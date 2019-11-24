Роскошные поздравления с Днем рождения на 24 ноября

1 На день рождения принято не только дарить подарок, но и что-нибудь желать имениннику. Хотя, нет, не что-нибудь, а наоборот ― желать надо только всего самого лучшего, того, что вы пожелали бы и себе. Яркого солнца, тепла и улыбок Тебе в день рожденья хочу пожелать! Свой жизненный путь пройти без ошибок, Почаще смеяться, побольше мечтать! Богатства, любви, вдохновения, мудрости, Прекрасных моментов желаю тебе, И пусть стороною обходят все трудности, Давая дорогу счастливой судьбе!

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3 С днем рождения тебя! Счастья, мира и добра. Чтоб сопутствовал успех, В доме был веселый смех. Чтоб друзья опорой были, А родные чтоб любили. Всё чтоб просто, без труда Получалось у тебя. Чтобы было настроение, Чтоб исчезли все смятения, Чтоб была всегда мечта. Поздравляем мы тебя!

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5 С днём рождения тебя поздравляю! Счастья большого сердечно желаю, Гармонии в доме, в душе — целый рай, Расслабляйся почаще и больше мечтай. Иди напролом с удачей на «ты», Пусть серые будни не омрачат красоты. Твоя жизнь от добра расцветает цветами, Богатство сияет золотыми огнями. Желаю чудес, чтоб случались они. С улыбкой лучистой начинались все дни, Глаза не встречали ни беды, ни печали, И пусть здоровье твоё крепчает с годами.

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7 Что пожелать — здоровья, счастья? Ведь каждый хочет своего. Поменьше ссор, побольше страсти И чтоб всегда во всём везло. Квартиру или дом уютный, Чтоб был в семье всегда покой, Ждал на диване плед лоскутный, Чтоб с радостью идти домой. Приятных встреч, друзей надежных, По выходным — на шашлычок, Заданий и работ несложных, Чтоб наполнялся кошелек. Чтоб времени на всё хватало — И отдохнуть, и погулять. Походкой твердой без препятствий По жизни весело шагать!

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9 От всей души желаю счастья И много долгих светлых лет, Сил для борьбы с любой напастью, Побольше радостных побед. Желаю больше улыбаться, Года бегут вперед — и пусть: В душе — навеки восемнадцать, И сердце не затронет грусть.

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11 У тебя сегодня день рождения. Я хочу тебя поздравить с этим днем, Пожелать удачи и везения, И, конечно, радости во всём! Пусть исполнятся твои желания, И сбываются заветные мечты. Огорченья и печали позабудутся, Будет все, как только хочешь ты!

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13 Желаю в день рождения Улыбок, солнца и удачи. Пускай приходит вдохновение, Легко решаются задачи. Здоровья, радости и счастья, А также преданных друзей. Пусть обойдут тебя ненастья, Мечты сбываются скорей. На высшем уровне всегда Проходят пусть твои года. Успеха в жизни, ярких дней И сногсшибательных идей!

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15 С днем рождения поздравляю! Пожелать хочу тебе, Чтобы не было ненастья и беды в твоей судьбе. Пусть на сердце будет радость, а в душе — всегда светло, Все обиды позабылись, это было и прошло. Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет пусть уют, Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.

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17 Мы вам желаем счастья в меру, Не знать ни бед и ни хлопот. Чтоб словно мягким, теплым пледом Вас жизнь укрыла от забот. От жизни максимум берите, Ловите радость на лету, Улыбки чаще всем дарите И будет всё вам по плечу!

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