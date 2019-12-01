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День работников прокуратуры Украины: оригинальные поздравления в стихах и открытках

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День работников прокуратуры Украины: оригинальные поздравления в стихах и открытках
07:48 Сегодня Телеграф

Прокуроры отвечают за то, чтобы государство не нарушало права человека, проверяют работу государственных служб и чиновников, а также следят за тем, чтобы граждане Украины не преступали закон.

  • 1

    Развитие прокуратуры в современном украинском государстве началось 1 декабря 1991 года вместе с принятием Закона "О прокуратуре" и некоторых других законодательных актов. Была сформирована правовая база деятельности органов прокуратуры в новорожденной независимой стране.

     

    Здоровья и терпения,

    В работе успеха, везения,

    Долголетия и любви,

    Отсутствия преград, на пути,

    Желаний исполнения,

    Всех, без исключения,

    На отдых бесплатные туры,

    В день работников прокуратуры.

  • 2

  • 3

    Нет серьёзнее структуры,

    И не пробуй отыскать.

    Служащих прокуратуры

    Нынче будем поздравлять.

     

    Пожелаем вам успехов,

    Не бояться никого.

    И стоять всегда на страже

    Только долга своего.

     

    Достижения всех целей,

    И всегда успешных дел.

    Навредить чтоб не смогли вам

    Даже те, кто захотел.

  • 4

  • 5

    Всех, кому прокуратура,

    Заменила дом родной,

    От души я поздравляю

    С вашим славным нынче днем.

     

    Крепкого вам всем здоровья,

    Сил и выдержки стальной,

    Пусть всегда закон поможет

    Победить в борьбе большой.

  • 6

    Пускай прокуратура Украины

    Работает успешно и стабильно!

    Пускай вам покоряются вершины

    И будет пусть всегда и все посильно!

     

    Фемиде подчиняться вечно надо,

    Ведь только в справедливости есть сила!

    Желаю, чтоб отличная зарплата

    Вам радость каждый месяц приносила!

  • 7

  • 8

    Всех кому прокуратура

    Стала словно дом родной

    Я желаю процветания,

    Быть свободными душой.

     

    В день славный, благородный

    Пожелаю силы я.

    Выбрана была ведь в жизни

    Вами сложная стезя.

     

    В здравии вам жить лишь только,

    Счастье было чтоб в семье.

    Близкие пусть радость дарят,

    Хлеб пусть будет на столе.

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  • 10

    Поздравляем мы сегодня

    Всю прокуратуру.

    Все боятся, уважают

    Видную фигуру.

     

    Ваша сложная работа —

    Важное призвание,

    Пусть не "двинется" от стресса

    Разум и сознание.

     

    Всем здоровья и успехов,

    В семьях — понимания,

    Никогда не падать духом,

    Воплощать мечтания.

  • 11

    Прокуратуре Украины — честь и слава!

    И в день такой поздравить мы хотим,

    На страже быть — ведь это не забава,

    Прокуратуру нашу свято чтим!

     

    Желаем вам здоровья и удачи,

    И не терять расследованья нить,

    Чтоб не осталось ни одной задачи,

    Которую не сможете решить!

     

    Чтоб от начальства было уваженье,

    От близких — благодарность и любовь,

    Чтоб не исчезло трепетное рвенье,

    Служить Отчизне честно вновь и вновь!

  • 12

  • 13

    Прокуратура в Украине отмечает

    Свой праздник в этот день и час.

    Со всей душою поздравляю

    С Днем этим чудным нынче Вас.

     

    Вы настоящие защитники народа,

    Перед законом вы всегда чисты.

    Вам мирного желаю небосвода

    И чтоб дни всей жизни были хороши.

  • 14

  • 15

    Работников прокуратуры поздравляем,

    У вас сегодня важный день,

    Профессию мы вашу уважаем,

    Пусть на лице не будет тень,

     

    Чтоб больше было радости,

    Улыбок, вдохновения,

    Поменьше будет слабости,

    Волнения, раздражения,

     

    Здоровья, счастья, смеха,

    Достатка и богатства,

    Фурора и успеха,

    И много, много счастья!

  • 16

    В прокуратуре так работать нелегко,

    Вести необходимо многие дела,

    Закон освоен уж давно,

    И виноватые уж получили все сполна.

     

    И в День работников прокуратуры Украины,

    Желать стремлюсь тебе добра,

    Спокойного, прилежного лишь мира,

    И чтоб осталась позади беда.

     

    Еще желаю я терпенья,

    Здоровья, бодрости и сил,

    Чтоб в жизни было меньше сожаленья,

    Чтобы домой с работы ты пораньше приходил!

  • 17

  • 18

    Украина вся гуляет,

    С прокуратуры звон идёт:

    Там работники гуляют,

    Поздравляют со всех сторон!

     

    Ну и мы вас поздравляем,

    Чай не чужая вам страна,

    Желаем вам добра и света,

    Чтоб хватило на века!

  • 19

  • 20

    Работников прокуратуры поздравляем,

    Мы в первый день зимы.

    Ваш вклад в развитие страны огромен,

    И укрепляете законность вы.

     

    Дань уважения и почести окажем,

    Желаем укрепляться каждый год,

    За помощью придти к вам может каждый,

    Тем самым он поддержку обретёт!

     

    Благополучия и процветания желаем,

    Раскрытия давались, чтоб легко!

    Прокуратуру очень почитаем,

    Мы верим в ваши силы глубоко!

  • 21

    В профессию пришли вы по призванью,

    И далеко не каждому дано:

    В прокуратуре Украины с вами,

    Так много связано надежд у всех давно!

     

    Приходят люди со своей проблемой,

    Не оттолкнуть, а разобраться нужно вам.

    Виновных наказать всех строго,

    Быть справедливыми назло врагам!

     

    Во имя соблюдения закона,

    И отстоять, как следует, права,

    Чтобы гордилась вами вновь Держава,

    И благодарность громадян была.

1 декабря - приметы и обряды в день Платона и Романа

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