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Классные поздравления с Днем студента 2019 в прозе и открытках

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Классные поздравления с Днем студента 2019 в прозе и открытках
21:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

День студента - это день веселых, дерзких, озорных и шумных слов, это день пьяных тостов, день шуток и приколов, петарды, фейерверки и бенгальские огни.

  • 1

    С Днем студента! Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник будет супервеселым и бесшабашным!

  • 2

    С самым весёлым, лёгким и молодым праздником - Днём студента поздравляем от всего сердца! Пусть все сессии сдаются легко и только на "отлично", пусть преподаватели будут благосклонными, пусть студенческая жизнь станет самой прекрасной и незабываемой порой жизни! Интересных знакомств, верных друзей, счастливой любви, большой стипендии и весёлых каникул!

  • 3

    Поздравляю тебя с веселым праздником – Днем студента! Пусть не покинет тебя трудолюбие и терпение! И пусть они тебе сегодня не понадобятся! Пусть этот день станет днем безудержного веселья! Пусть хватит тебе и сил, и денег танцевать до утра, есть и пить от пуза и смеяться до колик! И пусть все это никак не отразится на твоем здоровье!

  • 4

    С Днем студента поздравляю тебя, дружище, и желаю, чтобы Шара помогала тебе везде, где расставит силки хитроумный препод. Пусть халява станет на твою защиту против препода-самодура на экзамене. Пусть банальное везение не даст банальной жадности препода испортить твою молодую беззаботную жизнь!

  • 5

    Дружище, с Днем студента тебя! Студенческие годы – это важный период жизни, когда человек взрослеет, набирается ума и не совершает необдуманных поступков! Так забей сегодня на все эти слова и оторвись «по-взрослому»! Пусть этот день станет генератором незабываемых приключений и самым счастливым за все годы универа!

  • 6

    Студенческие годы – время, которое греет приятными воспоминаниями всю жизнь. Поздравляю с твоим праздником Днем студента! Желаю правильно распределять время, чтобы и на подготовку к экзаменам хватало, и на отдых. Пусть студенческая дружба сохранится на долгие годы. Желаю сохранить здоровье, найти любовь и достойную работу по специальности!

  • 7

    С Днем студента! В этот праздник я от души желаю вам не только побольше пятерок и зачетов, но и вдохновения, и большого аппетита на новые знания! Пусть учеба идет легко, пусть преподаватели будут друзьями, а друзья не дают списывать – ведь учиться самому и полезнее, и приятнее!

  • 8

    С Днем студента, студент! Учись хорошо, мечтай и живя сегодняшним прекрасным днем, всегда думай о том, что хорошего сделать для дня завтрашнего. Пусть исполняются твои желания, а удача и любовь станут самыми верными подругами! Пусть родные гордятся тобой, и пусть однажды о твоих талантах узнает весь мир!

  • 9

    Поздравляю вас с Днем студента, с этим, можно сказать, вашим первым профессиональным праздником, и желаю вам успешной учебы и замечательного настроения! Пусть студенческие годы летят легкой чередой, оставляя лишь хорошие воспоминания и приближая вас к мечтам, счастливой жизни и блестящей карьере!

  • 10

    Все думают, что студент хочет учиться. Это неверно... Студент хочет сдать сессию, а в ожидании следующей провести время весело и с удовольствием. Хотя есть преподаватели, которые об этом не догадываются. Пускай же каждый студент встретит наивного преподавателя, легкую сессию и много вечеринок!

  • 11

    Сегодня – День студента! Праздник праздником, однако будет справедливо прибавить к поздравлениям и серьезные слова… Дорогие студенты! Прежде всего, помните о том, что мы учимся не только в школе и прочих учебных заведениях, но и у самой жизни, и каждый день мы должны извлекать урок и аккуратно отбирать самые лучшие мгновения, чтобы всегда хранить их у сердца! Будьте счастливы, веселы и разумны!

  • 12

    Гранит науки на самом деле – сладкое пирожное, от которого невозможно оторваться, нужно лишь взглянуть на знания по-новому и чуть проявить к ним интерес! В День студента я желаю тебе всегда горячо интересоваться новым, не останавливаться перед трудностями и быть всегда очень успешным, удачливым и счастливым человеком!

  • 13

    В День студента студенчеству позволено немного вольности, а потому я желаю вам хорошо повеселиться сегодня и набраться сил, чтобы с новым рвением успешно учиться, становиться мудрее и сильнее! Пусть учеба дается вам легко, будет интересна, а студенческие годы всегда вспоминаются теплом и самыми добрыми словами! 

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