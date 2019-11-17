Красивые СМС-поздравления с Днем студента 2019: стихи и открытки

День студента - лучший праздник!
Поздравляю всех-всех-всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди - вся жизнь, успех...
Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых нужных
И удач в зачетах всех!
Студент грызет гранит науки,
Студенту некогда скучать.
То лекции, то рефераты,
То нужно сессию сдавать.
Но среди срезов и зачетов
О праздниках не забывай
В международный день студентов
Ты веселись и отдыхай!
Пора учебы скоротечна -
Летят без устали года
Но пусть останется навечно
В душе прекрасная пора!
Пора ошибок и волнения,
Беспечности и простоты,
Свободы, грез и вдохновения -
Когда сбывались все мечты!
Немало радостных моментов
Пусть поджидает впереди,
Ведь жизнь прекрасна у студентов,
Лишь только ты вперед иди
Навстречу знаниям чудесным
И встречам с множеством друзей,
И не теряй ты интереса
На протяженьи жизни всей,
Пусть будет много комплиментов,
Уйдут проблемы, словно дым!
С Международным днем студентов,
С прекрасным праздником твоим!
Сегодня праздник у студентов
И много радостных моментов.
Отметить весело желаю
С чем я тебя и поздравляю.
Ходить на пары и учиться,
А иногда и веселиться.
На семинарах отвечать,
На лекциях не засыпать.
Быть интересным, увлеченным,
Всегда в учебу завлеченным.
Разносторонне развиваться,
Всех своих целей добиваться.
Кто не чужд словам "стипуха",
"пара", "сессия", "везуха",
По ночам зовет "халяву",
Сидя спать имеет навык,
И выучивает крепко
За ночь сотни две конспектов -
Тот, конечно же, студент,
Будущий интеллигент,
Пусть пока и небогатый.
С днем студентов вас, ребята!
Бессонные ночи, рассеянный взгляд,
Листы реферата из сумки торчат.
Не глажены брюки, в руках шаурма,
Экзамены скоро, на пары пора.
Тяжелые будни - зачеты, конспекты,
Анализ и синтез, фольклор, диалекты...
Да здравствуют ужин, компьютер и лень
В Международный студенческий день!
Желаем борща, отбивной и картошки,
Сметаны погуще, чтоб не падала ложка,
Бесплатный WI-FI и огромную пиццу,
И сон теплый, сладкий пусть ночью приснится!
Желаем студентам легкой науки,
Чтоб думали быстро, отвечали без муки,
Характер и волю в себе воспитали,
Стипендию в ЕВРО всегда получали!
Поздравляем с Днем студента!
Ох, вот жизнь... Как кинолента!
Знаешь, в памяти твоей
Дней таких, таких друзей
Разве будет очень много?
А ведь вдаль летит дорога.
В эту пору наслаждайся,
Оптимистом будь, влюбляйся!
Круто очень веселись.
Радуйся ты, а не злись.
Умным будь, всему учись!
Вау! Круто! День студента.
В ожидании момента
Весь студенческий народ,
Не сдаёт с утра зачёт.
Значит надо расслабляться,
И веселья не пугаться,
Пусть учёба отдохнёт,
И студентов не найдёт.
Всем студентам пожелаем
Грызть гранит науки,
И усердия во всём,
И дипломы в руки!
Ребята, нынче праздник ваш законный,
Забросьте дальше книги и конспекты.
Отпразднуйте как следует, по полной,
Его - международный день студентов.
Вы отдыхать умеете отлично,
Так пусть же будет весело сейчас.
А завтра на учебу, как обычно,
И пусть все получается у вас!
Пусть сегодня все экзамены сдаются на "отлично",
О прогулах пусть забудет вас декан спросить.
За зачет чтоб не пришлось семи потам пролиться
Да заснувших в лекционке не успели б попалить.
Речь сегодня при ответе пусть красивой будет,
А осмысленности в ней не ищет педагог!
Верные друзья да и отличнейшие люди,
Окружают вас, как только выйдешь за порог!
Классной жизни студенческой, веселой!
Радостных каникул, долгих и больших!
Удачных поисков работы и веселых выходных!