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Красивые поздравления с днем рождения 17 ноября в стихах и открытках

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Красивые поздравления с днем рождения 17 ноября в стихах и открытках
07:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

  • 1

    Тебе желаю море счастья,

    Улыбок, солнца и тепла.

    Чтоб жизнь была еще прекрасней,

    Удача за руку вела!

     

    Пусть в доме будет только радость,

    Уют, достаток и покой.

    Друзья, родные будут рядом,

    Беда обходит стороной!

     

    Здоровья крепкого желаю

    И легких жизненных дорог.

    И пусть всегда, благословляя,

    Тебя хранит твой ангелок!

  • 2

  • 3

    С днем рождения поздравляю

    И желаю день за днем

    Быть счастливее и ярче,

    Словно солнце за окном.

     

    Пожелаю я здоровья,

    Много смеха и тепла,

    Чтоб родные были рядом

    И, конечно же, добра!

     

    Пусть деньжат будет побольше,

    Путешествий и любви.

    Чашу полную заботы,

    Мира, света, красоты!

  • 4

  • 5

    Пусть в жизни будет все, что нужно:

    Здоровье, мир, любовь и дружба.

    Не отвернется пусть успех,

    Удача любит больше всех.

     

    Пусть счастье будет настоящим,

    К мечте и радости манящем.

    И много-много светлых лет

    Без боли, горестей и бед!

  • 6

  • 7

    С днем рожденья поздравляю

    И от всей души желаю

    Радости, любви, успеха,

    Чтобы повод был для смеха!

     

    Пусть что хочется - случится,

    Ну а счастье - вечно длится,

    Если встретятся невзгоды -

    Пусть не сделают погоды!

     

    В доме пусть царит порядок,

    В кошельке будет достаток,

    Всего лучшего желаю

    И еще раз поздравляю!

  • 8

  • 9

    Поздравляем с днем рожденья!

    Желаем радостных мгновений.

    Побольше света и тепла,

    Улыбок, счастья и добра.

     

    Здоровья крепкого, везенья,

    Любви, удачи, настроенья.

    Больших побед на все года,

    Успеха в жизни навсегда.

  • 10

  • 11

    Пожелаю в день рожденья,

    Чтоб сбывались все мечты.

    Было чудным настроенье.

    Доброты и красоты.

    Чтоб свершались все желанья,

    Улыбались небеса,

    Оправдались ожиданья,

    И искрились чтоб глаза

    От любви, от счастья, смеха.

    Жизни долгой и чудес.

    А в работе лишь успеха,

    Чтоб подняться до небес.

    В кошельке купюр приятных,

    Отпуск длинный у морей.

    Перспектив невероятных,

    Гениальнейших идей!

  • 12

  • 13

    Тебе желаю в день рожденья

    Невероятного везенья,

    Любви, здоровья и успеха,

    Улыбок, искреннего смеха,

    Веселья, счастья без предела

    И бодрости души и тела!

    Заботы близких, уваженья

    И всех желаний исполненья!

  • 14

  • 15

    Счастья, радости, здоровья,

    Мира, нежности с любовью,

    Процветать и долго жить

    Я желаю от души!

     

    Всех чудес, что есть на свете,

    Доброты, тепла и света,

    Волшебства и вдохновения -

    Поздравляю с днём рождения!

  • 16

  • 17

    Желаю крепкого здоровья,

    Улыбок, преданных друзей,

    Финансов полные карманы

    И только добрых новостей.

     

    И пусть беда всегда обходит

    Тебя и дом твой стороной.

    А радость, молодость, веселье

    Останутся всегда с тобой!

     

    В этот день тебе желаю

    Море счастья и добра,

    Чтоб мечты всегда сбывались.

    С днем рождения тебя!

  • 18

  • 19

    Принимай поздравления с днем рождения!

    Огромной радости желаю, вдохновенья.

    Забудь про все обиды и ненастья,

    Достатка я желаю, много счастья.

    Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

    А в сердце чтобы не было печали.

    Встреч неожиданных и самых ярких,

    От близких чаще получать подарки.

    Крутейших планов, суперских идей,

    Реальных целей и удачных дней,

    Успехов в жизни, преданных друзей.

  • 20

  • 21

    Пусть все мечты исполнятся,

    Пусть все желанья сбудутся,

    Пусть радости запомнятся,

    А горести забудутся.

     

    Здоровье будет крепкое,

    В делах всегда согласие,

    Любовь навеки верная -

    Без ссор и разногласия.

     

    Зарплата только вовремя,

    Стабильная, высокая.

    Работа будет легкая

    И не совсем далекая.

     

    Пусть жизнь Вам дарит самые

    Прекрасные мгновения.

    Желаем только радости

    И счастья, с днем рождения!

  • 22

  • 23

    Поздравляю с днем рожденья!

    Денег, бодрости, веселья,

    Пусть удача будет рядом,

    Солнце греет теплым взглядом.

     

    И здоровье, и любовь

    Пусть идут всегда с тобой.

    Чтобы дом был полон смеха,

    Счастья, радости, успеха!

День студента 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

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