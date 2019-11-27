Оригинальные поздравления с Днем рождения на 27 ноября

1 День рождения — праздник, когда именинник находится в самом центре внимания, радуется подаркам, пожеланиям и сюрпризам. Сделай близкого человека счастливым — поздравь его самыми теплыми, оригинальными словами. В преданье старом говорится: Когда родился человек — Звезда на небе загорится, Чтобы светить ему на век. Так пусть она тебе сияет По крайней мере лет до ста, И счастье дом твой охраняет И радость будет в нём всегда. Пусть будет в жизни всё прекрасно, Без горя и невзгод, Пусть будет всё светло и ясно На много-много лет вперёд!

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3 Желаю радости всегда И настроенья бодрого, Не знать печали никогда И в жизни всего доброго. Никогда не унывать, Не видеть огорчения, И дни с улыбкой начинать, Как в этот День Рождения!

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5 Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, Беда и печаль на пути не встречалась, Огромного счастья, отличных друзей, Здоровья желаем и радостных дней! Что задумано пусть исполнится, Всё хорошее пусть запомнится, Пусть глаза твои счастьем светятся, Люди добрые в жизни встретятся, Пусть здоровье будет до старости, Мы желаем тебе только радости!

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7 С днём рожденья тебя поздравляю. Веселись в этот день, не грусти. Много счастья тебе я желаю, А особенно счастья в любви!

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9 Желаю счастья целый ворох, Улыбок радостных букет, Друзей надёжных и весёлых, Счастливой жизни целый век!

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11 С днем рождения Вас сегодня поздравляя, Мы пожелать хотим Вам от души Чтоб много лет Еще прожить не уставая, Чтоб эти годы были хороши. Желаем множества удач, Желаем молодости вечной, Пусть все исполнятся мечты И счастье будет бесконечным!

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13 Давным-давно известно утвержденье, Что если кто родился, то всегда, В начале ночи, в день его рожденья, Hа небе загорается звезда. Так пусть твоя звезда не угасает И в этот день ещё светлей горит, Твой славный путь всё ярче освещая И жизнь твою ничто не омрачит!

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15 Пусть ваша жизнь не знает холода, Как ясный день, как сад в цвету. Пусть будет сердце вечно молодо, Добром встречая доброту! Пусть в жизни ждут тебя лишь тёплые слова, Пусть сердце никогда от боли не заплачет, И пусть твоя кружится голова От счастья, от любви и от удачи!

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17 Пусть Ваша любовь не сдается годам, Пусть счастье, удача сопутствуют Вам. Поздравления в день рождения Пусть счастья будут полные ладони, Пусть вечно будет на душе весна, Пусть жизнь несётся как лихие кони И беды в дом ваш не приходят никогда! Пусть День Рождения приносит Надежду, веру и успех, Пускай приходит праздник в гости И будут радость, шутки, смех! Пускай прибудет этим днем Добра, тепла, любви и мира! Пусть столько счастья будет в нём, Чтобы на целый год хватило!

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