Милые СМС поздравления с Днем рождения на 25 ноября

1 Выбирая классные смс поздравления с днём рождения, мы просматриваем десятки разных вариантов, но останавливаемся на наиболее подходящем. Для не очень близких людей и коллег и не близких друзей лучше использоваться традиционные пожелания, сложенные красиво в стихах. Весёлые, креативные и шуточные смс поздравления с днём рождения отлично подойдут для родственников и настоящих друзей. С рождением тебя, с рожденьем. Пусть сбудутся твои мечты И пусть с огромным наслажденьем

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3 Желаю тебе чтобы в день рожденья, Обрел источник сил и вдохновения, Не сожалел(а) ты никогда и ни о чем, Чтоб любые проблемы были нипочем.

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5 Поздравляю тебя с Днем рождения! Пожелать хочу тебе так много: И любви взаимной, и везения, И добра, и счастья неземного!

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7 Желаю, чтоб тебя накрыло: Успехом, счастьем. Всем врагам на зло. Судьба тебя чтобы всегда любила. И чтобы крышу от таких везений не снесло!

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9 Как бы с чувствами мне справиться? Их сдержать могу насилу я: С днем рождения, красавица! Будь всегда такой же милою!

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11 Желаем тебе не печалиться, Радость в сердце всегда нести, Никогда не болеть и не старится На дальнейшем своем пути.

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13 В этот утренний час пробужденья В твоей жизни прибавится год. Поздравляю тебя с днем рожденья, И пусть молодость вечно живет. Пусть глаза твои счастьем сияют, И цветут лишь улыбкой цветы. Счастья в жизни тебе я желаю, Пусть становятся явью мечты!

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15 В этот утренний час пробужденья В твоей жизни прибавится год. Поздравляю тебя с днем рожденья, И пусть молодость вечно живет. Пусть глаза твои счастьем сияют, И цветут лишь улыбкой цветы. Счастья в жизни тебе я желаю, Пусть становятся явью мечты!

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17 Чтоб всегда под счастливой звездою Вас судьба по дороге вела. В доме чтоб полноводной рекою Жизнь спокойно и мирно текла. Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, Стороною обходят ненастья, От души мы добра Вам желаем, Долгой жизни, здоровья и счастья!

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19 Пусть будет Ваша жизнь полна Любви, добра и счастья, Пусть будет каждый новый день По-своему прекрасным! С днем рожденья!

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21 Солнце наше лучистое, поздравляю тебя с днем рождения. Много любви, моря радости и улыбок, океан веселья, а также творчеких и материальных успехов! Спасибо тебе, что ты у нас такая есть!

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