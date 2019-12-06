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День Вооруженных Сил Украины 2019: оригинальные поздравления в прозе

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День Вооруженных Сил Украины 2019: оригинальные поздравления в прозе
08:46 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Сегодня украинцы отмечают один из самых важных национальных праздников – День вооруженных сил Украины.

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    День Вооруженных Сил Украины – это прежде всего почетный праздник тех, кто защищает наше государство от врагов, заботится о безопасности и укреплении обороноспособности страны. Это день смелых военнослужащих, благодаря несокрушимому духу которых, Украина до сих пор остается суверенным независимым государством.

     

    В День Вооруженных Сил Украины от всей души пожелать хочу крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.

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    Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы наши защитники, опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

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    Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты. В праздничный день мы желаем Вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

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    Пусть счастье и любовь поселятся в доме, пусть всегда будет куда вернуться, а День Вооруженных Сил запомнится как самый солнечный и радостный в году!

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    Поздравляю с Днём Вооружённых Сил Украины и пожелать от души хочу браво и уверенно стоять на страже безопасности и мирного покоя государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм.

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    В День Вооружённых Сил Украины желаю верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

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    Наша армия нам помогает и бережет от иностранных вторжений. Ты — настоящий мужчина и мы гордимся, что в украинской армии есть такие люди как ты. Счастья, здоровья, тишины и мира тебе, дорогой наш защитник! Спасибо тебе за то, что ты есть у нас.

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