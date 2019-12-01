День работников прокуратуры Украины: оригинальные поздравления в стихах и открытках

Развитие прокуратуры в современном украинском государстве началось 1 декабря 1991 года вместе с принятием Закона "О прокуратуре" и некоторых других законодательных актов. Была сформирована правовая база деятельности органов прокуратуры в новорожденной независимой стране.
Здоровья и терпения,
В работе успеха, везения,
Долголетия и любви,
Отсутствия преград, на пути,
Желаний исполнения,
Всех, без исключения,
На отдых бесплатные туры,
В день работников прокуратуры.
Нет серьёзнее структуры,
И не пробуй отыскать.
Служащих прокуратуры
Нынче будем поздравлять.
Пожелаем вам успехов,
Не бояться никого.
И стоять всегда на страже
Только долга своего.
Достижения всех целей,
И всегда успешных дел.
Навредить чтоб не смогли вам
Даже те, кто захотел.
Всех, кому прокуратура,
Заменила дом родной,
От души я поздравляю
С вашим славным нынче днем.
Крепкого вам всем здоровья,
Сил и выдержки стальной,
Пусть всегда закон поможет
Победить в борьбе большой.
Пускай прокуратура Украины
Работает успешно и стабильно!
Пускай вам покоряются вершины
И будет пусть всегда и все посильно!
Фемиде подчиняться вечно надо,
Ведь только в справедливости есть сила!
Желаю, чтоб отличная зарплата
Вам радость каждый месяц приносила!
Всех кому прокуратура
Стала словно дом родной
Я желаю процветания,
Быть свободными душой.
В день славный, благородный
Пожелаю силы я.
Выбрана была ведь в жизни
Вами сложная стезя.
В здравии вам жить лишь только,
Счастье было чтоб в семье.
Близкие пусть радость дарят,
Хлеб пусть будет на столе.
Поздравляем мы сегодня
Всю прокуратуру.
Все боятся, уважают
Видную фигуру.
Ваша сложная работа —
Важное призвание,
Пусть не "двинется" от стресса
Разум и сознание.
Всем здоровья и успехов,
В семьях — понимания,
Никогда не падать духом,
Воплощать мечтания.
Прокуратуре Украины — честь и слава!
И в день такой поздравить мы хотим,
На страже быть — ведь это не забава,
Прокуратуру нашу свято чтим!
Желаем вам здоровья и удачи,
И не терять расследованья нить,
Чтоб не осталось ни одной задачи,
Которую не сможете решить!
Чтоб от начальства было уваженье,
От близких — благодарность и любовь,
Чтоб не исчезло трепетное рвенье,
Служить Отчизне честно вновь и вновь!
Прокуратура в Украине отмечает
Свой праздник в этот день и час.
Со всей душою поздравляю
С Днем этим чудным нынче Вас.
Вы настоящие защитники народа,
Перед законом вы всегда чисты.
Вам мирного желаю небосвода
И чтоб дни всей жизни были хороши.
Работников прокуратуры поздравляем,
У вас сегодня важный день,
Профессию мы вашу уважаем,
Пусть на лице не будет тень,
Чтоб больше было радости,
Улыбок, вдохновения,
Поменьше будет слабости,
Волнения, раздражения,
Здоровья, счастья, смеха,
Достатка и богатства,
Фурора и успеха,
И много, много счастья!
В прокуратуре так работать нелегко,
Вести необходимо многие дела,
Закон освоен уж давно,
И виноватые уж получили все сполна.
И в День работников прокуратуры Украины,
Желать стремлюсь тебе добра,
Спокойного, прилежного лишь мира,
И чтоб осталась позади беда.
Еще желаю я терпенья,
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб в жизни было меньше сожаленья,
Чтобы домой с работы ты пораньше приходил!
Украина вся гуляет,
С прокуратуры звон идёт:
Там работники гуляют,
Поздравляют со всех сторон!
Ну и мы вас поздравляем,
Чай не чужая вам страна,
Желаем вам добра и света,
Чтоб хватило на века!
Работников прокуратуры поздравляем,
Мы в первый день зимы.
Ваш вклад в развитие страны огромен,
И укрепляете законность вы.
Дань уважения и почести окажем,
Желаем укрепляться каждый год,
За помощью придти к вам может каждый,
Тем самым он поддержку обретёт!
Благополучия и процветания желаем,
Раскрытия давались, чтоб легко!
Прокуратуру очень почитаем,
Мы верим в ваши силы глубоко!
В профессию пришли вы по призванью,
И далеко не каждому дано:
В прокуратуре Украины с вами,
Так много связано надежд у всех давно!
Приходят люди со своей проблемой,
Не оттолкнуть, а разобраться нужно вам.
Виновных наказать всех строго,
Быть справедливыми назло врагам!
Во имя соблюдения закона,
И отстоять, как следует, права,
Чтобы гордилась вами вновь Держава,
И благодарность громадян была.