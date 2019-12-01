День работников прокуратуры Украины: оригинальные поздравления в стихах и открытках

1 Развитие прокуратуры в современном украинском государстве началось 1 декабря 1991 года вместе с принятием Закона "О прокуратуре" и некоторых других законодательных актов. Была сформирована правовая база деятельности органов прокуратуры в новорожденной независимой стране. Здоровья и терпения, В работе успеха, везения, Долголетия и любви, Отсутствия преград, на пути, Желаний исполнения, Всех, без исключения, На отдых бесплатные туры, В день работников прокуратуры.

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3 Нет серьёзнее структуры, И не пробуй отыскать. Служащих прокуратуры Нынче будем поздравлять. Пожелаем вам успехов, Не бояться никого. И стоять всегда на страже Только долга своего. Достижения всех целей, И всегда успешных дел. Навредить чтоб не смогли вам Даже те, кто захотел.

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5 Всех, кому прокуратура, Заменила дом родной, От души я поздравляю С вашим славным нынче днем. Крепкого вам всем здоровья, Сил и выдержки стальной, Пусть всегда закон поможет Победить в борьбе большой.

6 Пускай прокуратура Украины Работает успешно и стабильно! Пускай вам покоряются вершины И будет пусть всегда и все посильно! Фемиде подчиняться вечно надо, Ведь только в справедливости есть сила! Желаю, чтоб отличная зарплата Вам радость каждый месяц приносила!

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8 Всех кому прокуратура Стала словно дом родной Я желаю процветания, Быть свободными душой. В день славный, благородный Пожелаю силы я. Выбрана была ведь в жизни Вами сложная стезя. В здравии вам жить лишь только, Счастье было чтоб в семье. Близкие пусть радость дарят, Хлеб пусть будет на столе.

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10 Поздравляем мы сегодня Всю прокуратуру. Все боятся, уважают Видную фигуру. Ваша сложная работа — Важное призвание, Пусть не "двинется" от стресса Разум и сознание. Всем здоровья и успехов, В семьях — понимания, Никогда не падать духом, Воплощать мечтания.

11 Прокуратуре Украины — честь и слава! И в день такой поздравить мы хотим, На страже быть — ведь это не забава, Прокуратуру нашу свято чтим! Желаем вам здоровья и удачи, И не терять расследованья нить, Чтоб не осталось ни одной задачи, Которую не сможете решить! Чтоб от начальства было уваженье, От близких — благодарность и любовь, Чтоб не исчезло трепетное рвенье, Служить Отчизне честно вновь и вновь!

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13 Прокуратура в Украине отмечает Свой праздник в этот день и час. Со всей душою поздравляю С Днем этим чудным нынче Вас. Вы настоящие защитники народа, Перед законом вы всегда чисты. Вам мирного желаю небосвода И чтоб дни всей жизни были хороши.

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15 Работников прокуратуры поздравляем, У вас сегодня важный день, Профессию мы вашу уважаем, Пусть на лице не будет тень, Чтоб больше было радости, Улыбок, вдохновения, Поменьше будет слабости, Волнения, раздражения, Здоровья, счастья, смеха, Достатка и богатства, Фурора и успеха, И много, много счастья!

16 В прокуратуре так работать нелегко, Вести необходимо многие дела, Закон освоен уж давно, И виноватые уж получили все сполна. И в День работников прокуратуры Украины, Желать стремлюсь тебе добра, Спокойного, прилежного лишь мира, И чтоб осталась позади беда. Еще желаю я терпенья, Здоровья, бодрости и сил, Чтоб в жизни было меньше сожаленья, Чтобы домой с работы ты пораньше приходил!

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18 Украина вся гуляет, С прокуратуры звон идёт: Там работники гуляют, Поздравляют со всех сторон! Ну и мы вас поздравляем, Чай не чужая вам страна, Желаем вам добра и света, Чтоб хватило на века!

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20 Работников прокуратуры поздравляем, Мы в первый день зимы. Ваш вклад в развитие страны огромен, И укрепляете законность вы. Дань уважения и почести окажем, Желаем укрепляться каждый год, За помощью придти к вам может каждый, Тем самым он поддержку обретёт! Благополучия и процветания желаем, Раскрытия давались, чтоб легко! Прокуратуру очень почитаем, Мы верим в ваши силы глубоко!