Шикарные поздравления с Днем рождения любимой девушке

1 Чтобы праздник удался, а девушка была на седьмом небе от счастья, поздравление с днем рождения девушке должно быть оригинальным. Таким, чтобы запомнилось на всю жизнь. Именно незабываемые слова и поступки, а тем более - в наш самый главный день в году делают эту жизнь насыщенной и яркой, эмоциональной и имеющей смысл. С днем рождения поздравляю! Счастья искренне желаю, Доброты, любви, тепла, Жизнь была чтоб хороша. Чтобы были в ней веселье, Громкий смех и наслаждение, Много добрых новостей И, конечно же, гостей. Чтоб мечты и все желанья Исполнялись без труда. Что могу еще добавить? С днем рождения тебя!

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3 Хочу поздравить с днем рождения И в этот день Вам пожелать Любви, успеха, наслаждения, Чтоб никогда не унывать. Чтобы мечты всегда сбывались, Сияли радостью глаза. Чтобы проблемы разбегались, Судьба дарила чудеса.

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5 Поздравляю с днем рождения! Счастья, радости, добра, Мира, мудрости, успеха И домашнего тепла! Красоты, уюта, ласки, Слезы никогда не лить, Жить всё время словно в сказке И любимой всеми быть.

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7 Желаю просыпаться с настроеньем, С улыбкой вечерами засыпать. Пусть будут дни наполнены свеченьем, Желаю не болеть, не унывать. Достатка, пониманья, уваженья, Пусть в доме царствует божественный уют. Желаю счастья, искренне, душевно, Пусть в сердце нотки радости поют.

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9 Желаю быть всегда красивой, Сиять как яркая звезда, И, несомненно, быть счастливой Не вспоминая про года. Пусть в доме будет только радость, Печаль обходит стороной. Не приходилось, чтобы плакать, И в сердце был всегда покой. Работа пусть приносит пользу, Финансы льются пусть рекой, И исполняются желанья, Не только в день рожденья твой.

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11 С днем рожденья поздравляю И от всей души желаю: Жить на полную катушку, На Бали иметь «избушку», Получать всегда букеты, Поцелуи, комплименты, Быть веселой, быть счастливой, Ослепительно красивой, Быть, естественно, любимой, Как вода необходимой. Наливай вино до края. С днем рождения, родная!

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13 С днем рожденья поздравляя, От души желаем Вам Счастья, радости без края И улыбки на губах! Пусть Вас ценят, уважают. Пусть исполнятся мечты. И пусть в жизни Вам хватает Сил, терпения, любви!

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15 В день рожденья твоего Пожелать хочу всего: Долгих лет, поменьше бед. Счастья, радости букет. Самых преданных друзей, Полный дом всегда гостей, Океан большой любви, Чтоб сбывались все мечты. Пусть в душе твоей всегда Будет теплая весна, Грусть исчезнет навсегда. С днем рождения тебя!

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17 От всей души с любовью и теплом Хочу тебя поздравить с днем рождения! Желаю согревать улыбкой дом И быть всегда в хорошем настроении! Любви, добра, уюта и тепла! И пожелаю я тебе вдобавок, Чтоб ты всегда счастливою была, Здоровья крепкого и денежных прибавок!

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19 В день рождения желаем Только радостных хлопот. От души все поздравляем. Пусть во всех делах везет. Пусть в глазах лучится счастье От достигнутых побед. Пусть минуют все ненастья, А семья не знает бед!

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21 Поздравляем с днем рождения, Любви, здоровья и тепла, Всегда отличного настроения, Душа чтобы пела и цвела. Пускай невзгоды и ненастья — Тебя обходят стороной. Желаем море-море счастья, Быть всегда любимой, дорогой. И денег много чтобы было, Моталась только на моря. Свои невзгоды позабыла Любила, верила, жила!

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23 С днем рожденья поздравляю! Счастья, радости, добра. Я достатка Вам желаю, И семейного тепла. Пусть ангел вас всегда сопровождает, Как зеницу ока бережёт. От несчастья, бед оберегает, Никогда в обиду не даёт.

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25 С днем рождения поздравляю! От души я Вам желаю В жизни полного релакса, Без проблем и суеты. Пусть минуют все ненастья, Исполняются мечты. Пусть забот совсем не будет, Вы живите как в раю. Пусть все близкие, родные Дарят Вам любовь свою.

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