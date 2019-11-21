Оригинальные короткие поздравления с Днем рождения на 21 ноября

Мы собрали только самые лучшие и самые красивые поздравления, которые помогут вам выразить все чувства, которые вы испытываете к имениннику!
Желаю радоваться жизни
И исполнять свои мечты.
А мир пусть будет живописным —
Таким, как только хочешь ты.
Успеха, вечного везенья!
Всего-всего! И с днем рожденья!
Желаю чаще улыбаться,
Смеяться, жизнью наслаждаться.
Здоровья, счастья и тепла!
И с днем рождения тебя!
Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично,
Здоровья твердого, успеха,
Побольше радости и смеха!
Будь счастливей всех на свете,
Всех прекрасней на планете.
Счастья, радости, добра!
С днем рождения тебя!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!
Желаю много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения.
С днем рождения! Силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!
Позитива и добра,
Пусть везет тебе всегда,
Много денег, жить без бед,
Долгих и счастливых лет!
Верных друзей, тепла, пониманья,
От близких людей — заботы, вниманья,
Чтоб были достойными в жизни стремленья,
И счастья огромного тебе. С днем рожденья!
С днем рожденья поздравляю!
Жить в достатке я желаю.
Мира, счастья, доброты,
Пусть исполнятся мечты.
Я желаю в день рождения
Счастья, радости, везения,
Сил, здоровья и любви,
Чтоб сбылись мечты твои.
Обалденного настроения,
Романтичного вдохновения,
Изумительного везения
И веселого дня рождения!