Шикарные поздравления с Днем рождения в прозе на 23 ноября

1 Поздравление с Днем Рождения, проза или стихи, должно быть искренним и красивым. Если вы пришли к человеку на День Рождения, значит, он вам не безразличен. Постарайтесь передать ему ваши чувства и эмоции, когда будете поздравлять. Поверьте, нет лучших слов, чем искренние, даже если звучать они будут не очень благозвучно. Поздравляю с днем рождения. Хочу пожелать каждый день находить своё счастье, а оно может быть как в простых мелочах, например, в улыбке любимого человека или в кружке вкусного чая, так и в больших свершениях жизни, например, в грандиозной поездке куда-то или в смене твоего имиджа. И неважно, чем именно ты надумаешь заниматься в этот год своей жизни, главное, чтобы тебя уверенно можно было считать счастливым человеком — от самых пяток до кончиков волос! Успехов, любви, творчества, уверенности, удачи и радости!

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3 Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

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5 Пускай счастье переполняет твое сердце и каждое мгновение приносит море радости, удачу и сотни приятных сюрпризов! Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью! Улыбайся, как можно чаще, купайся в любви и получай удовольствие от жизни!

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7 Прими сегодня наши самые душевные, добрые, искренние и сердечные пожелания здоровья, счастья, взаимной любви, благополучия и удачи. Пусть этот замечательный день станет поводом для радости твоих близких и родных людей. Живи ярко, пусть каждый день твоей судьбы будет наполнен положительными эмоциями, приключениями и смехом. Дерзай и добивайся, верь и мечтай. Пусть всё исполнится!

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9 Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.

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11 С днём твоего рождения! Я тебе желаю самых изысканных вкусов жизни, самых ярких ощущений, благовидных впечатлений, добрых помыслов и открытой дорожки к счастью. Пусть каждый день дышит по-особенному, принося удовольствие и приятные мелочи. Здоровья тебе, отрадного настроения и воплощения всех твоих целей и желаний.

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13 С днем рождения! Сегодня день исполнения всех твоих желаний и мечты. Желаю тебе самого лучшего настроения, солнечных улыбок от окружающих и ещё ярче улыбки на твоём лице. Хочу пожелать встречать самых лучших людей на твоём пути, и чтобы они всегда были рядом с тобой. Пусть в этот праздник произойдёт чудо, которого ты больше всего ждёшь.

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15 Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

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17 Пусть этот день рождения тебе принесет столько радости, сколько звезд на ночном небе. Пусть все твои мечты, даже самые невероятные, сбываются, а каждый день жизни будет наполнен счастливыми секундами, незабываемыми мгновениями и очень яркими впечатлениями.

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19 Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, неземного счастья, крепкой и страстной любви. Верных друзей тебе и незабываемых ощущений не только в этот день, а с каждым новым днем еще больше. Пусть во всех начинаниях тебе всегда сопутствует успех, а семейный очаг пусть всегда горит неугасаемым пламенем.

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21 Поздравляю с днем рождения! Желаю друзей, которым можно позвонить в любое время и услышать в ответ: «Сейчас приеду». Большой любви, от которой сносит крышу и хочется петь. Здоровья, которое позволяет гулять ночь напролет и утром с улыбкой выйти на работу. Счет в банке, который позволит осуществлять заветные желания. Гармонии в душе и ощущения, что каждый прожитый день является самым счастливым!

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23 С днем рождения! Желаем, чтобы на жизненном пути тебя всегда сопровождали успех, удача и везение, чтобы тебе всегда хватало сил, здоровья и терпения покорять все преграды. Пусть выбранный маршрут приведет тебя к любви, счастью и пониманию, по дороге не случается никаких невзгод, а над головой всегда светит солнце!

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