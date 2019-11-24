Роскошные поздравления с Днем рождения на 24 ноября

На день рождения принято не только дарить подарок, но и что-нибудь желать имениннику. Хотя, нет, не что-нибудь, а наоборот ― желать надо только всего самого лучшего, того, что вы пожелали бы и себе.
Яркого солнца, тепла и улыбок
Тебе в день рожденья хочу пожелать!
Свой жизненный путь пройти без ошибок,
Почаще смеяться, побольше мечтать!
Богатства, любви, вдохновения, мудрости,
Прекрасных моментов желаю тебе,
И пусть стороною обходят все трудности,
Давая дорогу счастливой судьбе!
С днем рождения тебя!
Счастья, мира и добра.
Чтоб сопутствовал успех,
В доме был веселый смех.
Чтоб друзья опорой были,
А родные чтоб любили.
Всё чтоб просто, без труда
Получалось у тебя.
Чтобы было настроение,
Чтоб исчезли все смятения,
Чтоб была всегда мечта.
Поздравляем мы тебя!
С днём рождения тебя поздравляю!
Счастья большого сердечно желаю,
Гармонии в доме, в душе — целый рай,
Расслабляйся почаще и больше мечтай.
Иди напролом с удачей на «ты»,
Пусть серые будни не омрачат красоты.
Твоя жизнь от добра расцветает цветами,
Богатство сияет золотыми огнями.
Желаю чудес, чтоб случались они.
С улыбкой лучистой начинались все дни,
Глаза не встречали ни беды, ни печали,
И пусть здоровье твоё крепчает с годами.
Что пожелать — здоровья, счастья?
Ведь каждый хочет своего.
Поменьше ссор, побольше страсти
И чтоб всегда во всём везло.
Квартиру или дом уютный,
Чтоб был в семье всегда покой,
Ждал на диване плед лоскутный,
Чтоб с радостью идти домой.
Приятных встреч, друзей надежных,
По выходным — на шашлычок,
Заданий и работ несложных,
Чтоб наполнялся кошелек.
Чтоб времени на всё хватало —
И отдохнуть, и погулять.
Походкой твердой без препятствий
По жизни весело шагать!
От всей души желаю счастья
И много долгих светлых лет,
Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.
Желаю больше улыбаться,
Года бегут вперед — и пусть:
В душе — навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть.
У тебя сегодня день рождения.
Я хочу тебя поздравить с этим днем,
Пожелать удачи и везения,
И, конечно, радости во всём!
Пусть исполнятся твои желания,
И сбываются заветные мечты.
Огорченья и печали позабудутся,
Будет все, как только хочешь ты!
Желаю в день рождения
Улыбок, солнца и удачи.
Пускай приходит вдохновение,
Легко решаются задачи.
Здоровья, радости и счастья,
А также преданных друзей.
Пусть обойдут тебя ненастья,
Мечты сбываются скорей.
На высшем уровне всегда
Проходят пусть твои года.
Успеха в жизни, ярких дней
И сногсшибательных идей!
С днем рождения поздравляю! Пожелать хочу тебе,
Чтобы не было ненастья и беды в твоей судьбе.
Пусть на сердце будет радость, а в душе — всегда светло,
Все обиды позабылись, это было и прошло.
Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет пусть уют,
Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.
Мы вам желаем счастья в меру,
Не знать ни бед и ни хлопот.
Чтоб словно мягким, теплым пледом
Вас жизнь укрыла от забот.
От жизни максимум берите,
Ловите радость на лету,
Улыбки чаще всем дарите
И будет всё вам по плечу!
Желаю бодрости в делах!
Пусть дарит жизнь подарки
Желаю искорки в глазах,
Пусть будет праздник ярким!
Пусть льется песня день за днем,
Не знает сердце грусти,
Весельем будет полон дом,
А счастье не отпустит.
Любви, здоровья и тепла,
Удачи безграничной,
Друзей хороших и добра.
И сундучок наличных!