Шикарные поздравления с Днем рождения в стихах на 6 декабря

Зачастую мы стесняемся выражать свои настоящие чувства. В такие минуты как нельзя кстати пригодятся красивые поздравления с Днем рождения в стихах, которые выразят весь спектр ваших чувств и эмоций по отношению к близким.
Желаю в этот день рождения,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались все стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!
В лучший день во всем году
Пожелаю я мечту,
Чтоб сбылась она сейчас,
В этот миг и в этот час!
Океан желаю счастья,
Целый небосвод любви,
Водопады из успехов,
Берега большой мечты.
Дружбы доброй и правдивой,
Жизни правильной, счастливой,
Окруженья настоящего,
И пути всегда блестящего!
Желаю утром просыпаться
И ни о чем не сожалеть,
Желаю жизни улыбаться,
Душой и телом не стареть.
Желаю каждый день рожденья
Началом новым называть,
Стремиться радостно к вершинам
И никогда не унывать!
Поздравляю с днем рождения,
Пожеланий шлю букет,
Я желаю счастья в жизни
И счастливых, долгих лет.
Желаю ласковых закатов
И с радостью встречать рассвет,
Цветением сада наслаждаться
И бытия открыть секрет.
Я неба звездного желаю,
Сияния солнца, пения птиц,
Пусть сказочные лишь пейзажи
Тебе рисует счастьем жизнь.
У тебя сегодня праздник,
Твой любимый день рожденья!
Встреть его с открытым сердцем
И с хорошим настроеньем.
Пусть тебе судьба приносит
Лишь приятные сюрпризы,
Пусть покорно исполняет
Все желанья и капризы.
Пусть она тебе подарит
Счастье, радость и здоровье
В жизни яркой, интересной,
Полной искренней любовью!
Любви и счастья, искренних подарков,
Везения и самых добрых дней,
В твой день рожденья радостный и яркий
Ещё желаю, преданных друзей.
Чтоб мчалась по следам твоим удача,
В душе царили нежность и покой,
И без проблем житейские задачи
Все разрешались мирно и легко!
С днем рождения тебя,
Этот праздник самый главный,
Счастья, радости, добра,
Пусть исполнятся мечтанья!
А еще тебе терпенья,
Без него так трудно жить,
Счастья, радости, везенья,
Пусть веселой будет жизнь!
Желаю радостных событий,
Приятных праздничных открытий,
Большой и сказочной удачи,
Успеха громкого в придачу.
Желаю крепкого здоровья,
Дней, полных счастьем и любовью,
Не знать обид и огорчений,
И поздравляю с днем рожденья!
Пусть этот день особым будет
И самым радостным в году,
Никто из близких не забудет —
Все вместе поздравлять придут.
Пусть вдруг волшебник прилетит,
Как в песенке одной поётся,
Пускай дом счастье навестит
И навсегда там остаётся!
Пусть солнце тебе улыбается,
Мечты, словно в сказке, сбываются,
Любовь романтичная, нежная
Накроет волною безбрежною.
Все будет, что в жизни захочется,
И счастье вовек не закончится,
Глаза твои радостью светятся,
И люди хорошие встретятся!
Пусть день рождения запомнится
Палитрой ярких впечатлений,
Заветные мечты исполнятся
Сегодня же, без промедлений.
Пусть радость, счастье и любовь
Из плена своего не отпускают,
Пускай родной семейный кров
Своим теплом всегда встречает!