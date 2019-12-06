Шикарные поздравления с Днем рождения в стихах на 6 декабря

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Зачастую мы стесняемся выражать свои настоящие чувства. В такие минуты как нельзя кстати пригодятся красивые поздравления с Днем рождения в стихах, которые выразят весь спектр ваших чувств и эмоций по отношению к близким.

Желаю в этот день рождения,

Чтоб жизнь счастливою была,

Чтобы сбывались все стремления,

Чтоб хорошо шли все дела!

Пускай здоровье не подводит,

Чтоб в жизни было много сил,

Пусть беды мимо все проходят,

Чтоб каждый день удачным был!