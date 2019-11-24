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Роскошные поздравления с Днем рождения на 24 ноября

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Роскошные поздравления с Днем рождения на 24 ноября
08:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Чего можно пожелать в день рождения? Оказывается много всего, причем обязательно хорошего, доброго и самого-самого!

  • 1

    На день рождения принято не только дарить подарок, но и что-нибудь желать имениннику. Хотя, нет, не что-нибудь, а наоборот ― желать надо только всего самого лучшего, того, что вы пожелали бы и себе.

     

    Яркого солнца, тепла и улыбок

    Тебе в день рожденья хочу пожелать!

    Свой жизненный путь пройти без ошибок,

    Почаще смеяться, побольше мечтать!

     

    Богатства, любви, вдохновения, мудрости,

    Прекрасных моментов желаю тебе,

    И пусть стороною обходят все трудности,

    Давая дорогу счастливой судьбе!

  • 2

  • 3

    С днем рождения тебя!

    Счастья, мира и добра.

    Чтоб сопутствовал успех,

    В доме был веселый смех.

     

    Чтоб друзья опорой были,

    А родные чтоб любили.

    Всё чтоб просто, без труда

    Получалось у тебя.

     

    Чтобы было настроение,

    Чтоб исчезли все смятения,

    Чтоб была всегда мечта.

    Поздравляем мы тебя!

  • 4

  • 5

    С днём рождения тебя поздравляю!

    Счастья большого сердечно желаю,

    Гармонии в доме, в душе — целый рай,

    Расслабляйся почаще и больше мечтай.

     

    Иди напролом с удачей на «ты»,

    Пусть серые будни не омрачат красоты.

    Твоя жизнь от добра расцветает цветами,

    Богатство сияет золотыми огнями.

     

    Желаю чудес, чтоб случались они.

    С улыбкой лучистой начинались все дни,

    Глаза не встречали ни беды, ни печали,

    И пусть здоровье твоё крепчает с годами.

  • 6

  • 7

    Что пожелать — здоровья, счастья?

    Ведь каждый хочет своего.

    Поменьше ссор, побольше страсти

    И чтоб всегда во всём везло.

     

    Квартиру или дом уютный,

    Чтоб был в семье всегда покой,

    Ждал на диване плед лоскутный,

    Чтоб с радостью идти домой.

     

    Приятных встреч, друзей надежных,

    По выходным — на шашлычок,

    Заданий и работ несложных,

    Чтоб наполнялся кошелек.

     

    Чтоб времени на всё хватало —

    И отдохнуть, и погулять.

    Походкой твердой без препятствий

    По жизни весело шагать!

  • 8

  • 9

    От всей души желаю счастья

    И много долгих светлых лет,

    Сил для борьбы с любой напастью,

    Побольше радостных побед.

     

    Желаю больше улыбаться,

    Года бегут вперед — и пусть:

    В душе — навеки восемнадцать,

    И сердце не затронет грусть.

  • 10

  • 11

    У тебя сегодня день рождения.

    Я хочу тебя поздравить с этим днем,

    Пожелать удачи и везения,

    И, конечно, радости во всём!

     

    Пусть исполнятся твои желания,

    И сбываются заветные мечты.

    Огорченья и печали позабудутся,

    Будет все, как только хочешь ты!

  • 12

  • 13

    Желаю в день рождения

    Улыбок, солнца и удачи.

    Пускай приходит вдохновение,

    Легко решаются задачи.

     

    Здоровья, радости и счастья,

    А также преданных друзей.

    Пусть обойдут тебя ненастья,

    Мечты сбываются скорей.

     

    На высшем уровне всегда

    Проходят пусть твои года.

    Успеха в жизни, ярких дней

    И сногсшибательных идей!

  • 14

  • 15

    С днем рождения поздравляю! Пожелать хочу тебе,

    Чтобы не было ненастья и беды в твоей судьбе.

    Пусть на сердце будет радость, а в душе — всегда светло,

    Все обиды позабылись, это было и прошло.

    Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет пусть уют,

    Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.

  • 16

  • 17

    Мы вам желаем счастья в меру,

    Не знать ни бед и ни хлопот.

    Чтоб словно мягким, теплым пледом

    Вас жизнь укрыла от забот.

     

    От жизни максимум берите,

    Ловите радость на лету,

    Улыбки чаще всем дарите

    И будет всё вам по плечу!

  • 18

  • 19

    Желаю бодрости в делах!

    Пусть дарит жизнь подарки

    Желаю искорки в глазах,

    Пусть будет праздник ярким!

     

    Пусть льется песня день за днем,

    Не знает сердце грусти,

    Весельем будет полон дом,

    А счастье не отпустит.

     

    Любви, здоровья и тепла,

    Удачи безграничной,

    Друзей хороших и добра.

    И сундучок наличных!

Шикарные поздравления с Днем рождения в прозе

Очень красивые СМС поздравления с Днем рождения

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