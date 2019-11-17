Поздравления с Днем студента 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки

1 Хай юність буде світлою, Із мріями в душі, З ентузіазмом й радістю Ти по життю іди, Студенте, привітаємо, Хай в серці буде рай, Навчайся з задоволенням, І цілей досягай!

2 Вітаю з Міжнародним днем студентів і бажаю завжди бути на хвилі позитиву, постійно прагнути до нового успіху, ніколи не втрачати своїх можливостей і ніколи не шкодувати про свій вибір. Удачі і легких сесій!

3 Чудове свято день студента, Вітаю щіро від душі, Хай будуть радісні моменти, Дні в універі хороші, Не лають преподи суворі, І ставлять заліки завжди, Нехай весна буде на дворі, Та в вашій молодій душі, Нехай зіркові перспективи Осяють шлях ваш непростий, Щоб покоряючи науки, Здобуть диплом свій золотий!

4 Коротких семестрів бажаю, З днем студента вітаю! Щоб гарні оцінки були, Стипендію витягнути могли. Щоб вчителі на зустріч йшли, Якщо необхідно — допомогли. Не гайте, студенти, час, Святкуйте — сьогодні день для вас!

5 Вітаю з Міжнародним днем студентів, з покликанням юності і веселощів, великих прагнень і невгасимого ентузіазму. Бажаю весь час щось затівати, не втрачати своїх можливостей, не втрачати впевненості у своєму успіху і завжди досягати своїх кращих перемог.

6 Всесвітній день студента, Святкують всі навколо. Хай буде все гарненько, Не знайте бід ніколи. Гарненько ви навчайтесь, І іспити здавайте. Частіше посміхайтесь, Про залік пам’ятайте. Хай буде в вас навчання, Легким, мов та хмаринка. Хай буде заліковка, Гарненька, як картинка.

7 Шановні студенти! Є в житті особливо божевільний і цікавий час, пора студентства, коли відкриваються блискучі перспективи, захоплюють нові знайомства. Нехай кожен з вас повною ложкою сьорбне захват „хал явного” іспиту та веселощі студентських вечірок. З днем Студента, дорогі підкорювачі вершин науки!

8 Ну що, студент, зі святом! Приймай вітання та побажання легкого навчання і безтурботної юності. Нехай все тобі дається легко, із задоволенням, хай радує тебе кожен день, а не тільки день Студента! Нехай у твоєму житті всі дні будуть сонячними, наповненими радістю й успіхами. Бажаю вірних друзів, взаємного кохання і здоров'я!

9 Це час самий гарний, мабуть, у житті, Тут всі до власної прямують мети, Великі можливості бачать студенти, Хтось мітить в пілоти, хтось — в президенти. Не хочеться в день цей сидіти на парах, Його святкувати потрібно яскраво, Тож всіх з Днем студентів вітаємо щиро, Бажаємо щастя, добробуту й миру!

10 У цей радісний день бажаю тобі добрих викладачів, терплячого коменданта в гуртожитку, вірних друзів, веселих подруг і грошей побільше! Юність прекрасна, коли вона сита! Тому бажаю тобі в день студента смачного частування, щирих веселощів і радості. І не проспи завтра вранці, тобі ще хвости здавати!

11 Цей час навколо всі шанують, Несе він радість й позитив, Бо в Міжнародний день студентів Бажають щастя, перспектив. Збуваються нехай бажання, Гармонія панує у житті, Студентам щирі всім вітання, Хай сесії будуть прості.

12 Знання легкі хай линуть в голову, Хай сесія обходить десятою дорогою. Щоб весело всміхалося, Ночами міцно спалося. І в день студента увесь світ, Вітає молодь, то наш майбутній цвіт. Дороги в світ цікавої, Безхмарної, яскравої.