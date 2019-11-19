Самые лучшие поздравления с Днем рождения в стихах на 19 ноября

Порадуйте именинника в его день рождения не только подарками, но и красивыми поздравлениями в стихах, в которые включены самые теплые пожелания. При этом ваши слова не отнимут от праздника много времени, которое можно потратить на развлечения.
Пусть не только день рожденья,
Каждый день как праздник будет,
Счастье в щечку поцелует,
Навсегда тебя полюбит!
Пусть здоровье будет крепким,
Чтоб о нем не вспоминать,
Пусть всегда найдутся силы
Жить, творить, любить, мечтать!
День рождения наступил,
Мы желаем много сил.
Счастья, радости, добра,
И душевного тепла.
Крепкого здоровья,
Жить всегда с любовью.
Мужества, терпения,
Удачи и везения.
Пусть мечты сбываются,
Проблемы разрешаются.
Достатка, вдохновения,
Любви и уважения.
Желаю счастья в день рождения,
Уюта в доме, процветания
И искромётного везения,
Чтобы сбывались все желания.
Любой мечты осуществления,
Улыбок в праздники и в будни,
Чтобы везло в любом стремлении
Все дни и каждую минуту!
Желаю жизненных картин,
Где радость, красота, блаженство.
Пусть каждый камень на пути
Ступенью станет к совершенству.
И пусть сопутствуют огни
Далеких звезд мечтам и целям.
Пусть дом уютный, как магнит,
Влечет достаток и веселье!
Пусть каждый день приносит смех,
Пусть дарит радость, наслаждение,
Но непременно лучше всех
Пусть будет каждый день рождения!
Летят часы, сменяются года,
Но в этот миг притормозит пусть время,
И пусть горит счастливая звезда,
Твой чудный освещая день рожденья.
Пусть всё, что загадаешь ты сейчас,
Исполнится, препятствий не встречая,
И будет в сердце радости запас,
И дома ждут всегда с горячим чаем.
К успеху пусть протянутся мосты,
Не будет в жизни зла и огорчений,
Согреется душа от доброты,
От трогательных, радостных мгновений!
Смеха, радости и счастья,
Море солнца и тепла!
Чтоб без бед и без ненастья
Жизнь твоя всегда была.
Чтоб удача и везенье
Охраняли твой порог,
Заполняло чтоб веселье
В доме каждый уголок!
Пожелаю тебе в день рождения,
Брать от жизни всё самое лучшее,
Чтобы пело всегда настроение,
И судьба была яркой, везучею.
Чтоб улыбками дни твои полнились,
Счастье в гости на чай заходило,
И мечты непременно исполнились,
И веселье твой дом захватило!
Чтоб в душе, как на поле ромашковом,
Было радостно, нежно, спокойно,
Каждый день стал бы лучше вчерашнего,
И успех накрывал, будто волны!
Тебе желаю в день рожденья
Любви до головокруженья,
Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Пусть сотни солнц тебе сияют,
Пусть искорки в глазах играют.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты!
Желаю крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты.
Пускай все беды и невзгоды
Твой дом обходят стороной,
А холода и непогоды
Не нарушают твой покой.
Твой день рожденья — это праздник,
Начало нового пути.
И в этот день, волшебный, ясный,
Желаю счастье обрести!
Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными — дела.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!
Пусть будет в жизни всё, как в сказке,
И каждый день Вам только радость принесет!
Любви, успеха, мудрости и ласки,
Здоровья, счастья, смеха без забот!
И исполнения всех до одного желаний,
И мира, радости, покоя и тепла.
Желаю жить с улыбкой, без разочарований,
Пусть солнце светит ярко-ярко Вам всегда!