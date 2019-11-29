Забавные СМС-поздравления с днем рождения 29 ноября

1 Я желаю позитива, Много денег, креатива, Нескончаемой удачи, Где-нибудь на море дачу. Плюс здоровья очень много, Силы — как у носорога, Чтоб на утро не болеть И, конечно, не стареть. Поздравляю с днем рожденья! Счастья, радости, везенья!

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3 Жить кайфово, офигенно, Нереально, несравненно, Потрясающе, прекрасно, Сказочно, роскошно, классно, Вкусно, пряно, ярко, страстно, Упоительно, потрясно, С обожаньем, с вдохновеньем Я желаю в день рожденья!

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5 Желаю стрессов избежать И по ночам спокойно спать. Пускай здоровый пофигизм Твой укрепляет организм, А чтобы тонус не страдал, Почаще наполняй бокал.

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7 Поздравляю с днем рожденья! Шуток, смеха и везенья, Не снимать с лица улыбку, Ухватить златую рыбку. Быть персоной очень важной, Симпатичной и отважной, Жить в отличном настроенье, Ну, короче, с днем рожденья!

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9 Желаю счастья, смеха, Везения, успеха. И жизнь — ну просто сказку, И от родных лишь ласку. Мечты пусть исполняются, Друзья лишь улыбаются. Пускай проблемы веселят, В карманах деньги шелестят. Удачи — полный сундучок! Держать свой выше пятачок!

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11 Поздравляю с днем рожденья! Желаю море наслажденья. Постарайся так отметить, Чтоб звездой стать в интернете. Смело воплощай идеи, Пусть на все хватает денег. Не грусти, живи красиво, Будь всегда на позитиве!

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13 С днем рожденья поздравляю! Много денежек желаю, Голова чтоб не болела, А душа всегда чтоб пела! Чтобы жизнь тебя любила, Щедро-щедро одарила! Ну а тем, кто не согласен, В руки — флаг! И путь им ясный!

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15 Больше счастья, больше денег, Сладкой жизни без истерик, В зимней куртке чтоб заначка — Не одна деньга, а пачка! Отдыхать лишь за границей, На Мальдивах или в Ницце, И безбашенных друзей, Чтоб косячить веселей!

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17 У кого сегодня днюха? Ну, конечно, у тебя! Ни пера тебе, ни пуха, Говорю сейчас, любя. Больше денег, меньше горя, И огромнейшей любви, Домик прикупи у моря И прекрасно там живи!

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