Нежные СМС поздравления с Днем рождения на 28 ноября

Поздравления с днем рождения именинники принимают всего лишь раз в год, в отличие от дня ангела, который у некоторых счастливчиков может повторяться чуть ли не каждый месяц.
Желаю радоваться жизни
И исполнять свои мечты.
А мир пусть будет живописным —
Таким, как только хочешь ты.
Успеха, вечного везенья!
Всего-всего! И с днем рожденья!
Желаю чаще улыбаться,
Смеяться, жизнью наслаждаться.
Здоровья, счастья и тепла!
И с днем рождения тебя!
Будь счастливей всех на свете,
Всех прекрасней на планете.
Счастья, радости, добра!
С днем рождения тебя!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!
С днем рождения! Силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!
Пусть каждый миг жизни будет наполнен солнечными лучами, добрыми словами, светлыми людьми, позитивными мыслями и радостными событиями! С днем рождения!
Верных друзей, тепла, пониманья,
От близких людей — заботы, вниманья,
Чтоб были достойными в жизни стремленья,
И счастья огромного тебе. С днем рожденья!
Благополучия в доме, спокойствия в душе, светлых мыслей в голове, любви в сердце, здоровья в теле, улыбки на лице, успехов в карьере, удачи в жизни. С днем рождения!
Я желаю в день рождения
Счастья, радости, везения,
Сил, здоровья и любви,
Чтоб сбылись мечты твои.
С днем рождения поздравляю!
Всего лучшего желаю!
Пусть исполнятся мечты,
Все, которых хочешь ты!
Пусть здоровье не подводит,
В жизнь любовь и радость входит!
Солнца яркого с утра,
Каждый день желаю я.
Никогда не унывать,
День с улыбки начинать.
Всех желаний исполнения,
Поздравляю с днем рождения!
Желаю в жизни приключений,
Не знать тревог и огорчений.
Любви, достатка и везенья
И счастья много. С днем рожденья!
Хочу сегодня пожелать
Вам никогда не унывать.
Надежды, веры в чудеса!
Пускай хранят Вас небеса.
Благополучия во всём,
Пускай приходит радость в дом.
Хочу сегодня пожелать
Вам никогда не унывать.
Надежды, веры в чудеса!
Пускай хранят Вас небеса.
Благополучия во всём,
Пускай приходит радость в дом.
С днем рождения, счастья, мира,
Жизни теплой и счастливой,
Радостных, удачных дней,
Доброты, всех благ, идей.