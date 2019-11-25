Милые СМС поздравления с Днем рождения на 25 ноября

Выбирая классные смс поздравления с днём рождения, мы просматриваем десятки разных вариантов, но останавливаемся на наиболее подходящем. Для не очень близких людей и коллег и не близких друзей лучше использоваться традиционные пожелания, сложенные красиво в стихах. Весёлые, креативные и шуточные смс поздравления с днём рождения отлично подойдут для родственников и настоящих друзей.
С рождением тебя, с рожденьем.
Пусть сбудутся твои мечты
И пусть с огромным наслажденьем
Желаю тебе чтобы в день рожденья,
Обрел источник сил и вдохновения,
Не сожалел(а) ты никогда и ни о чем,
Чтоб любые проблемы были нипочем.
Поздравляю тебя с Днем рождения!
Пожелать хочу тебе так много:
И любви взаимной, и везения,
И добра, и счастья неземного!
Желаю, чтоб тебя накрыло:
Успехом, счастьем. Всем врагам на зло.
Судьба тебя чтобы всегда любила.
И чтобы крышу от таких везений не снесло!
Как бы с чувствами мне справиться?
Их сдержать могу насилу я:
С днем рождения, красавица!
Будь всегда такой же милою!
Желаем тебе не печалиться,
Радость в сердце всегда нести,
Никогда не болеть и не старится
На дальнейшем своем пути.
В этот утренний час пробужденья
В твоей жизни прибавится год.
Поздравляю тебя с днем рожденья,
И пусть молодость вечно живет.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
И цветут лишь улыбкой цветы.
Счастья в жизни тебе я желаю,
Пусть становятся явью мечты!
В этот утренний час пробужденья
В твоей жизни прибавится год.
Поздравляю тебя с днем рожденья,
И пусть молодость вечно живет.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
И цветут лишь улыбкой цветы.
Счастья в жизни тебе я желаю,
Пусть становятся явью мечты!
Чтоб всегда под счастливой звездою Вас судьба по дороге вела. В доме чтоб полноводной рекою Жизнь спокойно и мирно текла. Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, Стороною обходят ненастья, От души мы добра Вам желаем, Долгой жизни, здоровья и счастья!
Пусть будет Ваша жизнь полна Любви, добра и счастья, Пусть будет каждый новый день По-своему прекрасным! С днем рожденья!
Солнце наше лучистое, поздравляю тебя с днем рождения. Много любви, моря радости и улыбок, океан веселья, а также творчеких и материальных успехов! Спасибо тебе, что ты у нас такая есть!
С днем рожденья поздравляем, Здоровья, счастья Вам желаем, Успехов в творческом труде, Любви и радости в семье! Желаем жизни без тревог, Прогнать печали за порог, Желаем жить - не унывать И про друзей не забывать!