей бумажных шпор,
За яркие студенчества моменты,
За каждый жаркий полуночный спор!
На поле танки грохотали...
Студенты в это время мирно спали,
Проснулись и, о боже, что за ерунда,
Сегодня оказалось День Студента.
Веселые, красивые и умные студенты,
Сегодня ставят на себе эксперименты.
Кто больше выпьет из того ведра,
О Господи, ну что за ерунда.
Кто больше выпьет - это не предел,
Теперь в общаге имущества раздел,
Кто не успел до утра приползти на порог,
Теперь на улице примет мой поздравок.
Вот настал студентов день -
Поздравлений всех не счесть!
Пусть в шкафу лежит ремень -
Нас ругать совсем не честь.
Мы учились как могли,
Старались сессии сдавать,
И знаний ярки угли
Готовы просто так раздать!
Всего лишь день! Денек в году!
Готовы мы балду гонять...
Пойдем у всех на поводу:
Отметим как, дадим вам знать!
Веселый праздник - День Студента,
В общаге всей переполох,
И препод злой, как в знак презента
Окажется не так уж плох:
Преподнесет свой поздравок
Шальным, веселым, молодым
Отменит скучный свой урок.
Отпразднуем, быть может, с ним?
Ощущенье целостности,
И объединенья
Дарит День Студента всем.
Всем, без исключения
Кто в науке видит смысл,
В жизни - свет ученья.
А кому Евклида мысль -
Мышления мученье.
Всем я поздравок дарю
И желаю счастья много.
Вас, сокурсники, люблю!
Все это близко мне и дорого.
С днем студента! Хорошо быть молодым -
Верить в лучшее и видеть перспективу.
Тают неприятности, как дым,
Бытие полно событий, креатива.
Вперемежку и учеба, и любовь,
Дружба, приключения, приколы,
Пополняются ряды студентов вновь
Теми, кто уже закончил школу.
И восторг, и искренность в глазах,
И огнем пылающее сердце.
С пылкими словами на устах,
Пересыпанными миндалем и перцем.
Память эти годы не сотрет -
Лучшее запомнится навечно:
Циник, гений, лодырь, рифмоплет,
И конечно же, ценитель женщин.
Ловелас, повеса, хулиган,
Путешественник, искатель приключений,
Чуточку художник, бонвиван,
Закусивший водочку печеньем.
Одним словом - рядовой студент,
Вгрызшийся в гранит своей науки
Ненадолго - на один момент,
Чтобы не сойти с ума от скуки.
День студента отмечаем
Друг от друга получаем
И приколы, и поздравленья,
К чаю - вкусное печенье.
Будем же, друзья, дружны,
Девушкам своим верны,
Чтоб в студенческие годы,
Меньше было непогоды.
Чтобы мы не уставали,
Чтоб на лекциях не спали,
Сессию сдавали с срок,
Для студентов - поздравок!
В праздничный денёк,
Славный вечерок,
Мы сидим компашкой
Щёлкаем фисташки.
Запиваем их пивком,
За столом сидим рядком,
Вспоминаем сессию
И хохочем весело.
Мы студенты, мы братва,
Мы кричим себе: «Ура!»
Чтоб пошло веселье впрок -
Получаем поздравок!
Поздравляю с днем студента,
Образованный народ,
За различные моменты
Давно всех награда ждет.
Радуйтесь и веселитесь
Абсолютно не спеша –
Ведь представьте, что сегодня
Общая свобода хороша.
Конечно, вы отпразднуете шумно,
Родные, будьте лишь благоразумны –
У вас соседи есть, вы извинитесь дружно.
Привет вам, студенческий шумный отряд.
О годах учебы я вспомнить так рад.
Задорные песни, халявы призыв,
Да мир, полный шансов, дверей, перспектив.
Раскрыть свой талант может каждый из вас,
А как, я открою секрет вам сейчас:
Во всем слушать сердце, подскажет оно,
Опасности омут, что тянет на дно,
Короткую дорогу,
Реки надежный брод -
Успех в пути всегда найдет.