Самые лучшие поздравления с днем рождения на 30 ноября

Ваш творческий потенциал почти неограничен. Неукротимый характер не терпит пустоты, и вы способны заниматься двумя делами одновременно. Проницательный и чрезвычайно общительный, вы получаете огромное удовольствие от путешествий, встреч с новыми людьми и исследования доселе неизвестных областей знания. Вы рассматриваете жизнь как способ накопить неоценимый опыт, а потому стремитесь пережить как можно больше приключений и провести множество интересных бесед.
Рожденным 30 ноября следует опасаться депрессии, которая подстерегает их в момент крушения намеченных планов и прочих неудач. Будучи людьми чрезмерно самоуверенными, они испытывают искреннее недоумение, когда сталкиваются с поражением. Более того, утрата энергии или эмоциональной стабильности может сильно испугать их. Для психического благосостояния важно принять истину, что в жизни все возможно, а также адаптироваться к реальности. Что касается физического состояния, рожденные 30 ноября — живые, энергичные люди со здоровым отношением к еде, сексу и разнообразным упражнениям. Очень полезно для них пребывание на природе или, если нет возможности выбраться за город, подойдет компания домашнего животного. Рожденным в этот день следует опасаться перенапряжения от работы, они должны умерить свой трудовой пыл, поскольку от избытка ответственности у них могут возникнуть проблемы с нервной системой. Не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к профессионалам.
Рожденные 30 ноября инстинктивно чувствуют, когда и как лучше атаковать то, что мешает им добиться своей цели. Они не приемлют спешку, поэтому их подход обычно продуман, рассчитан и эффективен. Рожденные в этот день обладают отличной интуицией и знают, как застать врасплох тех, кто мешает им или противодействует их начинаниям. Противники, оппоненты и соперники этих людей, поразмыслив, могут понять, что причиной их поражения является тщательная и кропотливая подготовительная работа, проделанная рожденными 30 ноября. О рожденных в этот день можно многое узнать, просто наблюдая их за работой. Определяя клиента, разрабатывая концепцию и добиваясь чьего-либо расположения, они раз за разом мысленно проигрывают различные сценарии, чтобы быть готовыми к любой неожиданности. После начальной подготовки они определяют время и место встречи, выбирая их с большой осторожностью, как правило, с полного согласия жертвы. И вот, наконец, они готовы к броску. Их одежда, речь, продолжительность встречи — все продумано с величайшим искусством. Как следствие обычно очень трудно ответить им отказом. Однако им следует научиться признавать, переживать и принимать собственные поражения, поскольку, как бы они ни были убедительны, не все поддаются их чарам.
Поздравления
Сегодня самый лучший праздник на Земле — сегодня твой день рождения! Прими мои поздравления, наставления и восхищения! Человек ты золотой, и я тебе желаю оставаться и дальше таким же жизнерадостным, позитивным, добродушным, активным человеком! Пусть твой ангел-хранитель тебя оберегает и всячески защищает от недобрых людей и печалей. Пусть для тебя ярко светит солнце и звонко поют птицы, а твои энтузиазм и оптимизм никогда не угасают.
Тебе желаю в день рожденья
Любви до головокруженья,
Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Пусть сотни солнц тебе сияют,
Пусть искорки в глазах играют.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты!
Поздравляю с днем рождения! Искренне хочется пожелать, чтобы этот год жизни запомнился чем-то особенным, уникальным, возможно, позитивно-непредсказуемым! Чтобы воспоминания от этого года грели душу еще много-много лет спустя! И чтобы на всё хватало и здоровья, и возможностей!
Желаю жизни без хлопот,
Идти смелее лишь вперед.
Чтобы в пути не знать печали,
И чтоб друзья не подкачали.
Пусть все мечты сбываются,
А новые — рождаются.
Пускай сопутствует успех.
Желаю быть счастливей всех!
С днем рождения! Желаю, чтобы любовь всегда окружала, всё задуманное получалось, в семье царили порядок, взаимопонимание и уважение, достаток лился рекой, благополучие приумножалось, здоровье было богатырским, поступки основывались на житейской мудрости и разумности. Веры в светлое будущее, верных и отзывчивых друзей!
С днем рождения! Желаем, чтобы на жизненном пути тебя всегда сопровождали успех, удача и везение, чтобы тебе всегда хватало сил, здоровья и терпения покорять все преграды. Пусть выбранный маршрут приведет тебя к любви, счастью и пониманию, по дороге не случается никаких невзгод, а над головой всегда светит солнце!
Сердце пусть согреет радость,
Процветание в жизнь ворвётся,
Все дела придут в порядок
И везение подкрадётся!
Пусть в глазах сияет счастье,
Мир подарит вдохновение
И всё сложится прекрасно —
Поздравляю с днем рождения!
В этот значимый день примите мои искренние пожелания: пусть в жизни случается только прекрасное и лучшее, вас окружают только верные и надежные люди и друзья, спутниками будут счастье и везение, а живительная энергия, крепкое здоровье и бодрость духа сохранятся на долгие годы!
Поздравляю с днем рождения! Желаю огромного всепоглощающего счастья! Широко распахнутых восторженных глаз. Чувств, которые наполняют теплом и радостью. Постоянного прогресса в делах, взлетов и достижений!
Поздравляю, поздравляю!
Много радости желаю,
Много денег и любви,
Успеха, славы впереди,
Долголетия и счастья.
Пусть уходят все ненастья.
День рождения — это новый день, новый год, новые мысли и новые ощущения. Это отличная возможность начать поистине новую жизнь и стать самым счастливым человеком. Желаю внутренней гармонии и веры в свои силы, не терять дух авантюризма и чудить так, чтобы было что вспомнить. Любви к себе и к миру!
От всей души в твой день рождения
Тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.
Здоровья — крепкого, как камень;
Любви — прекрасной, как цветок;
Друзей надежных самых-самых
И денег полный кошелек.
В этот чудесный день рождения хотим пожелать побольше здоровья, безумного счастья, любви бесконечной и безупречных побед. Пусть ожидания не будут долгими, дорога будет без препятствий, работа не в тягость, а жизнь в наслаждение!