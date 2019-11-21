Оригинальные короткие поздравления с Днем рождения на 21 ноября

1 Мы собрали только самые лучшие и самые красивые поздравления, которые помогут вам выразить все чувства, которые вы испытываете к имениннику! Желаю радоваться жизни И исполнять свои мечты. А мир пусть будет живописным — Таким, как только хочешь ты. Успеха, вечного везенья! Всего-всего! И с днем рожденья!

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3 Желаю чаще улыбаться, Смеяться, жизнью наслаждаться. Здоровья, счастья и тепла! И с днем рождения тебя!

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5 Пусть в жизни будет все отлично, Тепло, светло и гармонично, Здоровья твердого, успеха, Побольше радости и смеха!

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7 Будь счастливей всех на свете, Всех прекрасней на планете. Счастья, радости, добра! С днем рождения тебя!

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9 Пусть в жизни будет больше ярких красок, Приятных встреч, уютных вечеров. Пусть каждый день проходит не напрасно, А дарит, счастье, радость и любовь!

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11 Желаю много светлых дней, Надежных, преданных друзей, Достатка, счастья, вдохновения, Любви, удачи, настроения.

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13 С днем рождения! Силы и здоровья, Долгих лет, успеха и везения, Мирного, душевного покоя И мечты заветной исполнения!

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15 Позитива и добра, Пусть везет тебе всегда, Много денег, жить без бед, Долгих и счастливых лет!

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17 Верных друзей, тепла, пониманья, От близких людей — заботы, вниманья, Чтоб были достойными в жизни стремленья, И счастья огромного тебе. С днем рожденья!

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19 С днем рожденья поздравляю! Жить в достатке я желаю. Мира, счастья, доброты, Пусть исполнятся мечты.

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21 Я желаю в день рождения Счастья, радости, везения, Сил, здоровья и любви, Чтоб сбылись мечты твои.

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