Самые крутые поздравления с днем рождения на 4 декабря

Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.

Стрельцы, родившиеся 4 декабря, кажутся легкими и открытыми в общении, но в глубине души невероятно амбициозны и целеустремленны. Как и другие собратья по знаку Зодиака, вы считаете путь важной частью жизни, однако реальной целью является приз, ожидающий в конце этого пути. Вы чрезвычайно подвижны и активны, но это не бесцельная деятельность, не броски из стороны в сторону просто ради того, чтобы что-то делать. Вы точно знаете, куда стремитесь и как туда добраться. Способность планировать все заранее, стратегическое мышление, решительность и приятные манеры привлекают людей, готовых поддержать ваши усилия и предоставить вам шанс на успех.

Рожденные 4 декабря должны следить за тем, чтобы энергия их агрессивности не вышла из-под контроля, — это нужно как для их собственного блага, так и для блага семьи. Подвижные физические упражнения чрезвычайно полезны для них, включая командные и состязательные виды спорта, а также сопряженные с преодолением трудностей и препятствий (альпинизм, бег, водные виды спорта). Это поможет сжечь избыток энергии и агрессивности. Кроме того, следует научиться медитации — ежедневные упражнения продолжительностью по нескольку минут дадут неплохой результат. Что касается диеты, лучше всего строить ее на основе земной пищи (зерновые, корнеплоды, хлеб, супы) при одновременном сокращении потребления сахара, специй, алкоголя.

Рожденные 4 декабря — умные, агрессивные личности, которым хватает смелости отстаивать свои убеждения. Боль, конфликты, борьба — категории, не чуждые им, так как на их жизненном пути слишком часто оказываются трудности и препятствия. Тем не менее у них есть хороший шанс достигать далеко идущих целей, что удается во многом благодаря необычному сочетанию изящества и жизнестойкости, и при этом они умудряются не вызывать ревности и зависти в окружающих. Однако многие из тех, кто родился 4 декабря, способны посеять страх в противниках или, по крайней мере, вызвать в них чувство тревоги. Стоит отметить, что Дню моральной выносливости соответствует упорство в достижении цели — возможно, поэтому враги рожденных 4 декабря чувствуют, что у них мало шансов на победу.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляю с днём рождения!

Желаю самого главного в жизни — здоровья. Пусть в семье тебя любят и ценят, пусть в работе будет востребованность и полная самореализация, пусть в сердце живёт счастье и радость. С днем рожденья!

Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

С днем рожденья поздравляю

И тебе я пожелаю

Счастья, радости, успеха,

Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновения

И всех желаний исполнения,

Чтоб жить богато и без бед

Еще как минимум сто лет!

Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!

Поздравляя с днем рожденья,

Пожелать хочу веселья,

Не тужить и не грустить,

А всегда счастливо жить!

Радости, любви, достатка,

Чтоб тебе жилось лишь сладко!

Пусть здоровье лишь крепчает,

А задор не угасает!

Пусть подарит день рождения

Счастье, нежность и успех,

Море ярких впечатлений,

Самый звонкий в мире смех!

И большой запас везения,

Процветания, доброты,

Чтоб не трогали сомнения

И исполнились мечты!

Желаю радостных мгновений,

Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,

Улыбок добрых, озорных.

Здоровья чтоб на жизнь хватало,

Успехов чтоб не перечесть.

В твой день рождения желаю

Всех благ, что в этом мире есть.

Поздравленья с днем рожденья

От меня скорей прими:

Счастья, радости, везенья,

Теплоты и доброты!

Кошелек желаю полный

И здоровья через край.

Жизни путь желаю ровный,

И в семье пусть будет рай!

Спешу поздравить с днем рожденья

И пожелать от всей души

Здоровья, счастья и везенья,

Тепла, спокойствия внутри.

Пусть каждый день приносит радость,

Эмоции и доброту,

Пусть путешествия подарят

Мечты, добро и красоту.

Здоровья, сил, терпения,

Желаний исполнения,

Признанья, уважения,

В карьере продвижения.

В семье благополучия,

Друзья чтоб были лучшие,

Во всех делах порядка,

Во всём всегда достатка!