Красивые поздравления с днем рождения 17 ноября в стихах и открытках

1 Тебе желаю море счастья, Улыбок, солнца и тепла. Чтоб жизнь была еще прекрасней, Удача за руку вела! Пусть в доме будет только радость, Уют, достаток и покой. Друзья, родные будут рядом, Беда обходит стороной! Здоровья крепкого желаю И легких жизненных дорог. И пусть всегда, благословляя, Тебя хранит твой ангелок!

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3 С днем рождения поздравляю И желаю день за днем Быть счастливее и ярче, Словно солнце за окном. Пожелаю я здоровья, Много смеха и тепла, Чтоб родные были рядом И, конечно же, добра! Пусть деньжат будет побольше, Путешествий и любви. Чашу полную заботы, Мира, света, красоты!

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5 Пусть в жизни будет все, что нужно: Здоровье, мир, любовь и дружба. Не отвернется пусть успех, Удача любит больше всех. Пусть счастье будет настоящим, К мечте и радости манящем. И много-много светлых лет Без боли, горестей и бед!

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7 С днем рожденья поздравляю И от всей души желаю Радости, любви, успеха, Чтобы повод был для смеха! Пусть что хочется - случится, Ну а счастье - вечно длится, Если встретятся невзгоды - Пусть не сделают погоды! В доме пусть царит порядок, В кошельке будет достаток, Всего лучшего желаю И еще раз поздравляю!

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9 Поздравляем с днем рожденья! Желаем радостных мгновений. Побольше света и тепла, Улыбок, счастья и добра. Здоровья крепкого, везенья, Любви, удачи, настроенья. Больших побед на все года, Успеха в жизни навсегда.

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11 Пожелаю в день рожденья, Чтоб сбывались все мечты. Было чудным настроенье. Доброты и красоты. Чтоб свершались все желанья, Улыбались небеса, Оправдались ожиданья, И искрились чтоб глаза От любви, от счастья, смеха. Жизни долгой и чудес. А в работе лишь успеха, Чтоб подняться до небес. В кошельке купюр приятных, Отпуск длинный у морей. Перспектив невероятных, Гениальнейших идей!

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13 Тебе желаю в день рожденья Невероятного везенья, Любви, здоровья и успеха, Улыбок, искреннего смеха, Веселья, счастья без предела И бодрости души и тела! Заботы близких, уваженья И всех желаний исполненья!

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15 Счастья, радости, здоровья, Мира, нежности с любовью, Процветать и долго жить Я желаю от души! Всех чудес, что есть на свете, Доброты, тепла и света, Волшебства и вдохновения - Поздравляю с днём рождения!

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17 Желаю крепкого здоровья, Улыбок, преданных друзей, Финансов полные карманы И только добрых новостей. И пусть беда всегда обходит Тебя и дом твой стороной. А радость, молодость, веселье Останутся всегда с тобой! В этот день тебе желаю Море счастья и добра, Чтоб мечты всегда сбывались. С днем рождения тебя!

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19 Принимай поздравления с днем рождения! Огромной радости желаю, вдохновенья. Забудь про все обиды и ненастья, Достатка я желаю, много счастья. Радость и смех чтоб чаще в дом стучали, А в сердце чтобы не было печали. Встреч неожиданных и самых ярких, От близких чаще получать подарки. Крутейших планов, суперских идей, Реальных целей и удачных дней, Успехов в жизни, преданных друзей.

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21 Пусть все мечты исполнятся, Пусть все желанья сбудутся, Пусть радости запомнятся, А горести забудутся. Здоровье будет крепкое, В делах всегда согласие, Любовь навеки верная - Без ссор и разногласия. Зарплата только вовремя, Стабильная, высокая. Работа будет легкая И не совсем далекая. Пусть жизнь Вам дарит самые Прекрасные мгновения. Желаем только радости И счастья, с днем рождения!

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