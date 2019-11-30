Самые лучшие поздравления с днем рождения на 30 ноября

Многогранные Стрельцы, родившиеся 30 ноября, одарены прекрасным умом, красноречием, чувством юмора, обаянием и предприимчивостью.

Ваш творческий потенциал почти неограничен. Неукротимый характер не терпит пустоты, и вы способны заниматься двумя делами одновременно. Проницательный и чрезвычайно общительный, вы получаете огромное удовольствие от путешествий, встреч с новыми людьми и исследования доселе неизвестных областей знания. Вы рассматриваете жизнь как способ накопить неоценимый опыт, а потому стремитесь пережить как можно больше приключений и провести множество интересных бесед.

Рожденным 30 ноября следует опасаться депрессии, которая подстерегает их в момент крушения намеченных планов и прочих неудач. Будучи людьми чрезмерно самоуверенными, они испытывают искреннее недоумение, когда сталкиваются с поражением. Более того, утрата энергии или эмоциональной стабильности может сильно испугать их. Для психического благосостояния важно принять истину, что в жизни все возможно, а также адаптироваться к реальности. Что касается физического состояния, рожденные 30 ноября — живые, энергичные люди со здоровым отношением к еде, сексу и разнообразным упражнениям. Очень полезно для них пребывание на природе или, если нет возможности выбраться за город, подойдет компания домашнего животного. Рожденным в этот день следует опасаться перенапряжения от работы, они должны умерить свой трудовой пыл, поскольку от избытка ответственности у них могут возникнуть проблемы с нервной системой. Не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к профессионалам.

Рожденные 30 ноября инстинктивно чувствуют, когда и как лучше атаковать то, что мешает им добиться своей цели. Они не приемлют спешку, поэтому их подход обычно продуман, рассчитан и эффективен. Рожденные в этот день обладают отличной интуицией и знают, как застать врасплох тех, кто мешает им или противодействует их начинаниям. Противники, оппоненты и соперники этих людей, поразмыслив, могут понять, что причиной их поражения является тщательная и кропотливая подготовительная работа, проделанная рожденными 30 ноября. О рожденных в этот день можно многое узнать, просто наблюдая их за работой. Определяя клиента, разрабатывая концепцию и добиваясь чьего-либо расположения, они раз за разом мысленно проигрывают различные сценарии, чтобы быть готовыми к любой неожиданности. После начальной подготовки они определяют время и место встречи, выбирая их с большой осторожностью, как правило, с полного согласия жертвы. И вот, наконец, они готовы к броску. Их одежда, речь, продолжительность встречи — все продумано с величайшим искусством. Как следствие обычно очень трудно ответить им отказом. Однако им следует научиться признавать, переживать и принимать собственные поражения, поскольку, как бы они ни были убедительны, не все поддаются их чарам.

Поздравления

Сегодня самый лучший праздник на Земле — сегодня твой день рождения! Прими мои поздравления, наставления и восхищения! Человек ты золотой, и я тебе желаю оставаться и дальше таким же жизнерадостным, позитивным, добродушным, активным человеком! Пусть твой ангел-хранитель тебя оберегает и всячески защищает от недобрых людей и печалей. Пусть для тебя ярко светит солнце и звонко поют птицы, а твои энтузиазм и оптимизм никогда не угасают.

Тебе желаю в день рожденья

Любви до головокруженья,

Добра, здоровья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

Пусть сотни солнц тебе сияют,

Пусть искорки в глазах играют.

Пусть будет так, как хочешь ты,

Пусть сбудутся твои мечты!

Поздравляю с днем рождения! Искренне хочется пожелать, чтобы этот год жизни запомнился чем-то особенным, уникальным, возможно, позитивно-непредсказуемым! Чтобы воспоминания от этого года грели душу еще много-много лет спустя! И чтобы на всё хватало и здоровья, и возможностей!

Желаю жизни без хлопот,

Идти смелее лишь вперед.

Чтобы в пути не знать печали,

И чтоб друзья не подкачали.

Пусть все мечты сбываются,

А новые — рождаются.

Пускай сопутствует успех.

Желаю быть счастливей всех!

С днем рождения! Желаю, чтобы любовь всегда окружала, всё задуманное получалось, в семье царили порядок, взаимопонимание и уважение, достаток лился рекой, благополучие приумножалось, здоровье было богатырским, поступки основывались на житейской мудрости и разумности. Веры в светлое будущее, верных и отзывчивых друзей!

С днем рождения! Желаем, чтобы на жизненном пути тебя всегда сопровождали успех, удача и везение, чтобы тебе всегда хватало сил, здоровья и терпения покорять все преграды. Пусть выбранный маршрут приведет тебя к любви, счастью и пониманию, по дороге не случается никаких невзгод, а над головой всегда светит солнце!

Сердце пусть согреет радость,

Процветание в жизнь ворвётся,

Все дела придут в порядок

И везение подкрадётся!

Пусть в глазах сияет счастье,

Мир подарит вдохновение

И всё сложится прекрасно —

Поздравляю с днем рождения!

В этот значимый день примите мои искренние пожелания: пусть в жизни случается только прекрасное и лучшее, вас окружают только верные и надежные люди и друзья, спутниками будут счастье и везение, а живительная энергия, крепкое здоровье и бодрость духа сохранятся на долгие годы!

Поздравляю с днем рождения! Желаю огромного всепоглощающего счастья! Широко распахнутых восторженных глаз. Чувств, которые наполняют теплом и радостью. Постоянного прогресса в делах, взлетов и достижений!

Поздравляю, поздравляю!

Много радости желаю,

Много денег и любви,

Успеха, славы впереди,

Долголетия и счастья.

Пусть уходят все ненастья.

День рождения — это новый день, новый год, новые мысли и новые ощущения. Это отличная возможность начать поистине новую жизнь и стать самым счастливым человеком. Желаю внутренней гармонии и веры в свои силы, не терять дух авантюризма и чудить так, чтобы было что вспомнить. Любви к себе и к миру!

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

Здоровья — крепкого, как камень;

Любви — прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.

В этот чудесный день рождения хотим пожелать побольше здоровья, безумного счастья, любви бесконечной и безупречных побед. Пусть ожидания не будут долгими, дорога будет без препятствий, работа не в тягость, а жизнь в наслаждение!