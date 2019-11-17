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Душевные поздравления с Днем студента 2019 в стихах и открытках

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Душевные поздравления с Днем студента 2019 в стихах и открытках
14:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Международный день студента отмечается ежегодно 17 ноября, начиная с 1946 года, в память о чешских студентах-патриотах.

  • 1

    День студента — лучший праздник!

    Поздравляю всех-всех-всех.

    Ведь пора эта прекрасна,

    Впереди — вся жизнь, успех...

    Я желаю счастья, дружбы,

    Достижений и побед.

    Море знаний самых нужных

    И удач в зачетах всех!

  • 2

  • 3

    Что студентке пожелать?

    Сессии легко сдавать,

    Никогда не унывать

     И зачеты получать.

     

    Быть уверенной в себе, 

    У доски — как на стрельбе.

    Чтобы на сердце позитив, 

    А в идеях — креатив.

  • 4

  • 5

    С Днем студента, дорогая, 

    Пожелаю я тебе,

    Чтобы все запоминала 

    На учебе без проблем,

     Знанья пусть на ум ложатся

    Просто, сами по себе, 

    И пускай тебе удастся

     Все, что хочется в судьбе.

  • 6

  • 7

    С Днем студента поздравляю

    И от всей души желаю,

    Чтоб хвосты стали короче,

    Чтоб длиннее были ночи.

    Преподы чтоб подобрели

    И оценками лишь грели,

    Чтобы знания прилетали —

    Сами в голову влезали.

    Сессию чтоб отменили

    И на отдых заменили.

    Чтоб стипендию подняли,

    Просто так ее давали.

    Будет все пускай легко,

    А проблемы — далеко!

  • 8

  • 9

    Пусть будет в жизни все отлично,

    Учеба будет на ура.

    Пускай везет на фронте личном.

    Студент, ни пуха ни пера!

    Забросьте конспекты и книжки закройте,

    Сегодня грешно над наукой корпеть,

    Скорей наряжайтесь, танцуйте и пойте,

    В студенческий день много надо успеть!

    Во всех дискотеках вам скидки сегодня,

    И клубы ночные сегодня вас ждут!

    Гуляй молодежь, только помни, что завтра,

    С утра снова надо идти в институт!

  • 10

  • 11

    Легких сессий и семестров,

    Интересных лекций вам.

    Быть в учебе как маэстро,

    Знать, что все вам по зубам!

     

    И учиться на "отлично",

    Помнить лучшие моменты,

    Вдаль смотреть оптимистично.

    Счастья в жизни! С Днем студента!

  • 12

  • 13

    Поздравляем вас, студенты!

    Золотые ваши руки,

    Мозг-компьютер,

    Нрав-искатель

    Помогали вам не раз.

    Ваша жизнь необычайна.

    Пусть непознанная тайна

    Станет книгою открытой

    В день, особенный для вас.

  • 14

  • 15

    Праздник молодежи, День студента,

    Он прекрасен, как ты ни крути.

    Завораживают многие моменты,

    Да и все веселье на пути.

    Резвые, активные ребята

    Аж искрятся настроением все.

    В таком возрасте все взрослые когда-то

    Отмечали этот яркий день.

    К сожалению, закончиться он должен,

    Рады мы, что это будет позже —

    Унеслась душа в веселья рощу!

  • 16

  • 17

    Поздравляю с Днем студента,

    Хочу тебе я пожелать,

    Чтоб доучился до доцента

    И сессии легко сдавать.

     

    Удачи и вагон успеха,

    Пятерок много пожелать.

    Побольше радости и смеха,

    И никогда не унывать!

  • 18

  • 19

    Каждого, кто был студентом,

    Или учится сейчас,

    С днем студентов поздравляем,

    Пыл в душе ваш не погас.

     

    В этот праздник самый лучший

    Всем желаем мы добра,

    Счастья и свершений разных,

    Веселиться всем пора!

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