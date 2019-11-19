Шикарные поздравления с Днем рождения любимой девушке

Чтобы праздник удался, а девушка была на седьмом небе от счастья, поздравление с днем рождения девушке должно быть оригинальным. Таким, чтобы запомнилось на всю жизнь. Именно незабываемые слова и поступки, а тем более - в наш самый главный день в году делают эту жизнь насыщенной и яркой, эмоциональной и имеющей смысл.
С днем рождения поздравляю!
Счастья искренне желаю,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Что могу еще добавить?
С днем рождения тебя!
Хочу поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.
Поздравляю с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить всё время словно в сказке
И любимой всеми быть.
Желаю просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаю не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаю счастья, искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют.
Желаю быть всегда красивой,
Сиять как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой
Не вспоминая про года.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Не приходилось, чтобы плакать,
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой,
И исполняются желанья,
Не только в день рожденья твой.
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю:
Жить на полную катушку,
На Бали иметь «избушку»,
Получать всегда букеты,
Поцелуи, комплименты,
Быть веселой, быть счастливой,
Ослепительно красивой,
Быть, естественно, любимой,
Как вода необходимой.
Наливай вино до края.
С днем рождения, родная!
С днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!
В день рожденья твоего
Пожелать хочу всего:
Долгих лет, поменьше бед.
Счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда.
С днем рождения тебя!
От всей души с любовью и теплом
Хочу тебя поздравить с днем рождения!
Желаю согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
И пожелаю я тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!
В день рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души все поздравляем.
Пусть во всех делах везет.
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед.
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!
Поздравляем с днем рождения,
Любви, здоровья и тепла,
Всегда отличного настроения,
Душа чтобы пела и цвела.
Пускай невзгоды и ненастья —
Тебя обходят стороной.
Желаем море-море счастья,
Быть всегда любимой, дорогой.
И денег много чтобы было,
Моталась только на моря.
Свои невзгоды позабыла
Любила, верила, жила!
С днем рожденья поздравляю!
Счастья, радости, добра.
Я достатка Вам желаю,
И семейного тепла.
Пусть ангел вас всегда сопровождает,
Как зеницу ока бережёт.
От несчастья, бед оберегает,
Никогда в обиду не даёт.
С днем рождения поздравляю!
От души я Вам желаю
В жизни полного релакса,
Без проблем и суеты.
Пусть минуют все ненастья,
Исполняются мечты.
Пусть забот совсем не будет,
Вы живите как в раю.
Пусть все близкие, родные
Дарят Вам любовь свою.
В жизни важнее здоровье и счастье,
Чтоб не встречать на дороге ненастье,
Чтобы любимые рядом бывали,
А дома всегда, чтобы радости ждали.
Пусть красота не уходит с годами,
Мысли чтоб полнились вечно мечтами,
Жизнь удалась, а любовь на века,
Дорога по жизни была чтоб легка.
Что пожелать еще можно всегда,
Слез чтоб не знали глаза никогда,
Побольше каждый день везения,
Вас поздравляю с днем рождения!