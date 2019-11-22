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Очень красивые СМС поздравления с Днем рождения на 22 ноября

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Очень красивые СМС поздравления с Днем рождения на 22 ноября
09:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Самые нежные, добрые, позитивные и красивые поздравления с днем рождения.

  • 1

     Поздравления с днем рождения виновнику торжества принимают только раз в году, в отличие от дня ангела, который у некоторых счастливцев может повторяться чуть ли не каждый месяц. Как красиво, приятно, ярко и незабываемо поздравить именинника с днем рождения? Конечно же, отправить ей самые лучшие, трогательные, нежные и позитивные поздравления в день рождения!

     

    С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

  • 2

  • 3

    Пусть в жизни будет все, что нужно:

    Здоровье, мир, любовь и дружба.

    Не отвернется пусть успех,

    Удача любит больше всех.

     

    Пусть счастье будет настоящим,

    К мечте и радости манящем.

    И много-много светлых лет

    Без боли, горестей и бед!

  • 4

  • 5

    Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

  • 6

  • 7

    Поздравляем с днем рожденья!

    Желаем радостных мгновений.

    Побольше света и тепла,

    Улыбок, счастья и добра.

     

    Здоровья крепкого, везенья,

    Любви, удачи, настроенья.

    Больших побед на все года,

    Успеха в жизни навсегда.

  • 8

  • 9

    Поздравляю с днем рожденья!

    Денег, бодрости, веселья,

    Пусть удача будет рядом,

    Солнце греет теплым взглядом.

     

    И здоровье, и любовь

    Пусть идут всегда с тобой.

    Чтобы дом был полон смеха,

    Счастья, радости, успеха!

  • 10

  • 11

    Тебе желаю в день рожденья

    Невероятного везенья,

    Любви, здоровья и успеха,

    Улыбок, искреннего смеха,

    Веселья, счастья без предела

    И бодрости души и тела!

    Заботы близких, уваженья

    И всех желаний исполненья!

  • 12

  • 13

    Спешу поздравить с днем рожденья

    И пожелать от всей души

    Здоровья, счастья и везенья,

    Тепла, спокойствия внутри.

     

    Пусть каждый день приносит радость,

    Эмоции и доброту,

    Пусть путешествия подарят

    Мечты, добро и красоту.

  • 14

  • 15

    Счастья, радости, здоровья,

    Мира, нежности с любовью,

    Процветать и долго жить

    Я желаю от души!

     

    Всех чудес, что есть на свете,

    Доброты, тепла и света,

    Волшебства и вдохновения —

    Поздравляю с днём рождения!

  • 16

  • 17

    Поздравляю с днём рождения тебя! Желаю прекрасной и удивительной жизни, океан безумной любви, бесконечного счастливого времени, только крепкого здоровья и отличного настроения.

  • 18

  • 19

    Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

  • 20

  • 21

    Здоровья, сил, терпения,

    Желаний исполнения,

    Признанья, уважения,

    В карьере продвижения.

     

    В семье благополучия,

    Друзья чтоб были лучшие,

    Во всех делах порядка,

    Во всём всегда достатка!

Роскошные поздравления с Днем рождения своими словами

Оригинальные короткие поздравления с Днем рождения

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