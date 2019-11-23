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Шикарные поздравления с Днем рождения в прозе на 23 ноября

Смотрите фото (13)
Шикарные поздравления с Днем рождения в прозе на 23 ноября
08:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Этого праздника всегда ждут с нетерпением.

  • 1

    Поздравление с Днем Рождения, проза или стихи, должно быть искренним и красивым. Если вы пришли к человеку на День Рождения, значит, он вам не безразличен. Постарайтесь передать ему ваши чувства и эмоции, когда будете поздравлять. Поверьте, нет лучших слов, чем искренние, даже если звучать они будут не очень благозвучно.

     

    Поздравляю с днем рождения. Хочу пожелать каждый день находить своё счастье, а оно может быть как в простых мелочах, например, в улыбке любимого человека или в кружке вкусного чая, так и в больших свершениях жизни, например, в грандиозной поездке куда-то или в смене твоего имиджа. И неважно, чем именно ты надумаешь заниматься в этот год своей жизни, главное, чтобы тебя уверенно можно было считать счастливым человеком — от самых пяток до кончиков волос! Успехов, любви, творчества, уверенности, удачи и радости!

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  • 3

    Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

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  • 5

    Пускай счастье переполняет твое сердце и каждое мгновение приносит море радости, удачу и сотни приятных сюрпризов! Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью! Улыбайся, как можно чаще, купайся в любви и получай удовольствие от жизни!

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  • 7

    Прими сегодня наши самые душевные, добрые, искренние и сердечные пожелания здоровья, счастья, взаимной любви, благополучия и удачи. Пусть этот замечательный день станет поводом для радости твоих близких и родных людей. Живи ярко, пусть каждый день твоей судьбы будет наполнен положительными эмоциями, приключениями и смехом. Дерзай и добивайся, верь и мечтай. Пусть всё исполнится!

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  • 9

    Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.

  • 10

  • 11

    С днём твоего рождения! Я тебе желаю самых изысканных вкусов жизни, самых ярких ощущений, благовидных впечатлений, добрых помыслов и открытой дорожки к счастью. Пусть каждый день дышит по-особенному, принося удовольствие и приятные мелочи. Здоровья тебе, отрадного настроения и воплощения всех твоих целей и желаний.

  • 12

  • 13

    С днем рождения! Сегодня день исполнения всех твоих желаний и мечты. Желаю тебе самого лучшего настроения, солнечных улыбок от окружающих и ещё ярче улыбки на твоём лице. Хочу пожелать встречать самых лучших людей на твоём пути, и чтобы они всегда были рядом с тобой. Пусть в этот праздник произойдёт чудо, которого ты больше всего ждёшь.

  • 14

  • 15

    Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

  • 16

  • 17

    Пусть этот день рождения тебе принесет столько радости, сколько звезд на ночном небе. Пусть все твои мечты, даже самые невероятные, сбываются, а каждый день жизни будет наполнен счастливыми секундами, незабываемыми мгновениями и очень яркими впечатлениями.

  • 18

  • 19

    Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, неземного счастья, крепкой и страстной любви. Верных друзей тебе и незабываемых ощущений не только в этот день, а с каждым новым днем еще больше. Пусть во всех начинаниях тебе всегда сопутствует успех, а семейный очаг пусть всегда горит неугасаемым пламенем.

  • 20

  • 21

    Поздравляю с днем рождения! Желаю друзей, которым можно позвонить в любое время и услышать в ответ: «Сейчас приеду». Большой любви, от которой сносит крышу и хочется петь. Здоровья, которое позволяет гулять ночь напролет и утром с улыбкой выйти на работу. Счет в банке, который позволит осуществлять заветные желания. Гармонии в душе и ощущения, что каждый прожитый день является самым счастливым!

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  • 23

    С днем рождения! Желаем, чтобы на жизненном пути тебя всегда сопровождали успех, удача и везение, чтобы тебе всегда хватало сил, здоровья и терпения покорять все преграды. Пусть выбранный маршрут приведет тебя к любви, счастью и пониманию, по дороге не случается никаких невзгод, а над головой всегда светит солнце!

  • 24

  • 25

    Поздравляю с днем рождения! Желаю огромного всепоглощающего счастья! Широко распахнутых восторженных глаз. Чувств, которые наполняют теплом и радостью. Постоянного прогресса в делах, взлетов и достижений!

Оригинальные короткие поздравления с Днем рождения

Очень красивые СМС поздравления с Днем рождения

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