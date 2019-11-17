Душевные поздравления с Днем студента 2019 в стихах и открытках

1 День студента — лучший праздник! Поздравляю всех-всех-всех. Ведь пора эта прекрасна, Впереди — вся жизнь, успех... Я желаю счастья, дружбы, Достижений и побед. Море знаний самых нужных И удач в зачетах всех!

2

3 Что студентке пожелать? Сессии легко сдавать, Никогда не унывать И зачеты получать. Быть уверенной в себе, У доски — как на стрельбе. Чтобы на сердце позитив, А в идеях — креатив.

4

5 С Днем студента, дорогая, Пожелаю я тебе, Чтобы все запоминала На учебе без проблем, Знанья пусть на ум ложатся Просто, сами по себе, И пускай тебе удастся Все, что хочется в судьбе.

6

7 С Днем студента поздравляю И от всей души желаю, Чтоб хвосты стали короче, Чтоб длиннее были ночи. Преподы чтоб подобрели И оценками лишь грели, Чтобы знания прилетали — Сами в голову влезали. Сессию чтоб отменили И на отдых заменили. Чтоб стипендию подняли, Просто так ее давали. Будет все пускай легко, А проблемы — далеко!

8

9 Пусть будет в жизни все отлично, Учеба будет на ура. Пускай везет на фронте личном. Студент, ни пуха ни пера! Забросьте конспекты и книжки закройте, Сегодня грешно над наукой корпеть, Скорей наряжайтесь, танцуйте и пойте, В студенческий день много надо успеть! Во всех дискотеках вам скидки сегодня, И клубы ночные сегодня вас ждут! Гуляй молодежь, только помни, что завтра, С утра снова надо идти в институт!

10

11 Легких сессий и семестров, Интересных лекций вам. Быть в учебе как маэстро, Знать, что все вам по зубам! И учиться на "отлично", Помнить лучшие моменты, Вдаль смотреть оптимистично. Счастья в жизни! С Днем студента!

12

13 Поздравляем вас, студенты! Золотые ваши руки, Мозг-компьютер, Нрав-искатель Помогали вам не раз. Ваша жизнь необычайна. Пусть непознанная тайна Станет книгою открытой В день, особенный для вас.

14

15 Праздник молодежи, День студента, Он прекрасен, как ты ни крути. Завораживают многие моменты, Да и все веселье на пути. Резвые, активные ребята Аж искрятся настроением все. В таком возрасте все взрослые когда-то Отмечали этот яркий день. К сожалению, закончиться он должен, Рады мы, что это будет позже — Унеслась душа в веселья рощу!

16

17 Поздравляю с Днем студента, Хочу тебе я пожелать, Чтоб доучился до доцента И сессии легко сдавать. Удачи и вагон успеха, Пятерок много пожелать. Побольше радости и смеха, И никогда не унывать!

18