Поздравления с Днем студента 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки

Хай юність буде світлою,
Із мріями в душі,
З ентузіазмом й радістю
Ти по життю іди,
Студенте, привітаємо,
Хай в серці буде рай,
Навчайся з задоволенням,
І цілей досягай!
Вітаю з Міжнародним днем студентів і бажаю завжди бути на хвилі позитиву, постійно прагнути до нового успіху, ніколи не втрачати своїх можливостей і ніколи не шкодувати про свій вибір. Удачі і легких сесій!
Чудове свято день студента,
Вітаю щіро від душі,
Хай будуть радісні моменти,
Дні в універі хороші,
Не лають преподи суворі,
І ставлять заліки завжди,
Нехай весна буде на дворі,
Та в вашій молодій душі,
Нехай зіркові перспективи
Осяють шлях ваш непростий,
Щоб покоряючи науки,
Здобуть диплом свій золотий!
Коротких семестрів бажаю,
З днем студента вітаю!
Щоб гарні оцінки були,
Стипендію витягнути могли.
Щоб вчителі на зустріч йшли,
Якщо необхідно — допомогли.
Не гайте, студенти, час,
Святкуйте — сьогодні день для вас!
Вітаю з Міжнародним днем студентів, з покликанням юності і веселощів, великих прагнень і невгасимого ентузіазму. Бажаю весь час щось затівати, не втрачати своїх можливостей, не втрачати впевненості у своєму успіху і завжди досягати своїх кращих перемог.
Всесвітній день студента,
Святкують всі навколо.
Хай буде все гарненько,
Не знайте бід ніколи.
Гарненько ви навчайтесь,
І іспити здавайте.
Частіше посміхайтесь,
Про залік пам’ятайте.
Хай буде в вас навчання,
Легким, мов та хмаринка.
Хай буде заліковка,
Гарненька, як картинка.
Шановні студенти!
Є в житті особливо божевільний і цікавий час, пора студентства, коли відкриваються блискучі перспективи, захоплюють нові знайомства. Нехай кожен з вас повною ложкою сьорбне захват „хал явного” іспиту та веселощі студентських вечірок. З днем Студента, дорогі підкорювачі вершин науки!
Ну що, студент, зі святом! Приймай вітання та побажання легкого навчання і безтурботної юності. Нехай все тобі дається легко, із задоволенням, хай радує тебе кожен день, а не тільки день Студента! Нехай у твоєму житті всі дні будуть сонячними, наповненими радістю й успіхами. Бажаю вірних друзів, взаємного кохання і здоров'я!
Це час самий гарний, мабуть, у житті,
Тут всі до власної прямують мети,
Великі можливості бачать студенти,
Хтось мітить в пілоти, хтось — в президенти.
Не хочеться в день цей сидіти на парах,
Його святкувати потрібно яскраво,
Тож всіх з Днем студентів вітаємо щиро,
Бажаємо щастя, добробуту й миру!
У цей радісний день бажаю тобі добрих викладачів, терплячого коменданта в гуртожитку, вірних друзів, веселих подруг і грошей побільше! Юність прекрасна, коли вона сита! Тому бажаю тобі в день студента смачного частування, щирих веселощів і радості. І не проспи завтра вранці, тобі ще хвости здавати!
Цей час навколо всі шанують,
Несе він радість й позитив,
Бо в Міжнародний день студентів
Бажають щастя, перспектив.
Збуваються нехай бажання,
Гармонія панує у житті,
Студентам щирі всім вітання,
Хай сесії будуть прості.
Знання легкі хай линуть в голову,
Хай сесія обходить десятою дорогою.
Щоб весело всміхалося,
Ночами міцно спалося.
І в день студента увесь світ,
Вітає молодь, то наш майбутній цвіт.
Дороги в світ цікавої,
Безхмарної, яскравої.
Від сесії до сесії живуть студенти весело! А сьогодні є додатковий привід повеселитися - це свято, День студента. Ні пуху - ні пера на іспитах! Нехай заняття будуть проходити тільки в радість, а викладачі стануть вашими союзниками, і навіть друзями. І пам'ятайте - студентство - це прекрасна пора життя, коли все попереду, варто лише вибрати правильний шлях!