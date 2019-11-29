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Забавные СМС-поздравления с днем рождения 29 ноября

Смотрите фото (10)
Забавные СМС-поздравления с днем рождения 29 ноября
08:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Забавные и милые короткие поздравления с чудесным праздником!

  • 1

    Я желаю позитива,

    Много денег, креатива,

    Нескончаемой удачи,

    Где-нибудь на море дачу.

    Плюс здоровья очень много,

    Силы — как у носорога,

    Чтоб на утро не болеть

    И, конечно, не стареть.

    Поздравляю с днем рожденья!

    Счастья, радости, везенья!

  • 2

  • 3

    Жить кайфово, офигенно,

    Нереально, несравненно,

    Потрясающе, прекрасно,

    Сказочно, роскошно, классно,

    Вкусно, пряно, ярко, страстно,

    Упоительно, потрясно,

    С обожаньем, с вдохновеньем

    Я желаю в день рожденья!

  • 4

  • 5

    Желаю стрессов избежать

    И по ночам спокойно спать.

    Пускай здоровый пофигизм

    Твой укрепляет организм,

    А чтобы тонус не страдал,

    Почаще наполняй бокал.

  • 6

  • 7

    Поздравляю с днем рожденья!

    Шуток, смеха и везенья,

    Не снимать с лица улыбку,

    Ухватить златую рыбку.

     

    Быть персоной очень важной,

    Симпатичной и отважной,

    Жить в отличном настроенье,

    Ну, короче, с днем рожденья!

  • 8

  • 9

    Желаю счастья, смеха,

    Везения, успеха.

    И жизнь — ну просто сказку,

    И от родных лишь ласку.

    Мечты пусть исполняются,

    Друзья лишь улыбаются.

    Пускай проблемы веселят,

    В карманах деньги шелестят.

    Удачи — полный сундучок!

    Держать свой выше пятачок!

  • 10

  • 11

    Поздравляю с днем рожденья!

    Желаю море наслажденья.

    Постарайся так отметить,

    Чтоб звездой стать в интернете.

     

    Смело воплощай идеи,

    Пусть на все хватает денег.

    Не грусти, живи красиво,

    Будь всегда на позитиве!

  • 12

  • 13

    С днем рожденья поздравляю!

    Много денежек желаю,

    Голова чтоб не болела,

    А душа всегда чтоб пела!

     

    Чтобы жизнь тебя любила,

    Щедро-щедро одарила!

    Ну а тем, кто не согласен,

    В руки — флаг! И путь им ясный!

  • 14

  • 15

    Больше счастья, больше денег,

    Сладкой жизни без истерик,

    В зимней куртке чтоб заначка —

    Не одна деньга, а пачка!

     

    Отдыхать лишь за границей,

    На Мальдивах или в Ницце,

    И безбашенных друзей,

    Чтоб косячить веселей!

  • 16

  • 17

    У кого сегодня днюха?

    Ну, конечно, у тебя!

    Ни пера тебе, ни пуха,

    Говорю сейчас, любя.

     

    Больше денег, меньше горя,

    И огромнейшей любви,

    Домик прикупи у моря

    И прекрасно там живи!

  • 18

  • 19

    Желаю успеха, большого достатка,

    Чтоб клеились деньги к рукам... да и к пяткам!

    А главное — в жизни побольше друзей,

    И множество солнечных, радостных дней!

Нежные СМС поздравления с Днем рождения

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