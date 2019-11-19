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Шикарные поздравления с Днем рождения любимой девушке

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Шикарные поздравления с Днем рождения любимой девушке
13:24 Сегодня Телеграф

Поздравления с днем рождения девушке – это проявление особой любви и нежности, ведь эти юные особы – такие возвышенные, утонченные люди, сильные, но ранимые.

  • 1

    Чтобы праздник удался, а девушка была на седьмом небе от счастья, поздравление с днем рождения девушке должно быть оригинальным. Таким, чтобы запомнилось на всю жизнь. Именно незабываемые слова и поступки, а тем более - в наш самый главный день в году делают эту жизнь насыщенной и яркой, эмоциональной и имеющей смысл.

     

    С днем рождения поздравляю!

    Счастья искренне желаю,

    Доброты, любви, тепла,

    Жизнь была чтоб хороша.

     

    Чтобы были в ней веселье,

    Громкий смех и наслаждение,

    Много добрых новостей

    И, конечно же, гостей.

     

    Чтоб мечты и все желанья

    Исполнялись без труда.

    Что могу еще добавить?

    С днем рождения тебя!

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  • 3

    Хочу поздравить с днем рождения

    И в этот день Вам пожелать

    Любви, успеха, наслаждения,

    Чтоб никогда не унывать.

     

    Чтобы мечты всегда сбывались,

    Сияли радостью глаза.

    Чтобы проблемы разбегались,

    Судьба дарила чудеса.

  • 4

  • 5

    Поздравляю с днем рождения!

    Счастья, радости, добра,

    Мира, мудрости, успеха

    И домашнего тепла!

     

    Красоты, уюта, ласки,

    Слезы никогда не лить,

    Жить всё время словно в сказке

    И любимой всеми быть.

  • 6

  • 7

    Желаю просыпаться с настроеньем,

    С улыбкой вечерами засыпать.

    Пусть будут дни наполнены свеченьем,

    Желаю не болеть, не унывать.

     

    Достатка, пониманья, уваженья,

    Пусть в доме царствует божественный уют.

    Желаю счастья, искренне, душевно,

    Пусть в сердце нотки радости поют.

  • 8

  • 9

    Желаю быть всегда красивой,

    Сиять как яркая звезда,

    И, несомненно, быть счастливой

    Не вспоминая про года.

     

    Пусть в доме будет только радость,

    Печаль обходит стороной.

    Не приходилось, чтобы плакать,

    И в сердце был всегда покой.

     

    Работа пусть приносит пользу,

    Финансы льются пусть рекой,

    И исполняются желанья,

    Не только в день рожденья твой.

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    С днем рожденья поздравляю

    И от всей души желаю:

    Жить на полную катушку,

    На Бали иметь «избушку»,

    Получать всегда букеты,

    Поцелуи, комплименты,

    Быть веселой, быть счастливой,

    Ослепительно красивой,

    Быть, естественно, любимой,

    Как вода необходимой.

    Наливай вино до края.

    С днем рождения, родная!

  • 12

  • 13

    С днем рожденья поздравляя,

    От души желаем Вам

    Счастья, радости без края

    И улыбки на губах!

     

    Пусть Вас ценят, уважают.

    Пусть исполнятся мечты.

    И пусть в жизни Вам хватает

    Сил, терпения, любви!

  • 14

  • 15

    В день рожденья твоего

    Пожелать хочу всего:

    Долгих лет, поменьше бед.

    Счастья, радости букет.

     

    Самых преданных друзей,

    Полный дом всегда гостей,

    Океан большой любви,

    Чтоб сбывались все мечты.

     

    Пусть в душе твоей всегда

    Будет теплая весна,

    Грусть исчезнет навсегда.

    С днем рождения тебя!

  • 16

  • 17

    От всей души с любовью и теплом

    Хочу тебя поздравить с днем рождения!

    Желаю согревать улыбкой дом

    И быть всегда в хорошем настроении!

     

    Любви, добра, уюта и тепла!

    И пожелаю я тебе вдобавок,

    Чтоб ты всегда счастливою была,

    Здоровья крепкого и денежных прибавок!

  • 18

  • 19

    В день рождения желаем

    Только радостных хлопот.

    От души все поздравляем.

    Пусть во всех делах везет.

     

    Пусть в глазах лучится счастье

    От достигнутых побед.

    Пусть минуют все ненастья,

    А семья не знает бед!

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  • 21

    Поздравляем с днем рождения,

    Любви, здоровья и тепла,

    Всегда отличного настроения,

    Душа чтобы пела и цвела.

     

    Пускай невзгоды и ненастья —

    Тебя обходят стороной.

    Желаем море-море счастья,

    Быть всегда любимой, дорогой.

     

    И денег много чтобы было,

    Моталась только на моря.

    Свои невзгоды позабыла

    Любила, верила, жила!

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  • 23

    С днем рожденья поздравляю!

    Счастья, радости, добра.

    Я достатка Вам желаю,

    И семейного тепла.

     

    Пусть ангел вас всегда сопровождает,

    Как зеницу ока бережёт.

    От несчастья, бед оберегает,

    Никогда в обиду не даёт.

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  • 25

    С днем рождения поздравляю!

    От души я Вам желаю

    В жизни полного релакса,

    Без проблем и суеты.

    Пусть минуют все ненастья,

    Исполняются мечты.

    Пусть забот совсем не будет,

    Вы живите как в раю.

    Пусть все близкие, родные

    Дарят Вам любовь свою.

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    В жизни важнее здоровье и счастье,

    Чтоб не встречать на дороге ненастье,

    Чтобы любимые рядом бывали,

    А дома всегда, чтобы радости ждали.

     

    Пусть красота не уходит с годами,

    Мысли чтоб полнились вечно мечтами,

    Жизнь удалась, а любовь на века,

    Дорога по жизни была чтоб легка.

     

    Что пожелать еще можно всегда,

    Слез чтоб не знали глаза никогда,

    Побольше каждый день везения,

    Вас поздравляю с днем рождения!

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