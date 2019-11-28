Нежные СМС поздравления с Днем рождения на 28 ноября

1 Поздравления с днем рождения именинники принимают всего лишь раз в год, в отличие от дня ангела, который у некоторых счастливчиков может повторяться чуть ли не каждый месяц. Желаю радоваться жизни И исполнять свои мечты. А мир пусть будет живописным — Таким, как только хочешь ты. Успеха, вечного везенья! Всего-всего! И с днем рожденья!

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3 Желаю чаще улыбаться, Смеяться, жизнью наслаждаться. Здоровья, счастья и тепла! И с днем рождения тебя!

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5 Будь счастливей всех на свете, Всех прекрасней на планете. Счастья, радости, добра! С днем рождения тебя!

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7 Пусть в жизни будет больше ярких красок, Приятных встреч, уютных вечеров. Пусть каждый день проходит не напрасно, А дарит, счастье, радость и любовь!

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9 С днем рождения! Силы и здоровья, Долгих лет, успеха и везения, Мирного, душевного покоя И мечты заветной исполнения!

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11 Пусть каждый миг жизни будет наполнен солнечными лучами, добрыми словами, светлыми людьми, позитивными мыслями и радостными событиями! С днем рождения!

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13 Верных друзей, тепла, пониманья, От близких людей — заботы, вниманья, Чтоб были достойными в жизни стремленья, И счастья огромного тебе. С днем рожденья!

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15 Благополучия в доме, спокойствия в душе, светлых мыслей в голове, любви в сердце, здоровья в теле, улыбки на лице, успехов в карьере, удачи в жизни. С днем рождения!

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17 Я желаю в день рождения Счастья, радости, везения, Сил, здоровья и любви, Чтоб сбылись мечты твои.

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19 С днем рождения поздравляю! Всего лучшего желаю! Пусть исполнятся мечты, Все, которых хочешь ты! Пусть здоровье не подводит, В жизнь любовь и радость входит!

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21 Солнца яркого с утра, Каждый день желаю я. Никогда не унывать, День с улыбки начинать. Всех желаний исполнения, Поздравляю с днем рождения!

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23 Желаю в жизни приключений, Не знать тревог и огорчений. Любви, достатка и везенья И счастья много. С днем рожденья!

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25 Хочу сегодня пожелать Вам никогда не унывать. Надежды, веры в чудеса! Пускай хранят Вас небеса. Благополучия во всём, Пускай приходит радость в дом. Хочу сегодня пожелать Вам никогда не унывать. Надежды, веры в чудеса! Пускай хранят Вас небеса. Благополучия во всём, Пускай приходит радость в дом.

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