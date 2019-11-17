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Прикольные поздравления с днем студента 17 ноября: проза, открытки

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Прикольные поздравления с днем студента 17 ноября: проза, открытки
09:47 Сегодня Телеграф

День студента - именно тот день, когда можно забыть про пары и просто повеселится.

  • 1

    Желаем студентам собраться в общаге

    И справить веселье, но только без драки!

    Студенческий день - это повод простой

    Собраться компанией дружной, большой!

     

    Пусть каждый отправит один поздравок,

    И голубь доставит его на восток!

    А может на запад, на север, на юг,

    Ведь много студентов хороших вокруг!

  • 2

  • 3

    Для студента поздравок,

    Прочитай внимательно,

    Правды в нём почти мешок,

    Вникай обстоятельно.

     

    День студента - день разгульный,

    От зари и до зари,

    Побоку всем семинары -

    Ты гуляй, дружок, кути!

     

    Пиво пенное рекой,

    Вобла ей подружка,

    Клубы, бары, рестораны -

    На полную катушку!

  • 4

  • 5

    Припомним все: и милую общагу,

    И день студента - праздник мировой,

    Когда потратив деньги, как бумагу,

    Мы пили водку с паюсной икрой.

     

    На этажах и лестницах, повсюду,

    Нас грела настоящая любовь,

    Мы не учили, верили мы чуду,

    Что препод пожалеет вновь и вновь.

     

    Да здравствует студенческая жизнь!

    Веселая, без всяких тормозов,

    Так быстро пролетели эти годы,

    Но каждый снова встретиться готов.

     

    Я пью за вас, вы вечные студенты,

    За гордых рыцарей бумажных шпор,

    За яркие студенчества моменты,

    За каждый жаркий полуночный спор!

  • 6

  • 7

    На поле танки грохотали...

    Студенты в это время мирно спали,

    Проснулись и, о боже, что за ерунда,

    Сегодня оказалось День Студента.

     

    Веселые, красивые и умные студенты,

    Сегодня ставят на себе эксперименты.

    Кто больше выпьет из того ведра,

    О Господи, ну что за ерунда.

     

    Кто больше выпьет - это не предел,

    Теперь в общаге имущества раздел,

    Кто не успел до утра приползти на порог,

    Теперь на улице примет мой поздравок.

  • 8

  • 9

    Вот настал студентов день -

    Поздравлений всех не счесть!

    Пусть в шкафу лежит ремень -

    Нас ругать совсем не честь.

     

    Мы учились как могли,

    Старались сессии сдавать,

    И знаний ярки угли

    Готовы просто так раздать!

     

    Всего лишь день! Денек в году!

    Готовы мы балду гонять...

    Пойдем у всех на поводу:

    Отметим как, дадим вам знать!

  • 10

  • 11

    Веселый праздник - День Студента,

    В общаге всей переполох,

    И препод злой, как в знак презента

    Окажется не так уж плох:

    Преподнесет свой поздравок

    Шальным, веселым, молодым

    Отменит скучный свой урок.

    Отпразднуем, быть может, с ним?

  • 12

  • 13

    Ощущенье целостности,

    И объединенья

    Дарит День Студента всем.

    Всем, без исключения

     

    Кто в науке видит смысл,

    В жизни - свет ученья.

    А кому Евклида мысль -

    Мышления мученье.

     

    Всем я поздравок дарю

    И желаю счастья много.

    Вас, сокурсники, люблю!

    Все это близко мне и дорого.

  • 14

  • 15

    С днем студента! Хорошо быть молодым -

    Верить в лучшее и видеть перспективу.

    Тают неприятности, как дым,

    Бытие полно событий, креатива.

     

    Вперемежку и учеба, и любовь,

    Дружба, приключения, приколы,

    Пополняются ряды студентов вновь

    Теми, кто уже закончил школу.

     

    И восторг, и искренность в глазах,

    И огнем пылающее сердце.

    С пылкими словами на устах,

    Пересыпанными миндалем и перцем.

     

    Память эти годы не сотрет -

    Лучшее запомнится навечно:

    Циник, гений, лодырь, рифмоплет,

    И конечно же, ценитель женщин.

     

    Ловелас, повеса, хулиган,

    Путешественник, искатель приключений,

    Чуточку художник, бонвиван,

    Закусивший водочку печеньем.

     

    Одним словом - рядовой студент,

    Вгрызшийся в гранит своей науки

    Ненадолго - на один момент,

    Чтобы не сойти с ума от скуки.

  • 16

  • 17

    День студента отмечаем

    Друг от друга получаем

    И приколы, и поздравленья,

    К чаю - вкусное печенье.

     

    Будем же, друзья, дружны,

    Девушкам своим верны,

    Чтоб в студенческие годы,

    Меньше было непогоды.

     

    Чтобы мы не уставали,

    Чтоб на лекциях не спали,

    Сессию сдавали с срок,

    Для студентов - поздравок!

  • 18

  • 19

    В праздничный денёк,

    Славный вечерок,

    Мы сидим компашкой

    Щёлкаем фисташки.

     

    Запиваем их пивком,

    За столом сидим рядком,

    Вспоминаем сессию

    И хохочем весело.

     

    Мы студенты, мы братва,

    Мы кричим себе: «Ура!»

    Чтоб пошло веселье впрок -

    Получаем поздравок!

  • 20

  • 21

    Поздравляю с днем студента,

    Образованный народ,

    За различные моменты

    Давно всех награда ждет.

    Радуйтесь и веселитесь

    Абсолютно не спеша –

    Ведь представьте, что сегодня

    Общая свобода хороша.

    Конечно, вы отпразднуете шумно,

    Родные, будьте лишь благоразумны –

    У вас соседи есть, вы извинитесь дружно.

  • 22

  • 23

    Привет вам, студенческий шумный отряд.

    О годах учебы я вспомнить так рад.

    Задорные песни, халявы призыв,

    Да мир, полный шансов, дверей, перспектив.

    Раскрыть свой талант может каждый из вас,

    А как, я открою секрет вам сейчас:

    Во всем слушать сердце, подскажет оно,

    Опасности омут, что тянет на дно,

    Короткую дорогу,

    Реки надежный брод -

    Успех в пути всегда найдет.

День студента 2019: как отмечают в Украине, история и традиции праздника

День студента 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

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