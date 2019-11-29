Забавные СМС-поздравления с днем рождения 29 ноября

Я желаю позитива,
Много денег, креатива,
Нескончаемой удачи,
Где-нибудь на море дачу.
Плюс здоровья очень много,
Силы — как у носорога,
Чтоб на утро не болеть
И, конечно, не стареть.
Поздравляю с днем рожденья!
Счастья, радости, везенья!
Жить кайфово, офигенно,
Нереально, несравненно,
Потрясающе, прекрасно,
Сказочно, роскошно, классно,
Вкусно, пряно, ярко, страстно,
Упоительно, потрясно,
С обожаньем, с вдохновеньем
Я желаю в день рожденья!
Желаю стрессов избежать
И по ночам спокойно спать.
Пускай здоровый пофигизм
Твой укрепляет организм,
А чтобы тонус не страдал,
Почаще наполняй бокал.
Поздравляю с днем рожденья!
Шуток, смеха и везенья,
Не снимать с лица улыбку,
Ухватить златую рыбку.
Быть персоной очень важной,
Симпатичной и отважной,
Жить в отличном настроенье,
Ну, короче, с днем рожденья!
Желаю счастья, смеха,
Везения, успеха.
И жизнь — ну просто сказку,
И от родных лишь ласку.
Мечты пусть исполняются,
Друзья лишь улыбаются.
Пускай проблемы веселят,
В карманах деньги шелестят.
Удачи — полный сундучок!
Держать свой выше пятачок!
Поздравляю с днем рожденья!
Желаю море наслажденья.
Постарайся так отметить,
Чтоб звездой стать в интернете.
Смело воплощай идеи,
Пусть на все хватает денег.
Не грусти, живи красиво,
Будь всегда на позитиве!
С днем рожденья поздравляю!
Много денежек желаю,
Голова чтоб не болела,
А душа всегда чтоб пела!
Чтобы жизнь тебя любила,
Щедро-щедро одарила!
Ну а тем, кто не согласен,
В руки — флаг! И путь им ясный!
Больше счастья, больше денег,
Сладкой жизни без истерик,
В зимней куртке чтоб заначка —
Не одна деньга, а пачка!
Отдыхать лишь за границей,
На Мальдивах или в Ницце,
И безбашенных друзей,
Чтоб косячить веселей!
У кого сегодня днюха?
Ну, конечно, у тебя!
Ни пера тебе, ни пуха,
Говорю сейчас, любя.
Больше денег, меньше горя,
И огромнейшей любви,
Домик прикупи у моря
И прекрасно там живи!
Желаю успеха, большого достатка,
Чтоб клеились деньги к рукам... да и к пяткам!
А главное — в жизни побольше друзей,
И множество солнечных, радостных дней!