Самые лучшие поздравления с Днем рождения в стихах на 19 ноября

1

Порадуйте именинника в его день рождения не только подарками, но и красивыми поздравлениями в стихах, в которые включены самые теплые пожелания. При этом ваши слова не отнимут от праздника много времени, которое можно потратить на развлечения.

Пусть не только день рожденья,

Каждый день как праздник будет,

Счастье в щечку поцелует,

Навсегда тебя полюбит!

Пусть здоровье будет крепким,

Чтоб о нем не вспоминать,

Пусть всегда найдутся силы

Жить, творить, любить, мечтать!