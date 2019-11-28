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Нежные СМС поздравления с Днем рождения на 28 ноября

Смотрите фото (14)
Нежные СМС поздравления с Днем рождения на 28 ноября
09:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Отправляйте красивые поздравления с днем рождения всем именинникам.

  • 1

    Поздравления с днем рождения именинники принимают всего лишь раз в год, в отличие от дня ангела, который у некоторых счастливчиков может повторяться чуть ли не каждый месяц.

     

    Желаю радоваться жизни

    И исполнять свои мечты.

    А мир пусть будет живописным —

    Таким, как только хочешь ты.

    Успеха, вечного везенья!

    Всего-всего! И с днем рожденья!

  • 2

  • 3

    Желаю чаще улыбаться,

    Смеяться, жизнью наслаждаться.

    Здоровья, счастья и тепла!

    И с днем рождения тебя!

  • 4

  • 5

    Будь счастливей всех на свете,

    Всех прекрасней на планете.

    Счастья, радости, добра!

    С днем рождения тебя!

  • 6

  • 7

    Пусть в жизни будет больше ярких красок,

    Приятных встреч, уютных вечеров.

    Пусть каждый день проходит не напрасно,

    А дарит, счастье, радость и любовь!

  • 8

  • 9

    С днем рождения! Силы и здоровья,

    Долгих лет, успеха и везения,

    Мирного, душевного покоя

    И мечты заветной исполнения!

  • 10

  • 11

    Пусть каждый миг жизни будет наполнен солнечными лучами, добрыми словами, светлыми людьми, позитивными мыслями и радостными событиями! С днем рождения!

  • 12

  • 13

    Верных друзей, тепла, пониманья,

    От близких людей — заботы, вниманья,

    Чтоб были достойными в жизни стремленья,

    И счастья огромного тебе. С днем рожденья!

  • 14

  • 15

    Благополучия в доме, спокойствия в душе, светлых мыслей в голове, любви в сердце, здоровья в теле, улыбки на лице, успехов в карьере, удачи в жизни. С днем рождения!

  • 16

  • 17

    Я желаю в день рождения

    Счастья, радости, везения,

    Сил, здоровья и любви,

    Чтоб сбылись мечты твои.

  • 18

  • 19

    С днем рождения поздравляю!

    Всего лучшего желаю!

    Пусть исполнятся мечты,

    Все, которых хочешь ты!

    Пусть здоровье не подводит,

    В жизнь любовь и радость входит!

  • 20

  • 21

    Солнца яркого с утра,

    Каждый день желаю я.

    Никогда не унывать,

    День с улыбки начинать.

    Всех желаний исполнения,

    Поздравляю с днем рождения!

  • 22

  • 23

    Желаю в жизни приключений,

    Не знать тревог и огорчений.

    Любви, достатка и везенья

    И счастья много. С днем рожденья!

  • 24

  • 25

    Хочу сегодня пожелать

    Вам никогда не унывать.

    Надежды, веры в чудеса!

    Пускай хранят Вас небеса.

    Благополучия во всём,

    Пускай приходит радость в дом.

    Хочу сегодня пожелать

    Вам никогда не унывать.

    Надежды, веры в чудеса!

    Пускай хранят Вас небеса.

    Благополучия во всём,

    Пускай приходит радость в дом.

  • 26

  • 27

    С днем рождения, счастья, мира,

    Жизни теплой и счастливой,

    Радостных, удачных дней,

    Доброты, всех благ, идей.

Самые красивые и нежные поздравления с днем рождения

Оригинальные поздравления с Днем рождения

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