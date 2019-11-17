Душевные поздравления с Днем студента 2019 в стихах и открытках

День студента — лучший праздник!
Поздравляю всех-всех-всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди — вся жизнь, успех...
Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых нужных
И удач в зачетах всех!
Что студентке пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенной в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.
С Днем студента, дорогая,
Пожелаю я тебе,
Чтобы все запоминала
На учебе без проблем,
Знанья пусть на ум ложатся
Просто, сами по себе,
И пускай тебе удастся
Все, что хочется в судьбе.
С Днем студента поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
Чтоб длиннее были ночи.
Преподы чтоб подобрели
И оценками лишь грели,
Чтобы знания прилетали —
Сами в голову влезали.
Сессию чтоб отменили
И на отдых заменили.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.
Будет все пускай легко,
А проблемы — далеко!
Пусть будет в жизни все отлично,
Учеба будет на ура.
Пускай везет на фронте личном.
Студент, ни пуха ни пера!
Забросьте конспекты и книжки закройте,
Сегодня грешно над наукой корпеть,
Скорей наряжайтесь, танцуйте и пойте,
В студенческий день много надо успеть!
Во всех дискотеках вам скидки сегодня,
И клубы ночные сегодня вас ждут!
Гуляй молодежь, только помни, что завтра,
С утра снова надо идти в институт!
Легких сессий и семестров,
Интересных лекций вам.
Быть в учебе как маэстро,
Знать, что все вам по зубам!
И учиться на "отлично",
Помнить лучшие моменты,
Вдаль смотреть оптимистично.
Счастья в жизни! С Днем студента!
Поздравляем вас, студенты!
Золотые ваши руки,
Мозг-компьютер,
Нрав-искатель
Помогали вам не раз.
Ваша жизнь необычайна.
Пусть непознанная тайна
Станет книгою открытой
В день, особенный для вас.
Праздник молодежи, День студента,
Он прекрасен, как ты ни крути.
Завораживают многие моменты,
Да и все веселье на пути.
Резвые, активные ребята
Аж искрятся настроением все.
В таком возрасте все взрослые когда-то
Отмечали этот яркий день.
К сожалению, закончиться он должен,
Рады мы, что это будет позже —
Унеслась душа в веселья рощу!
Поздравляю с Днем студента,
Хочу тебе я пожелать,
Чтоб доучился до доцента
И сессии легко сдавать.
Удачи и вагон успеха,
Пятерок много пожелать.
Побольше радости и смеха,
И никогда не унывать!
Каждого, кто был студентом,
Или учится сейчас,
С днем студентов поздравляем,
Пыл в душе ваш не погас.
В этот праздник самый лучший
Всем желаем мы добра,
Счастья и свершений разных,
Веселиться всем пора!