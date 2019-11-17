Красивые СМС-поздравления с Днем студента 2019: стихи и открытки

1 День студента - лучший праздник! Поздравляю всех-всех-всех. Ведь пора эта прекрасна, Впереди - вся жизнь, успех... Я желаю счастья, дружбы, Достижений и побед. Море знаний самых нужных И удач в зачетах всех!

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3 Студент грызет гранит науки, Студенту некогда скучать. То лекции, то рефераты, То нужно сессию сдавать. Но среди срезов и зачетов О праздниках не забывай В международный день студентов Ты веселись и отдыхай! Пора учебы скоротечна - Летят без устали года Но пусть останется навечно В душе прекрасная пора! Пора ошибок и волнения, Беспечности и простоты, Свободы, грез и вдохновения - Когда сбывались все мечты!

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5 Немало радостных моментов Пусть поджидает впереди, Ведь жизнь прекрасна у студентов, Лишь только ты вперед иди Навстречу знаниям чудесным И встречам с множеством друзей, И не теряй ты интереса На протяженьи жизни всей, Пусть будет много комплиментов, Уйдут проблемы, словно дым! С Международным днем студентов, С прекрасным праздником твоим!

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7 Сегодня праздник у студентов И много радостных моментов. Отметить весело желаю С чем я тебя и поздравляю. Ходить на пары и учиться, А иногда и веселиться. На семинарах отвечать, На лекциях не засыпать. Быть интересным, увлеченным, Всегда в учебу завлеченным. Разносторонне развиваться, Всех своих целей добиваться.

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9 Кто не чужд словам "стипуха", "пара", "сессия", "везуха", По ночам зовет "халяву", Сидя спать имеет навык, И выучивает крепко За ночь сотни две конспектов - Тот, конечно же, студент, Будущий интеллигент, Пусть пока и небогатый. С днем студентов вас, ребята!

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11 Бессонные ночи, рассеянный взгляд, Листы реферата из сумки торчат. Не глажены брюки, в руках шаурма, Экзамены скоро, на пары пора. Тяжелые будни - зачеты, конспекты, Анализ и синтез, фольклор, диалекты... Да здравствуют ужин, компьютер и лень В Международный студенческий день! Желаем борща, отбивной и картошки, Сметаны погуще, чтоб не падала ложка, Бесплатный WI-FI и огромную пиццу, И сон теплый, сладкий пусть ночью приснится! Желаем студентам легкой науки, Чтоб думали быстро, отвечали без муки, Характер и волю в себе воспитали, Стипендию в ЕВРО всегда получали!

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13 Поздравляем с Днем студента! Ох, вот жизнь... Как кинолента! Знаешь, в памяти твоей Дней таких, таких друзей Разве будет очень много? А ведь вдаль летит дорога. В эту пору наслаждайся, Оптимистом будь, влюбляйся! Круто очень веселись. Радуйся ты, а не злись. Умным будь, всему учись!

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15 Вау! Круто! День студента. В ожидании момента Весь студенческий народ, Не сдаёт с утра зачёт. Значит надо расслабляться, И веселья не пугаться, Пусть учёба отдохнёт, И студентов не найдёт. Всем студентам пожелаем Грызть гранит науки, И усердия во всём, И дипломы в руки!

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17 Ребята, нынче праздник ваш законный, Забросьте дальше книги и конспекты. Отпразднуйте как следует, по полной, Его - международный день студентов. Вы отдыхать умеете отлично, Так пусть же будет весело сейчас. А завтра на учебу, как обычно, И пусть все получается у вас!

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