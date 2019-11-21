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Оригинальные короткие поздравления с Днем рождения на 21 ноября

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Оригинальные короткие поздравления с Днем рождения на 21 ноября
09:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Длинное поздравление - это хорошо, но простое, короткое и запоминающееся поздравление - это еще лучше!

  • 1

    Мы собрали только самые лучшие и самые красивые поздравления, которые помогут вам выразить все чувства, которые вы испытываете к имениннику!

     

    Желаю радоваться жизни

    И исполнять свои мечты.

    А мир пусть будет живописным —

    Таким, как только хочешь ты.

    Успеха, вечного везенья!

    Всего-всего! И с днем рожденья!

  • 2

  • 3

    Желаю чаще улыбаться,

    Смеяться, жизнью наслаждаться.

    Здоровья, счастья и тепла!

    И с днем рождения тебя!

  • 4

  • 5

    Пусть в жизни будет все отлично,

    Тепло, светло и гармонично,

    Здоровья твердого, успеха,

    Побольше радости и смеха!

  • 6

  • 7

    Будь счастливей всех на свете,

    Всех прекрасней на планете.

    Счастья, радости, добра!

    С днем рождения тебя!

  • 8

  • 9

    Пусть в жизни будет больше ярких красок,

    Приятных встреч, уютных вечеров.

    Пусть каждый день проходит не напрасно,

    А дарит, счастье, радость и любовь!

  • 10

  • 11

    Желаю много светлых дней,

    Надежных, преданных друзей,

    Достатка, счастья, вдохновения,

    Любви, удачи, настроения.

  • 12

  • 13

    С днем рождения! Силы и здоровья,

    Долгих лет, успеха и везения,

    Мирного, душевного покоя

    И мечты заветной исполнения!

  • 14

  • 15

    Позитива и добра,

    Пусть везет тебе всегда,

    Много денег, жить без бед,

    Долгих и счастливых лет!

  • 16

  • 17

    Верных друзей, тепла, пониманья,

    От близких людей — заботы, вниманья,

    Чтоб были достойными в жизни стремленья,

    И счастья огромного тебе. С днем рожденья!

  • 18

  • 19

    С днем рожденья поздравляю!

    Жить в достатке я желаю.

    Мира, счастья, доброты,

    Пусть исполнятся мечты.

  • 20

  • 21

    Я желаю в день рождения

    Счастья, радости, везения,

    Сил, здоровья и любви,

    Чтоб сбылись мечты твои.

  • 22

  • 23

    Обалденного настроения,

    Романтичного вдохновения,

    Изумительного везения

    И веселого дня рождения!

Шикарные поздравления с Днем рождения любимой девушке

Роскошные поздравления с Днем рождения своими словами

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