Скачать
Среда, 27.11.2019
Итоги дня 26 ноября: Зеленский в Эстонии и Сенцов в Европарламенте
Итоги дня 26 ноября: Зеленский в Эстонии и Сенцов в Европарламенте
Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом
Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом
Манчестер Сити - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Манчестер Сити - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
27 ноября - приметы и обряды в день Филиппа
27 ноября - приметы и обряды в день Филиппа

Оригинальные поздравления с Днем рождения на 27 ноября

Смотрите фото (12)
Оригинальные поздравления с Днем рождения на 27 ноября
08:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Нет ничего более неприятного, чем исключительно формальный подход к делу. По-этому оригинальные поздравления - самый лучший вариант.

  • 1

    День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми, оригинальными словами.

     

    В преданье старом говорится:

    Когда родился человек —

    Звезда на небе загорится,

    Чтобы светить ему на век.

    Так пусть она тебе сияет

    По крайней мере лет до ста,

    И счастье дом твой охраняет

    И радость будет в нём всегда.

    Пусть будет в жизни всё прекрасно,

    Без горя и невзгод,

    Пусть будет всё светло и ясно

    На много-много лет вперёд!

  • 2

  • 3

    Желаю радости всегда

    И настроенья бодрого,

    Не знать печали никогда

    И в жизни всего доброго.

    Никогда не унывать,

    Не видеть огорчения,

    И дни с улыбкой начинать,

    Как в этот День Рождения!

  • 4

  • 5

    Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,

    Беда и печаль на пути не встречалась,

    Огромного счастья, отличных друзей,

    Здоровья желаем и радостных дней!

    Что задумано пусть исполнится,

    Всё хорошее пусть запомнится,

    Пусть глаза твои счастьем светятся,

    Люди добрые в жизни встретятся,

    Пусть здоровье будет до старости,

    Мы желаем тебе только радости!

  • 6

  • 7

    С днём рожденья тебя поздравляю.

    Веселись в этот день, не грусти.

    Много счастья тебе я желаю,

    А особенно счастья в любви!

  • 8

  • 9

    Желаю счастья целый ворох,

    Улыбок радостных букет,

    Друзей надёжных и весёлых,

    Счастливой жизни целый век!

  • 10

  • 11

    С днем рождения

    Вас сегодня поздравляя,

    Мы пожелать хотим Вам от души

    Чтоб много лет

    Еще прожить не уставая,

    Чтоб эти годы были хороши.

    Желаем множества удач,

    Желаем молодости вечной,

    Пусть все исполнятся мечты

    И счастье будет бесконечным!

  • 12

  • 13

    Давным-давно известно утвержденье,

    Что если кто родился, то всегда,

    В начале ночи, в день его рожденья,

    Hа небе загорается звезда.

    Так пусть твоя звезда не угасает

    И в этот день ещё светлей горит,

    Твой славный путь всё ярче освещая

    И жизнь твою ничто не омрачит!

  • 14

  • 15

    Пусть ваша жизнь не знает холода,

    Как ясный день, как сад в цвету.

    Пусть будет сердце вечно молодо,

    Добром встречая доброту!

    Пусть в жизни ждут тебя лишь тёплые слова,

    Пусть сердце никогда от боли не заплачет,

    И пусть твоя кружится голова

    От счастья, от любви и от удачи!

  • 16

  • 17

    Пусть Ваша любовь не сдается годам,

    Пусть счастье, удача сопутствуют Вам.

    Поздравления в день рождения

    Пусть счастья будут полные ладони,

    Пусть вечно будет на душе весна,

    Пусть жизнь несётся как лихие кони

    И беды в дом ваш не приходят никогда!

    Пусть День Рождения приносит

    Надежду, веру и успех,

    Пускай приходит праздник в гости

    И будут радость, шутки, смех!

     

    Пускай прибудет этим днем

    Добра, тепла, любви и мира!

    Пусть столько счастья будет в нём,

    Чтобы на целый год хватило!

  • 18

  • 19

    Всегда и грустно, и приятно

    Свой день рожденья отмечать:

    Уходят годы безвозвратно,

    Их только успевай считать.

    Но время, будто бы теченье,

    Ничто не в силах удержать.

    Тебе сегодня в день рожденья

    Хотим мы счастья пожелать,

    Удачи, радости, успеха,

    Здоровой быть, беды не знать,

    Преграды в жизни и помехи

    Легко и быстро устранять,

    Побольше смеха, меньше грусти —

    И никогда не унывать.

    Желаем Вам:

    В работе — скорости,

    В здоровье — бодрости,

    В счастье — вечности,

    В жизни — бесконечности.

    От солнца — тепла,

    От людей — добра,

    От мужа — нежности,

    От друзей — любви и верности.

Милые СМС поздравления с Днем рождения

Самые красивые и нежные поздравления с днем рождения

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, 27 ноября, Пожелание, Поздравления с Днем рождения, Проза, Поздравления в смс, Поздравления в картинках, Смс поздравления с Днем Рождения, Праздник Дня Рождения, Поздравления с днем рождения в прозе, Поздравления с днем рождения в смс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 1:1 Шахтер: события матча (Видео)
02 Каши и крупы для женского здоровья
03 Глава СНБО о "нормандском саммите": Мир нужен не только Украине, но и Европе
04 Посол ЕС о расследованиях против Порошенко: Никто не может быть выше закона
05 "То это опасно, то в Украине недостаточно вакцин": Гончарук развеял популярные мифы о прививках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики 12 раз нарушили &quot;тишину&quot;
На Донбассе боевики 12 раз нарушили "тишину"
Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
В США перекрывали Белый дом и эвакуировали Конгресс
В США перекрывали Белый дом и эвакуировали Конгресс
Рецепт дня: фаршированные шампиньоны запеченные в духовке
Рецепт дня: фаршированные шампиньоны запеченные в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь