Очень красивые СМС поздравления с Днем рождения на 22 ноября

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Поздравления с днем рождения виновнику торжества принимают только раз в году, в отличие от дня ангела, который у некоторых счастливцев может повторяться чуть ли не каждый месяц. Как красиво, приятно, ярко и незабываемо поздравить именинника с днем рождения? Конечно же, отправить ей самые лучшие, трогательные, нежные и позитивные поздравления в день рождения!

С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!