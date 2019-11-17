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Поздравления с Днем студента 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки

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Поздравления с Днем студента 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
17:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

День студента - это когда все учащиеся поздравляют друг друга с "профессиональным" днем и весело отмечают день.

  • 1

    Хай юність буде світлою,

    Із мріями в душі,

    З ентузіазмом й радістю

    Ти по життю іди,

    Студенте, привітаємо,

    Хай в серці буде рай,

    Навчайся з задоволенням,

    І цілей досягай!

  • 2

    Вітаю з Міжнародним днем студентів і бажаю завжди бути на хвилі позитиву, постійно прагнути до нового успіху, ніколи не втрачати своїх можливостей і ніколи не шкодувати про свій вибір. Удачі і легких сесій!

  • 3

    Чудове свято день студента,

    Вітаю щіро від душі,

    Хай будуть радісні моменти,

    Дні в універі хороші,

    Не лають преподи суворі,

    І ставлять заліки завжди,

    Нехай весна буде на дворі,

    Та в вашій молодій душі,

    Нехай зіркові перспективи

    Осяють шлях ваш непростий,

    Щоб покоряючи науки,

    Здобуть диплом свій золотий!

  • 4

    Коротких семестрів бажаю,

    З днем студента вітаю!

    Щоб гарні оцінки були,

    Стипендію витягнути могли.

    Щоб вчителі на зустріч йшли,

    Якщо необхідно — допомогли.

    Не гайте, студенти, час,

    Святкуйте — сьогодні день для вас!

  • 5

    Вітаю з Міжнародним днем студентів, з покликанням юності і веселощів, великих прагнень і невгасимого ентузіазму. Бажаю весь час щось затівати, не втрачати своїх можливостей, не втрачати впевненості у своєму успіху і завжди досягати своїх кращих перемог.

  • 6

    Всесвітній день студента,

    Святкують всі навколо.

    Хай буде все гарненько,

    Не знайте бід ніколи.

    Гарненько ви навчайтесь,

    І іспити здавайте.

    Частіше посміхайтесь,

    Про залік пам’ятайте.

    Хай буде в вас навчання,

    Легким, мов та хмаринка.

    Хай буде заліковка,

    Гарненька, як картинка.

  • 7

    Шановні студенти!

    Є в житті особливо божевільний і цікавий час, пора студентства, коли відкриваються блискучі перспективи, захоплюють нові знайомства. Нехай кожен з вас повною ложкою сьорбне захват „хал явного” іспиту та веселощі студентських вечірок. З днем Студента, дорогі підкорювачі вершин науки!

  • 8

    Ну що, студент, зі святом! Приймай вітання та побажання легкого навчання і безтурботної юності. Нехай все тобі дається легко, із задоволенням, хай радує тебе кожен день, а не тільки день Студента! Нехай у твоєму житті всі дні будуть сонячними, наповненими радістю й успіхами. Бажаю вірних друзів, взаємного кохання і здоров'я!

  • 9

    Це час самий гарний, мабуть, у житті,

    Тут всі до власної прямують мети,

    Великі можливості бачать студенти,

    Хтось мітить в пілоти, хтось — в президенти.

    Не хочеться в день цей сидіти на парах,

    Його святкувати потрібно яскраво,

    Тож всіх з Днем студентів вітаємо щиро,

    Бажаємо щастя, добробуту й миру!

  • 10

    У цей радісний день бажаю тобі добрих викладачів, терплячого коменданта в гуртожитку, вірних друзів, веселих подруг і грошей побільше! Юність прекрасна, коли вона сита! Тому бажаю тобі в день студента смачного частування, щирих веселощів і радості. І не проспи завтра вранці, тобі ще хвости здавати!

  • 11

    Цей час навколо всі шанують,

    Несе він радість й позитив,

    Бо в Міжнародний день студентів

    Бажають щастя, перспектив.

    Збуваються нехай бажання,

    Гармонія панує у житті,

    Студентам щирі всім вітання,

    Хай сесії будуть прості.

  • 12

    Знання легкі хай линуть в голову,

    Хай сесія обходить десятою дорогою.

    Щоб весело всміхалося,

    Ночами міцно спалося.

    І в день студента увесь світ,

    Вітає молодь, то наш майбутній цвіт.

    Дороги в світ цікавої,

    Безхмарної, яскравої.

  • 13

    Від сесії до сесії живуть студенти весело! А сьогодні є додатковий привід повеселитися - це свято, День студента. Ні пуху - ні пера на іспитах! Нехай заняття будуть проходити тільки в радість, а викладачі стануть вашими союзниками, і навіть друзями. І пам'ятайте - студентство - це прекрасна пора життя, коли все попереду, варто лише вибрати правильний шлях!

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