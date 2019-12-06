Скачать
Пятница, 06.12.2019
Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
"Бабки, лаве, фанаты": Усик рассказал о главной мотивации на бой с Джошуа
Усик рассказал о главной мотивации на бой с Джошуа
6 декабря - приметы в Митрофанов день
6 декабря - приметы в Митрофанов день

Шикарные поздравления с Днем рождения в стихах на 6 декабря

Смотрите фото (11)
Шикарные поздравления с Днем рождения в стихах на 6 декабря
07:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Если вы не можете выразить свои чувства, то поздравления с днем рождения в стихах сделают это за вас.

  • 1

    Зачастую мы стесняемся выражать свои настоящие чувства. В такие минуты как нельзя кстати пригодятся красивые поздравления с Днем рождения в стихах, которые выразят весь спектр ваших чувств и эмоций по отношению к близким.

     

    Желаю в этот день рождения,

    Чтоб жизнь счастливою была,

    Чтобы сбывались все стремления,

    Чтоб хорошо шли все дела!

     

    Пускай здоровье не подводит,

    Чтоб в жизни было много сил,

    Пусть беды мимо все проходят,

    Чтоб каждый день удачным был!

  • 2

  • 3

    В лучший день во всем году

    Пожелаю я мечту,

    Чтоб сбылась она сейчас,

    В этот миг и в этот час!

     

    Океан желаю счастья,

    Целый небосвод любви,

    Водопады из успехов,

    Берега большой мечты.

     

    Дружбы доброй и правдивой,

    Жизни правильной, счастливой,

    Окруженья настоящего,

    И пути всегда блестящего!

  • 4

  • 5

    Желаю утром просыпаться

    И ни о чем не сожалеть,

    Желаю жизни улыбаться,

    Душой и телом не стареть.

     

    Желаю каждый день рожденья

    Началом новым называть,

    Стремиться радостно к вершинам

    И никогда не унывать!

  • 6

  • 7

    Поздравляю с днем рождения,

    Пожеланий шлю букет,

    Я желаю счастья в жизни

    И счастливых, долгих лет.

     

    Желаю ласковых закатов

    И с радостью встречать рассвет,

    Цветением сада наслаждаться

    И бытия открыть секрет.

     

    Я неба звездного желаю,

    Сияния солнца, пения птиц,

    Пусть сказочные лишь пейзажи

    Тебе рисует счастьем жизнь.

  • 8

  • 9

    У тебя сегодня праздник,

    Твой любимый день рожденья!

    Встреть его с открытым сердцем

    И с хорошим настроеньем.

     

    Пусть тебе судьба приносит

    Лишь приятные сюрпризы,

    Пусть покорно исполняет

    Все желанья и капризы.

     

    Пусть она тебе подарит

    Счастье, радость и здоровье

    В жизни яркой, интересной,

    Полной искренней любовью!

  • 10

  • 11

    Любви и счастья, искренних подарков,

    Везения и самых добрых дней,

    В твой день рожденья радостный и яркий

    Ещё желаю, преданных друзей.

     

    Чтоб мчалась по следам твоим удача,

    В душе царили нежность и покой,

    И без проблем житейские задачи

    Все разрешались мирно и легко!

  • 12

  • 13

    С днем рождения тебя,

    Этот праздник самый главный,

    Счастья, радости, добра,

    Пусть исполнятся мечтанья!

     

    А еще тебе терпенья,

    Без него так трудно жить,

    Счастья, радости, везенья,

    Пусть веселой будет жизнь!

  • 14

  • 15

    Желаю радостных событий,

    Приятных праздничных открытий,

    Большой и сказочной удачи,

    Успеха громкого в придачу.

     

    Желаю крепкого здоровья,

    Дней, полных счастьем и любовью,

    Не знать обид и огорчений,

    И поздравляю с днем рожденья!

  • 16

  • 17

    Пусть этот день особым будет

    И самым радостным в году,

    Никто из близких не забудет —

    Все вместе поздравлять придут.

     

    Пусть вдруг волшебник прилетит,

    Как в песенке одной поётся,

    Пускай дом счастье навестит

    И навсегда там остаётся!

  • 18

  • 19

    Пусть солнце тебе улыбается,

    Мечты, словно в сказке, сбываются,

    Любовь романтичная, нежная

    Накроет волною безбрежною.

     

    Все будет, что в жизни захочется,

    И счастье вовек не закончится,

    Глаза твои радостью светятся,

    И люди хорошие встретятся!

  • 20

  • 21

    Пусть день рождения запомнится

    Палитрой ярких впечатлений,

    Заветные мечты исполнятся

    Сегодня же, без промедлений.

     

    Пусть радость, счастье и любовь

    Из плена своего не отпускают,

    Пускай родной семейный кров

    Своим теплом всегда встречает!

Самые крутые поздравления с днем рождения

Нежные поздравления с Днем рождения в прозе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, 6 декабря, Пожелание, Поздравления с Днем рождения, Проза, Поздравления в смс, Поздравления в картинках, Смс поздравления с Днем Рождения, Праздник Дня Рождения, Поздравления с днем рождения в прозе, Поздравления с днем рождения в смс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ермак: Киев готов "построить стену" на Донбассе
02 Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
03 Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
04 "Я поседела, когда мне было за 20": невеста Киану Ривза откровенно отреагировала на критику ее имиджа
05 "Есть только один Роналдо - бразилец": Ибрагимович знатно потроллил Криштиану
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных
На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных
Предчувствовал исход: Туск рассказал о наибольшей ошибке ЕС
Предчувствовал исход: Туск рассказал о наибольшей ошибке ЕС
Зеркаль: На мирное соглашение можно выйти за год
Зеркаль: На мирное соглашение можно выйти за год
Зонд Parker Solar Probe приблизился к Солнцу
Зонд Parker Solar Probe приблизился к Солнцу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь