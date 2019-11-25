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Милые СМС поздравления с Днем рождения на 25 ноября

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Милые СМС поздравления с Днем рождения на 25 ноября
10:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Именинник в день рождения заслуживает лучших и трогательных слов!

  • 1

    Выбирая классные смс поздравления с днём рождения, мы просматриваем десятки разных вариантов, но останавливаемся на наиболее подходящем. Для не очень близких людей и коллег и не близких друзей лучше использоваться традиционные пожелания, сложенные красиво в стихах. Весёлые, креативные и шуточные смс поздравления с днём рождения отлично подойдут для родственников и настоящих друзей.

     

    С рождением тебя, с рожденьем.

    Пусть сбудутся твои мечты

    И пусть с огромным наслажденьем

  • 2

  • 3

    Желаю тебе чтобы в день рожденья,

    Обрел источник сил и вдохновения,

    Не сожалел(а) ты никогда и ни о чем,

    Чтоб любые проблемы были нипочем.

  • 4

  • 5

    Поздравляю тебя с Днем рождения!

    Пожелать хочу тебе так много:

    И любви взаимной, и везения,

    И добра, и счастья неземного!

  • 6

  • 7

    Желаю, чтоб тебя накрыло:

    Успехом, счастьем. Всем врагам на зло.

    Судьба тебя чтобы всегда любила.

    И чтобы крышу от таких везений не снесло!

  • 8

  • 9

    Как бы с чувствами мне справиться?

    Их сдержать могу насилу я:

    С днем рождения, красавица!

    Будь всегда такой же милою!

  • 10

  • 11

    Желаем тебе не печалиться,

    Радость в сердце всегда нести,

    Никогда не болеть и не старится

    На дальнейшем своем пути.

  • 12

  • 13

    В этот утренний час пробужденья

    В твоей жизни прибавится год.

    Поздравляю тебя с днем рожденья,

    И пусть молодость вечно живет.

     

    Пусть глаза твои счастьем сияют,

    И цветут лишь улыбкой цветы.

    Счастья в жизни тебе я желаю,

    Пусть становятся явью мечты!

  • 14

  • 15

    В этот утренний час пробужденья

    В твоей жизни прибавится год.

    Поздравляю тебя с днем рожденья,

    И пусть молодость вечно живет.

    Пусть глаза твои счастьем сияют,

    И цветут лишь улыбкой цветы.

    Счастья в жизни тебе я желаю,

    Пусть становятся явью мечты!

  • 16

  • 17

    Чтоб всегда под счастливой звездою Вас судьба по дороге вела. В доме чтоб полноводной рекою Жизнь спокойно и мирно текла. Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, Стороною обходят ненастья, От души мы добра Вам желаем, Долгой жизни, здоровья и счастья!

  • 18

  • 19

    Пусть будет Ваша жизнь полна Любви, добра и счастья, Пусть будет каждый новый день По-своему прекрасным! С днем рожденья!

  • 20

  • 21

    Солнце наше лучистое, поздравляю тебя с днем рождения. Много любви, моря радости и улыбок, океан веселья, а также творчеких и материальных успехов! Спасибо тебе, что ты у нас такая есть!

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  • 23

    С днем рожденья поздравляем, Здоровья, счастья Вам желаем, Успехов в творческом труде, Любви и радости в семье! Желаем жизни без тревог, Прогнать печали за порог, Желаем жить - не унывать И про друзей не забывать!

     

Роскошные поздравления с Днем рождения

Самые лучшие поздравления с Днем рождения мужчине

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