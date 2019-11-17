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Красивые СМС-поздравления с Днем студента 2019: стихи и открытки

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Красивые СМС-поздравления с Днем студента 2019: стихи и открытки
12:31 Сегодня Телеграф

Международный день студентов – это повод объединения всех студентов независимо от страны, учебного заведения и факультета.

  • 1

    День студента - лучший праздник!

    Поздравляю всех-всех-всех.

    Ведь пора эта прекрасна,

    Впереди - вся жизнь, успех...

     

    Я желаю счастья, дружбы,

    Достижений и побед.

    Море знаний самых нужных

    И удач в зачетах всех!

  • 2

  • 3

    Студент грызет гранит науки,

    Студенту некогда скучать.

    То лекции, то рефераты,

    То нужно сессию сдавать.

     

    Но среди срезов и зачетов

    О праздниках не забывай

    В международный день студентов

    Ты веселись и отдыхай!

     

    Пора учебы скоротечна -

    Летят без устали года

    Но пусть останется навечно

    В душе прекрасная пора!

     

    Пора ошибок и волнения,

    Беспечности и простоты,

    Свободы, грез и вдохновения -

    Когда сбывались все мечты!

  • 4

  • 5

    Немало радостных моментов

    Пусть поджидает впереди,

    Ведь жизнь прекрасна у студентов,

    Лишь только ты вперед иди

     

    Навстречу знаниям чудесным

    И встречам с множеством друзей,

    И не теряй ты интереса

    На протяженьи жизни всей,

     

    Пусть будет много комплиментов,

    Уйдут проблемы, словно дым!

    С Международным днем студентов,

    С прекрасным праздником твоим!

  • 6

  • 7

    Сегодня праздник у студентов

    И много радостных моментов.

    Отметить весело желаю

    С чем я тебя и поздравляю.

     

    Ходить на пары и учиться,

    А иногда и веселиться.

    На семинарах отвечать,

    На лекциях не засыпать.

     

    Быть интересным, увлеченным,

    Всегда в учебу завлеченным.

    Разносторонне развиваться,

    Всех своих целей добиваться.

  • 8

  • 9

    Кто не чужд словам "стипуха",

    "пара", "сессия", "везуха",

    По ночам зовет "халяву",

    Сидя спать имеет навык,

    И выучивает крепко

    За ночь сотни две конспектов -

    Тот, конечно же, студент,

    Будущий интеллигент,

    Пусть пока и небогатый.

    С днем студентов вас, ребята!

  • 10

  • 11

    Бессонные ночи, рассеянный взгляд,

    Листы реферата из сумки торчат.

    Не глажены брюки, в руках шаурма,

    Экзамены скоро, на пары пора.

     

    Тяжелые будни - зачеты, конспекты,

    Анализ и синтез, фольклор, диалекты...

    Да здравствуют ужин, компьютер и лень

    В Международный студенческий день!

     

    Желаем борща, отбивной и картошки,

    Сметаны погуще, чтоб не падала ложка,

    Бесплатный WI-FI и огромную пиццу,

    И сон теплый, сладкий пусть ночью приснится!

     

    Желаем студентам легкой науки,

    Чтоб думали быстро, отвечали без муки,

    Характер и волю в себе воспитали,

    Стипендию в ЕВРО всегда получали!

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  • 13

    Поздравляем с Днем студента!

    Ох, вот жизнь... Как кинолента!

    Знаешь, в памяти твоей

    Дней таких, таких друзей

    Разве будет очень много?

    А ведь вдаль летит дорога.

    В эту пору наслаждайся,

    Оптимистом будь, влюбляйся!

    Круто очень веселись.

    Радуйся ты, а не злись.

    Умным будь, всему учись!

  • 14

  • 15

    Вау! Круто! День студента.

    В ожидании момента

    Весь студенческий народ,

    Не сдаёт с утра зачёт.

     

    Значит надо расслабляться,

    И веселья не пугаться,

    Пусть учёба отдохнёт,

    И студентов не найдёт.

     

    Всем студентам пожелаем

    Грызть гранит науки,

    И усердия во всём,

    И дипломы в руки!

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  • 17

    Ребята, нынче праздник ваш законный,

    Забросьте дальше книги и конспекты.

    Отпразднуйте как следует, по полной,

    Его - международный день студентов.

     

    Вы отдыхать умеете отлично,

    Так пусть же будет весело сейчас.

    А завтра на учебу, как обычно,

    И пусть все получается у вас!

  • 18

  • 19

    Пусть сегодня все экзамены сдаются на "отлично",

    О прогулах пусть забудет вас декан спросить.

    За зачет чтоб не пришлось семи потам пролиться

    Да заснувших в лекционке не успели б попалить.

    Речь сегодня при ответе пусть красивой будет,

    А осмысленности в ней не ищет педагог!

    Верные друзья да и отличнейшие люди,

    Окружают вас, как только выйдешь за порог!

    Классной жизни студенческой, веселой!

    Радостных каникул, долгих и больших!

    Удачных поисков работы и веселых выходных!

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